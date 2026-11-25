I n Martin McDonaghs Filmen sind die Schauplätze so wichtig, wie die Figuren, die sich dort bewegen. Bis in die Titel schaffen es die Orte sogar: Ebbing, Missouri zum Beispiel, Brügge oder Inisherin. Wie die Figuren verkörpern sie etwas Konkretes: Brügge etwa ein mittelalterliches Fegefeuer voller religiöser Ikonografie, der sich die von Schuld zerfressenen Figuren nicht entziehen können. Oder die irische Insel Inisherin, ein einsamer Mikrokosmos, wo sich Einheimische zwangsläufig über den Weg laufen.

McDonaghs neuster Film spielt auf Rapa Nui, der 3.500 Kilometer vom Festland entfernten und doch zu Chile gehörenden Insel, die die meisten wegen der großen Steinköpfe, der Moai, oder noch unter dem Namen Osterinsel kennen. Es gibt wenige Orte, die derart isoliert und isolierend sind. Von Ost nach West fährt man in 45 Minuten, von Nord nach Süd in 30.

Aus vulkanischem Gestein ist die Insel gemacht, Wildpferde galoppieren da und die satten grünen Wiesen, erinnert McDonagh an das Heimatland seiner Eltern, Irland. Das klingt traumhaft, ein Ort, an dem man sterben möchte, so wie es ja auch die Hauptfigur, der todkranke CIA-Agent Chris (John Malkovich) plant.

Ob es nun an „Wild Horse Nine“ oder neuen Flugverbindungen liegt, dass die Buchungen zur kleinen Insel um 575 Prozent gestiegen sind, ist noch nicht klar. Laut des Nachrichtenportals für Tourismus Ladevi gebe es jedenfalls 100 Prozent mehr Touristen aus den USA und von Oktober 2026 bis März 2027 ganze 12.000 internationale Flugbuchungen nach Rapa Nui. Im Vorjahr waren es nur 1.800. Ganz überraschend wäre es nicht, denn Filme waren schon häufiger Auslöser solcher Explosionen.

Von Ko Phi Phi über Skopelos bis nach Ubud

„The Beach“ ist der wohl bekannteste Fall einer durch einen Film ausgelösten Invasion westlicher Touristen. 2018 musste Maya Beach auf Ko Phi Phi sogar vier Jahre lang schließen, weil Millionen von Menschen mit ihren Booten, ihrem Müll, ihrer Sonnencreme über Jahre das Ökosystem des Strandes und einen Großteil der umliegenden Korallen zerstört hatten. „Mamma Mia“ brachte ebenfalls Massen auf die griechische Insel Skopelos und „Eat, Pray, Love“-Fans trieb es auf der Suche nach Julia-Roberts-Spiritualität ins balinesische Ubud.

Beim Soziologen Dennison Nash heißt es, dass es eine enge Beziehung zwischen Tourismus und Imperialismus gebe. Wie Missionare, Eroberer oder Händler bringen Tourist_innen ihre eigenen, fremden Praktiken mit, an die sich Gastgeber anpassen müssen. Das ökonomische Gefälle zwischen Gast und Gastgeber verstärke das zusätzlich.

„Wild Horse Nine“ handelt vom ganz konkreten imperialistischen Vorhaben westlicher Staaten, hier den USA. Der Film spielt 1973 kurz vorm CIA-gestützten Militärputsch des sozialistischen Salvador Allende in Chile. Die Agenten Lee (Sam Rockwell) und Chris waren also eh in der Gegend, fliegen jedoch nur nach Rapa Nui, weil der an Krebs erkrankte Chris dort seine letzten irdischen Momente verbringen möchte.

Er spaziert dann über die (da noch) leere Insel und denkt nach: über das bevorstehende Massaker in Chile, über Dallas und die Ermordung JFKs, über Lumumba im Kongo und über seine Schuld an der blutrünstigen Geschichte der USA. Ganz so, als wäre sein Gewissen aus einem tiefen Schlaf erwacht, versucht er, ein klein wenig wiedergutzumachen.

In einem Interview sagte McDonagh der taz, dass er nicht verstehe, warum er nie von CIA-Agenten in Rente höre, die ihre Vergangenheit bereuen. Vielleicht idealisiert er sich da Menschen herbei, die es nicht gibt. Oder vielleicht machen diese Rentner gerade völlig guten Gewissens Urlaub auf Skopelos.