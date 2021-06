Neuer Bahnhof Altona 50 Prozent teurer : Pofallas heimlicher Spatenstich

Die Bahn geht davon aus, dass der Umzug 188 Millionen Euro teurer wird als geplant. Über die Kostenaufteilung verhandelt sie mit dem Bund.

HAMBURG taz | Spatenstiche sind eine beliebte Sache, bei Bauherren, noch mehr aber bei Politiker:innen, sind sie doch so was wie ein physischer, öffentlicher Arbeitsnachweis. Bahnchef Ronald Pofalla (CDU) ist als Ex-Kanzleramtschef in beiden Lagern zu Hause. Dennoch wird man ihm nicht dabei zusehen können, wie er beim ersten Spatenstich für den neuen Altonaer Fernbahnhof am Diebsteich einen blitzsauberen Spaten in vorsorglich aufgelockerte Erde sticht und dabei in Kameras grinst.

Der erste Spatenstich soll am kommenden Montag stattfinden. Handverlesene Einladungen sind ergangen. Aber die Bahn mag den Termin auch eine Woche vorher nicht bestätigen. Und überhaupt soll das Ereignis „digital“ stattfinden, nicht physisch, wegen der Pandemie, – oder nur nicht öffentlich? Pünktlich zum Spatenstich gibt es nämlich nicht nur gute Nachrichten zu vermelden.

Eher sieht es aus, als hätte die Bauherrin Deutsche Bahn AG (DB) die Wochen vor dem Stich-Tag genutzt, den Bür­ge­r:in­nen etwas reineren Wein einzuschenken als bisher: Über NDR und Bild lancierte sie drei Wochen vorher, dass die Verlegung des Bahnhofs Altona anderthalb mal so teuer wird wie geplant. Mindestens. Der taz bestätigte die DB die Summe von 548 Millionen Euro. Bislang war die DB offiziell von Kosten in Höhe von 360 Millionen Euro ausgegangen.

Auf Anfrage teilte eine Bahnsprecherin zudem mit: „Derzeit befinden wir uns mit dem Bund noch in letzten Gesprächen bezüglich der Kostenaufteilung.“ Der Finanzierungspoker bei dem Projekt läuft seit Jahren: Im Oktober 2020 hatte der Leiter für Infrastrukturprojekte Nord bei der DB Netz, Frank Limprecht, eingeräumt, dass die Kosten aufgrund der anziehenden Baupreise steigen würden. Im Verkehrsausschuss der Bürgerschaft gab er zu Protokoll, dass die Baupreissteigerungen der vergangenen vier, fünf Jahre nicht in den 360 Millionen Euro eingepreist sind. Nach DB-Angaben machen sie nun 82 Millionen der Mehrkosten aus.

Der Bund soll einen Teil der Mehrkosten schultern

Die Bahn will nun erreichen, dass der Bund sich an diesen Mehrkosten angemessen beteiligt. Der hatte bereits im Sommer 2015 eine Obergrenze gezogen, damals bei 162 Millionen Euro. Aus einem Briefwechsel zwischen Limprecht und dem Ministerialrat im Bundesverkehrsministerium (BMVI), Hans-Jörg Jacobs, im Dezember 2016 und Januar 2017 geht allerdings hervor, dass der Bundeszuschuss auch darüber steigen kann, wenn die Baupreise anziehen. In den Schreiben, die der taz vorliegen, nennt Jacobs einen zweiten, höheren Deckel bei 250,7 Millionen Euro.

Im vergangenen Dezember antwortete der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium und Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Enak Ferlemann (CDU), auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Leidig, dass das Verkehrsministerium an dieser Obergrenze nun festhält.

Hintergrund für den zweiten Deckel war nämlich, dass die Wirtschaftlichkeit der Planungsvariante vor allem im Vergleich zur „Fortführungsvariante“ – also dem Verbleib des Fernbahnhofes am bisherigen Standort – ansonsten infrage stünde. Ein zentrales Argument der Bahn für den Umzug an den Diebsteich würde entfallen.

Kritiker: „Das ist erst der Anfang“

Kritik an der Kostensteigerung kommt von Michael Jung, dem Sprecher der Bürgerinitiative Prellbock. Er teilte auf Anfrage mit: „Wir sehen die jetzt bekannt gewordenen Zahlen nur als den Anfang, da die DB noch nicht alle Gewerke ausgeschrieben hat und die Baupreise weiter steigen.“ Ferner habe die DB für die zusätzlichen Weichen und Signale noch keine genehmigten Pläne. „Daraus folgen in der Regel weitere Kostensteigerungen“, so Jung.

Die Bürgerinitiative kämpft seit Anfang an gegen die Pläne. Sie war sowohl an dem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) als auch an den Vergleichsgesprächen beteiligt, die hinter verschlossener Tür im Rathaus stattfanden.

Nach rund einem Jahr Gezerre lenkte der Verkehrsclub Deutschland Nord (VCD Nord) im Februar 2020 ein und schloss einen Kompromiss mit Stadt und Bahn. Die darin ausgehandelten Verbesserungen schlagen nun der DB zufolge mit 106 Millionen Euro Mehrkosten zu Buche. Auf den Eilantrag des VCD Nord hin war der Bau des Projekts wegen Planungsmängeln vom OVG im August 2018 vorerst gestoppt worden.

Die Stadt Hamburg hat ihre Beteiligung an den Kosten mit 17 Millionen Euro beziffert und auch deutlich gemacht, dass es bei dieser Summe bleiben wird. Offen ist, aus welchem Topf das Geld fließen soll. Finanzbehörde und Verkehrsbehörde bestätigten zwar die Summe, ließen eine entsprechende Nachfrage aber unbeantwortet.