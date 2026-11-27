Irgendwo zwischen Spanien und Portugal an einer Autobahnbrücke. Dort steht in krakeliger Sprühschrift groß „Punk Not Dad“. Der großartige Verschreiber macht den Unsinn deutlich: Was bringt es, darüber zu sinnieren, ob Punk nun tot sei oder noch lebt? Das ist hier auch gar nicht die Frage.

Merkmale, die man für die Zugehörigkeit zu einem Genre als belangvoll erachtet, sind ohnehin obsolet. DiY (Do it yourself) ist beinahe hürdelos geworden: Aufnehmen, veröffentlichen, vertreiben. Das geht längst alles in Eigeninitiative und hat zur Folge, dass leider jede Person, die von sich überzeugt ist, plötzlich den Musikmarkt mitgestalten kann. Sich hervorzuheben, das ist die eigentliche Arbeit. Was einst als subversiver Gegenentwurf funktionierte – raue Tonspuren, übersteuerte Gitarren, Undergroundästhetik –, wird immer mehr zum musikalischen Standard. Musik als handgemacht zu bezeichnen, ist so sinnvoll wie das Attribut „authentisch“.

Dass sich aus dieser Durchschnittsbeschaffenheit trotzdem etwas Widerständiges entwickeln kann, zeigt eine ungezähmte Ménage-à-trois: Die drei Gemetzel stiftenden Bands Osees, The Wytches und Piss lösen sich von Schablonen und integrieren inszenierte Körperlichkeit, lyrische Schauer und kalkulierten Wahnwitz in ihren Sound. Dieses Aufbrechen von leicht zu konsumierenden Konventionen beginnt bei der Dekadenz der Zeit.

Punkpladdn Osees: „Off Course“ (Deathgod/Import) The Wytches: „All Your Happy Life EP“ (Hit Dungeon/Eigenvertrieb) Piss: „You made me/Skin on linen“ (Sub Pop/Cargo)

Beinahe Obszön

Dabei ist es beinahe obszön, wie Osees auf ihrem aktuellen, Trance auslösenden Album „Off Course“ zu Werke gehen. Der gleichnamige, über neunminütige Titelsong, der auch als Auftakt des Albums fungiert, ufert aus. Sofort entwickelt sich ein sperriges Eigenleben und das unbarmherzige Spannungsverhältnis zwischen rhythmischer Kontrolle und ritueller Entgrenzung macht den Körper der Empfängerin zum eigentlichen Austragungsort. Eine Band, die sich so oft gewandelt hat, lässt die Eindeutigkeit immer wieder verschwimmen.

Wo die kalifornischen Osees Geist und Körper durch ordinäre klangliche Ausdehnung in Einklang hypnotisieren, verdichten The Wytches aus Brighton, England, das Aufsuchen einer gräulichen Grauenwelt auf 15 Minuten. Die kürzlich zum zehnjährigen Jubiläum erneut veröffentlichte EP „All Your Happy Life“ ist eine schlecht gelaunte Gemeinschaft aus Surfrock, Psychedelic und Stoner-Doom-Sludge. Sänger und Gitarrist Kristian Bell verwendet Verfallsbilder als Metapher für psychische Erschöpfung und Entfremdung. Diese kurzweilige Séance ist eine morbide Abrechnung mit dem vermeintlich glücklichen Leben.

Diese dunkle Innenschau öffnen Piss wiederum substanziell nach außen. Bei der Band aus Vancouver, B. C., geht es ebenfalls um den seelischen Verschleiß, doch sie entfernen sich von innerer Zerrüttung und konfrontieren mit wahrhaft erlebtem Grauen durch verschiedene Gewaltgestalten. Konzerte von Piss beginnen stets mit Triggerwarnung. Ihr konzeptioneller Hardcore ist ein Mix aus Soundcollage, Spoken Word und Performancekunst. Das Gesamtkonzept löst die einzelnen Musikpartikel auf und macht sie in der intensiven und erschütternden Liveerfahrung überhaupt erst zu einem kollektiven Ganzen. Sängerin Taylor Zantingh nutzt die Bühne als Schutzraum, um traumatische Erfahrungen und systematische, strukturelle und intime Gewalt gemeinsam mit dem Publikum zu dekonstruieren.

Weise Narretei

Diese drei Bands könnten unterschiedlicher nicht sein, und doch haben sie etwas gemeinsam: Sie verschleiern die Konstruktion ihrer Musik nicht und erkennen zugleich die Schönheit im Kontrollverlust. In ihrer Arbeit steckt etwas von weiser Narretei. Wut als Motor ist naheliegend, leicht zu zitieren – und politische Parolen sind schnell palavert. Aber Absurditäten können politische Botschaften tragen oder subtil unterlaufen. Sie halten eine Haltung beweglich.

Bei den Osees zeigt sich das als musikalischer Slapstick im Song „The Trick“, der den hypnotischen Krautrock-Ernst des Albums „Off Course“ mit infantiler Fidelei auf einem Keyboard mit Wonne vereitelt. The Wytches verarbeiten eine sarkastische Klammer, um schwere psychische Themen nicht in weinerlichem Pathos versinken zu lassen. Auch Piss nutzen Humor als zynischen Schutzschild. Ihre düsteren Erinnerungsfragmente bezeichnen sie als „Easy Listening“.

Klassische Methoden wie Küchentischaufnahmen, analoge Rhythmusmaschinen und Gesangsaufnahmen aus dem Campervan im Industriegebiet durchbrechen sie mit zeitgemäßer Hyperproduktivität: Osees legen das 30. Album vor, The Wytches exorzieren sich selbst, indem sie ihre alten Songs härter und roher auf Tape und CD reproduzieren. Und Piss touren seit zwei Jahren durchgehend um die Welt, ohne bis jetzt überhaupt ein Full-Length-Album herausgebracht zu haben. Ihnen ergebene, loyale und beinahe rituelle Fangemeinschaften belegen, dass es nicht um endgültige Bestimmung geht.