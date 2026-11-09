Rüdiger Köhn geht von Stele zu Stele, liest aufmerksam ein paar Texte und schaut sich interessiert die dazugehörigen schwarzweißen Fotos an. Er hatte keinen weiten Weg. Der 88-Jährige wohnt via-à-vis der neu eröffneten Gedenkstätte in „einem dieser Blocks“, sagt er auf die andere Seite der Berliner Straße verweisend. Der Erinnerungsort für das ehemalige KZ Oranienburg wurde am 2. November eingeweiht. „Endlich“, sagt Köhn.

Die neue Gedenkstätte liegt mitten in der Stadt. Schloss und Schlosspark sind nur ein paar Minuten zu Fuß die Berliner Straße runter. Der Erinnerungsort markiert eine Leerstelle: Aus einem historischen, rund 60 Meter langen Mauerrest ist ein Ort des Gedenkens und der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus geworden.

Bereits 1933, noch im Jahr der Machtergreifung der Nazis, wurde das KZ Oranienburg als erstes Konzentrationslager in Preußen eingerichtet. Das heute so bekannte KZ Sachsenhausen am Rand der Stadt war also nicht das erste in der Stadt. Das alles lässt sich in Wort und Bild auf Deutsch und Englisch in einer eindrucksvollen Open-Air-Ausstellung erfahren.

Die Ausmaße des Geländes, die Umrissen der nicht mehr existenten Gebäude werden geschickt durch verschiedene Bodenbeschaffenheiten sichtbar gemacht. Der noch zarte Rasen schimmert hellgrün, hier und da ist das Muster der Harke zu sehen. Die Topografie des ehemaligen Konzentrationslagers mitten in Oranienburg wird sichtbar gemacht – ein gelungenes Konzept. Der Erinnerungsort wurde von Martin Bennis (Architektur), Weidner Händle Atelier (Grafik) und Ralph Gabriel (Recherche und Texte) gestaltet. Die wissenschaftliche Leitung hatte Agnes Ohm von Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen.

Die Opfer bekommen Namen und Gesichter

Auf dem Areal einer früheren Brauerei wurden vor allem politische Gegner des NS-Regimes, insbesondere Kommunisten und Sozialdemokraten, aber auch jüdische Gefangene inhaftiert – insgesamt rund 3.000 Menschen. Mindestens 16 Häftlinge kamen ums Leben. Einige von ihnen bekommen auf den Informationstafeln Namen und Gesichter, ihr Leben und Leiden lässt sich nachvollziehen.

Mitten in der Stadt: der Erinnerungsort liegt in der Berliner Straße 47–49 am historischen Standort des ersten KZ Oranienburg Foto: Stadt Oranienburg/Stefanie Hoffmann

Im Zuge des Röhm-Putsches und der Entmachtung der SA, die dieses frühe KZ betrieben hatte, übernahm die SS das Kommando und schloss das Lager im Juli 1934. Die Häftlinge wurden in das KZ Lichtenburg überstellt. Zwei Jahre später eröffnete die SS das KZ Sachsenhausen am Rande Oranienburgs. Es wurde von Häftlingen für mehr als 200.000 Häftlinge erbaut und liegt keine zwei Kilometer vom neuen Erinnerungsort mitten in der Stadt entfernt.

An dieses erste KZ in Oranienburg wurde schon zu DDR-Zeiten erinnert – allerdings nur sehr unscheinbar. Auf dem historischen Mauerrest ist eine Gedenktafel angebracht, auf deren schmaler Kante liegen eine weiße Rose und kleine Steinchen, die in jüdischer Tradition an die Toten erinnern. Ein paar Meter weiter steht ein Gedenkstein mit nur schwer lesbarer Inschrift. Der 1974 aufgestellte Stein erinnert an Erich Mühsam, den anarchistischen Schriftsteller und Aktivisten, der im KZ Oranienburg am 10. Juli 1934 von der Wachmannschaft ermordet wurde. Unter dem Gedenkstein liegen ein frischer Kranz und Blumengebinde und stehen Kerzen.

 Die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte bleibt eine dauerhafte Verantwortung Jennifer Collin-Feeder (SPD), Bürgermeisterin von Oranienburg

An der Einweihungszeremonie der Gedenkstätte nahmen Ver­tre­te­r:in­nen von Bund und Land teil. Die Bürgermeisterin von Oranienburg, Jennifer Collin-Feeder (SPD), verlieh ihrer Freude Ausdruck, dass mit der Einweihung „ein langer Weg einen wichtigen Abschluss“ finden würde: „Zugleich beginnt die Geschichte dieses Ortes als Erinnerungsort neu.“ Er erinnere an die Menschen, die hier verfolgt, entrechtet und ermordet wurden, und mache deutlich, „dass die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte eine dauerhafte Verantwortung bleibt“.

Die Bürgermeisterin bedankte sich in ihrer Rede auch für das „langjährige Engagement vieler Oranienburgerinnen und Oranienburger“, ohne die es diese neue Gedenkstätte nicht geben würde. Teil der zivilgesellschaftlichen Initiative war ihr Parteikollege, der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann, der sein Wahlkreisbüro in Oranienburg hat und auch in der Stadtverordnetenversammlung sitzt. Lüttmann ist Initiator der Arbeitsgruppe „Gedenkort ehemaliges KZ Oranienburg“.

Kein würdiger Ort des Gedenkens

„Mehr als sechs Jahre sind von der ersten Idee bis zur Einweihung vergangen“, erzählt Lüttmann der taz. Der Platz an der Berliner Straße sei damals kein würdiger Ort des Gedenkens gewesen. Die alte Brauerei war bis auf die heute noch stehende Mauer längst abgerissen. Auf dem leeren Platz habe es neben den beiden Gedenksteinen aus DDR-Zeiten nur eine betonierte Fläche, eine Bank, einen Blumenkübel und Mülleimer gegeben. „Das geht so nicht“, hätten sie sich gedacht, erinnert sich Lüttmann an einen Vor-Ort-Termin im November 2019. „Unwürdig“, „schäbig“ und „traurig“, so der Tenor damals, „wenn man überlegt, was für eine Geschichte dieser Ort hat, was da passiert ist“.

Im Januar 2020 brachte eine parteiübergreifende Initiative eine erste Beschlussvorlage für eine neue Gedenkstätte in die Stadtverordnetenversammlung ein, so Lüttmann – „initiiert von SPD und Linken und mitgetragen von den Grünen, der FDP, von den Freien Wählern und den Piraten.“ Die AfD sei dagegen gewesen, die CDU habe sich enthalten.

Es gab eine Bürgerbefragung, Diskussionen ums Geld, eine Arbeitsgruppe. „Es zog sich“, blickt Lüttmann zurück, „es gab frustrierende Zeiten. Wir mussten regelmäßig immer wieder Druck machen.“ 2022 folgt ein zweiter Beschluss, um das Vorhaben zu bekräftigen. In diesem Jahr wurde ein Audiowalk zum ehemaligen KZ entwickelt – „ein Zwischenerfolg“, der Audiowalk ist noch heute über einen QR-Code vor Ort abrufbar.

Mitten in der Stadt

2024 kam Bewegung in die Sache: Das Projekt wurde mit rund 283.000 Euro durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Rahmen des Programms „Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus“ bezuschusst. Oranienburg hatte sich im Zuge des Projektaufrufs 2024 gegen mehr als 100 Bewerbungen durchgesetzt und wurde als eine von deutschlandweit 17 Städten für eine Förderung ausgewählt. Das Gesamtbudget für die neue Gedenkstätte beträgt laut Auskunft der Stadt rund 425.000 Euro.

Anspruch von Lüttmann und seinen Mit­strei­te­r:in­nen war es, „den historisch bedeutsamen Ort im Stadtbild erlebbar zu machen, die Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte zu fördern und die Schicksale der Menschen sichtbar zu machen, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden“.

Nun, das ist gelungen, das Geld ist gut angelegt, könnte man sagen. Das findet auch Lüttmann: „Es hat sich gelohnt.“ Entstanden sei ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Land und Bund, das zeige, „was bürgerschaftliches Engagement bewirken kann“. Er würde sich wünschen, „dass die Oranienburgerinnen und Oranienburger, Schulklassen und Gäste aus aller Welt diesen Ort völlig neu entdecken“.

Das sollte klappen. „Die entscheidende Stärke des Ortes besteht darin, dass er mitten in der Stadt liegt“, sagt Axel Drecoll, der Leiter der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, der taz. Wer den Erinnerungsort besucht, lernt hier eindrücklich, dass die Gewalt des NS-Regimes unter den Augen der Stadtbevölkerung geschah – die teils sogar dazu beitrug. Die Häftlinge mussten Zwangsabeit verrichten, etwa im Straßenbau. „Das Grauen war für jeden sichtbar“, sagt Drecoll. „Die Wachleute des KZ – rund 170 SA-Männer – kamen aus der Region.“

 Was hier begann, endete in Sachsenhausen und Auschwitz Axel Drecoll, Leiter der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Menschlichkeit binnen Kurzem über Bord geworfen

„Hier haben Nachbarn Nachbarn terrorisiert“, sagt Drecoll. „Was diesen Ort so wichtig macht, ist die Erkenntnis, dass innerhalb von wenigen Wochen alle Mechanismen von Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde über Bord geworfen und ins Gegenteil verkehrt wurden.“ Die frühen Konzentrationslager würden zeigen, „dass diese Haftstätten der Nationalsozialisten von Anfang an rechtsfreie Räume für ungehemmten Terror, Gewalt und Mord“ waren. „Was hier begann, endete in Sachsenhausen und Auschwitz.“

Zurück zu Rüdiger Köhn. Er lebt seit 51 Jahren in Oranienburg und kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Umsiedler „aus dem jetzigen Polen, aus Pommern“. Und weil er gegenüber wohnt, weiß er, wie es hier früher aussah, als noch die Brauerei und das alte Polizeigebäude standen. Er habe die Arbeiten an der neuen Gedenkstätte „über Monate hinweg beobachtet“, berichtet er.

Und der Supermarkt gleich hinter der Mauer, um dessen Bau es 1993 viele Diskussionen gab? „Der stört mich nicht“, sagt Köhn. „Das gehört zur Zeit, in der wir leben.“

Gegenüber der Gedenkstätte, wo das alte Polizeigebäude war, steht längst ein Neubau in U-Form. Es handelt sich um das neue Wohnheim für die Polizeischule des Landes Brandenburg, wie Rüdiger Köhn erzählt. Im März dieses Jahres wurde es eröffnet, es bietet Platz für 400 Menschen. Das sei doch eine klasse Sache, findet der Rentner: „Die angehenden Polizisten blicken auf die neue Gedenkstätte.“

Warum Gedenken für alle wichtig ist in seinen Augen: „Auch wenn der Spruch nicht von mir ist: Es wird Zeit, dass wir uns wieder erinnern.“