„Beim Thema Klima und Umwelt erwarte ich in den Koalitionsverhandlungen keinen großen Dissens“, sagt Julia Behrens. Die 36-jährige Umweltforscherin ist Mitglied der Linken und ist neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Behrens leitet gemeinsam mit dem erfahrenen Parlamentarier Michael Efler die Verhandlungsgruppe ihrer Partei zu diesem Thema.

Behrens ist wissenschaftlich sozialisiert und gewohnt, ihre Worte genau und ruhig abzuwägen. Sie sagt: „Ich freue mich, dass aus allen drei Parteien die Ver­hand­ler:n­nen vom Fach sind. Ich erwarte Debatten auf fundiertem fachlichen Niveau. Als Linke werden wir vielleicht ein wenig stärker als die beiden anderen Parteien unseren Schwerpunkt auf die Sozialverträglichkeit der Klimapolitik.“ Sie denkt an staatliche Unterstützungen, wenn Menschen ihre Stromrechnung nicht zahlen können oder wenn die Kosten für energetische Sanierungen auf die Miete aufgeschlagen werden.

Julia Behrens hat eine Blitzkarriere hingelegt. Erst 2023 trat sie in die Partei Die Linke ein. 2026 wurde die Lichtenbergerin ohne parteipolitischen Stallgeruch nicht nur als Mitglied des Abgeordnetenhauses gewählt, sondern auch als eine der zwei parlamentarischen Geschäftsführerinnen ihrer Fraktion. Und eben zur Verhandlungsführerin für Klima- und Umweltpolitik.

Seit drei Jahren erst ist Behrens Lichtenbergerin. „Wahl-Lichtenbergerin“, wie sie auf ihrer Homepage schreibt. Sie wohnt im grünen Karlshorst, in dem sie auch das Direktmandat gewann. Das ist ein beliebter Kiez für Menschen ihres Alters, sodass sie viele Schul­freun­d:in­nen hier wiedergefunden hat. Hier kennt sie Bäcker, Supermarkt und Hausarzt.

Forschungsaufenthalte in aller Welt

Durchaus eine neue Erfahrung für die Südostasienwissenschaftlerin, die zuvor Weltbürgerin war. Forschungsaufenthalte und ihre berufliche Arbeit für die Friedrich-Ebert- und die Heinrich-Böll-Stiftung hatten sie nach Thailand, Vietnam, Großbritannien und in die USA geführt, bis sie an der Humboldt-Universität zur Klima- und Umweltpolitik in Vietnam promovierte. Zuletzt hatte sie im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen gearbeitet.

Die Stimmung in ihrer Fraktion beschreibt Julia Behrens (Die Linke) mit „freudig aufgeregt“ Foto: Sophie Kirchner

Eine ehemalige Studienkommilitonin von Behrens, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, wundert die Blitzkarriere nicht. „Julia ist extrem gut strukturiert und vernetzt. Und sie kann reden, was für eine Politikerin wichtig ist.“

 Ich bin wissenschaftlich sozialisiert. Da liegt mir das Schreiben eigentlich mehr als das Reden Julia Behrens, Die Linke, Mitglied des Abgeordnetenhauses

Julia Behrens selbst lächelt zu dem Kompliment, sieht das aber anders. „Ich bin wissenschaftlich sozialisiert. Da liegt mir das Schreiben eigentlich mehr als das Reden.“ Und als sie in einer Wahlkampfveranstaltung von Fridays for Future neben Steffen Krach und Werner Graf saß, „da habe ich schon gemerkt, dass mir rhetorische Schulung fehlt. Aber bei dem Publikum kam meine Natürlichkeit an.“

Und auch wenn Julia Behrens erst seit drei Jahren Linken-Mitglied ist, ein politischer Mensch ist die Enkeltochter des 1943 hingerichteten Mitglieds der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ Karl Behrens schon immer. Mit 17 hatte sie sich dafür eingesetzt, dass ihr Gymnasium in Niederschöneweide Schule ohne Rassismus wurde. Da hatte sie längst in dem damals von der NPD dominierten Ortsteil gegen den Rechtsruck demonstriert, war später gegen die A100 auf die Straße gegangen. „Dass wir jetzt im Sondierungspapier deren Weiterbau ablehnen, das schließt für mich persönlich einen Kreis“, sagt sie bei einer Tasse Tee in einer Karlshorster Bäckerei.

Behrens spricht Vietnamesisch

Flucht- und Migrationspolitik waren Themen, die sie schon immer bewegten: Als sich eine georgische Mitschülerin mit ihrer Familie von einer Duldung zur nächsten hangeln musste. Und auch, als sie als Studentin der Südostasienwissenschaften gemeinsam mit der Initiative gegen Abschiebehaft vietnamesischen Abschiebehäftlingen durch Besuche seelisch zur Seite stand.

Behrens spricht Vietnamesisch. Sie hatte sich in der Grünen Jugend engagiert und war bis 2017 auch Mitglied der Grünen. Migrationspolitische Entscheidungen nennt sie als Grund für ihren damaligen Austritt. Dass sie sich heute bei den Linken eher um Umwelt und Klima und vielleicht auch um Wissenschaft kümmert als um Migration, sei der Tatsache geschuldet, dass in ihrer Partei Klima- und Umweltexpertise nicht so stark vertreten sei. Ihr käme auch zugute, dass sie als relativ neue Linke nicht in Flügelkämpfen involviert sei. „Ich kann unterschiedliche Menschen mitnehmen.“

Das hat Julia Behrens im Wahlkampf gezeigt. Sie war mit einem Team mit mehreren Viet­na­me­s:in­nen unterwegs und zeigte im Sommer beispielsweise Open Air den Film „In Liebe, Eure Hilde“ über die 1943 hingerichtete Hilde Coppi, die wie ihr eigener Großvater Mitglied der Widerstandsgruppe Rote Kapelle war. Für alles war gesorgt: Ihre Wahl­kämp­fe­r:in­nen verteilten Kopfhörer, um die Anwohner rund um den Park nicht zu beschallen. Wie im echten Kino gab es Popcorn. Und natürlich Wahlflyer. Dafür hielt sie ihre Einführungsrede kurz, denn ihr war klar, dass die Zuschauer hauptsächlich des Films wegen gekommen waren.

Den Job als parlamentarische Geschäftsführerin verdankt sie nicht nur ihrer ruhigen, ausgleichenden Art, sondern auch ihren Erfahrungen in der Personalführung und Finanzplanung in ihren bisherigen Jobs. Und vielleicht ja der Zeit: geburtenstarke Jahrgänge gehen gerade ins Rentenalter. Für Mitt­drei­ßi­ge­r:in­nen wie Behrens öffnen sich Chancen auf Blitzkarrieren.

Und die Causa Vanessa Emde?

Die Stimmung in ihrer Fraktion beschreibt sie „freudig aufgeregt, neue politische Akzente setzen zu können. In meiner Fraktion sind Menschen mit so unterschiedlichen persönlichen, beruflichen und politischen Lebenswegen, dass das nur eine produktive Mischung sein kann.“

Angesichts der Debatten um Vanessa Emde verwundert das, aber auch zwei andere Neuparlamentarier:innen, mit denen die taz sprach, bestätigen das produktive Miteinander.

Und die Causa Vanessa Emde? Julia Behrens sagt: „Das werden wir in den Gremien diskutieren.“ Das war ihre erste Politikerinnen-Sprechblase nach einer Stunde Gespräch mit der taz. Auf die Frage, wie lange das dauert, folgt eine zweite: „Solange die internen Prozesse dauern.“ Julia Behrens hat ihren Tee ausgetrunken und räumt ihre Tasse auf den Wagen der Bäckerei.