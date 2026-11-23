Zehntausenden radikalen Ka­tho­li­k:in­nen habe ich es zu verdanken, dass ich „The Body“ entdeckt habe. Schon vor dem Start der achtteiligen Highschool-Serie bei Netflix hatten sie eine Petition der rechtskonservativen Stiftung CitizenGO unterschrieben, um die Serie zu stoppen. Ihr Vorwurf: Die Serie sei gotteslästerlich und würde Kindern falsche Werte beibringen. Der Protest machte mich neugierig. Denn wenn radikale Chris­t:in­nen sich empören, lohnt es sich hinzugucken.

Die erste Folge beginnt dabei schrecklich harmlos und folgt dem klassischen Drehbuch einer Highschool-Serie: Ein Underdog, der versucht Anschluss bei den Coolen zu finden. Klingt nach „Mean Girls“ oder „Gossip Girl“. Und ja, es gibt viele Parallelen. Viel zu reiche Kinder, die wilde Partys feiern, sich (in die falschen) verlieben und deren oberstes Ziel es ist, an einer Elite-Uni angenommen zu werden. Doch der Titel, auf Deutsch übersetzt „Die Leiche“, legt nahe, dass es nicht so harmlos weitergeht.

Der Underdog in „The Body“ ist Lisbeth (Geena Meszaros), die neu an die katholische Schule St. Marks kommt. Bei einem Vortanzen für die „Lions“-Dance Crew der Schule fällt schnell auf, dass sie anders ist als die anderen Mädchen. Mit ihren blond gefärbten Augenbrauen, ihren Klamotten und ihrem Tanzstil fällt sie aus Reihe. Und aus der Reihe zu fallen ist im Teenie-Alter selten etwas Gutes. Stattdessen gibt es klare Regeln, wer oder was cool ist. An der katholischen Schule bestimmen das Anya (Kristina Bogic), Elise (Sara Boustany) und die restlichen Girls der Tanzgruppe.

Die Serie „The Body“, 8 Folgen, Netflix

Lisbeth überzeugt also nicht beim Vortanzen, stattdessen bekommt Grace (Sofia Wylie), die Nichte des Priesters, den Platz. Bei einer Halloween-Party im verlassenen „Devil's House“ soll sie mit einem Initiations-Ritual in die Tanzgruppe aufgenommen werden – inklusive Ecstasy und Teufelsanbetung. Was kann da schon schiefgehen? Ziemlich viel, wie die Mädchen schnell merken müssen. Auf einmal gibt es viele Geheimnisse, ein quasi komatöses Mädchen im Krankenhaus und viele weitere mit prophetischen Visionen. Haben sie versehentlich wirklich den Teufel beschworen und Grace geopfert?

Hat Gott seine Finger im Spiel?

Highschool-Serien sind oft vorhersehbar, auch in „The Body“ gibt es klassische Erzählmuster, doch immer wieder bricht die Geschichte aus, stellt Sterotype auf den Kopf und lässt viele Fragen lange Zeit ungeklärt. Gibt es wirklich eine Leiche? Passieren hier übernatürliche Dinge oder ist alles nur eine Massenhysterie? Denn viele Geschehnisse lassen sich mit den dämonischen Spielchen verschiedener Mädchen erklären, doch warum erleben dann auch die Erwachsenen plötzlich Wunderheilungen? Hat Gott doch seine Finger im Spiel? Oder Satan?

Klar ist: Angst verbreitet sich im Dorf und auch der Priester (ein neuer „Hot Priest“ nach Fleabag) ist von den Vorkommnissen überfordert. Lisbeth jedoch weiß die Hysterie zu nutzen und versucht mit religiösen Ritualen die Gruppe zu beruhigen. Oder genau das Gegenteil. Auf jeden Fall sichert sie sich auf diesem Weg einen Platz in der Gruppe und schon bald stolziert auch sie im Juicy-Couture-Trainingsanzug über die Schulgänge.

Die Y2K-Relikte finden sich nicht nur in der Fashion, auch sonst scheint jedes Detail abgestimmt. Die Optik ist in dieser Serie mindestens genauso wichtig wie die Geschichte. Sie nehmen verpixelte Tanzvideos in ihren Kinderzimmern auf, chatten auf dem Standcomputer oder verschicken SMS von ihren Klapp-Handys. Im Fernsehen läuft „The Simple Life“ und auch der Soundtrack ist ein Best-of der Nullerjahre mit Kelly Clarkson und No Doubt, der nur hin und wieder mit Chorälen und Gospels unterbrochen wird.

Na, wer erinnert sich noch an die Velour-Sweatsuits? Foto: Netflix

Neben der Nullerjahre-Ästhetik sind es die religiösen Symboliken, die besonders viel Spaß machen. In einer der späteren Folgen spaziert ein Lamm auf einem Friedhof, im Hintergrund läuft „Agnus Dei“. Wird also bald jemand auferstehen?

Queere Liebesgeschichte

Wie es sich für eine Highschool-Serie gehört, geht es neben dem Okkulten auch um Liebe und Sex. Während Jungs in der ganzen Serie eher eine untergeordnete Rolle spielen, drücke ich als Zuschauerin meine Daumen für Anya und Elise. Die zwei verbindet nicht nur eine tiefe Freundinnenschaft, sie begehren sich auch. Und auch wenn die eine versucht, ihre Queerness zu unterdrücken, finden die beiden immer wieder zueinander zurück. In Zeiten, in denen queere Liebesgeschichten wieder weniger Platz in Film und Fernsehen finden, ist die Geschichte von Anya und Elise eine schöne Abwechslung.

Zum Mitfiebern: Anyas (Kristina Bogic) und Elises (Sara Boustany) Liebesstory Foto: Netflix

Die lesbischen Sexszenen sind wohl auch ein Grund, warum besorgte christliche Eltern die Serie verhindern wollen. Mittlerweile haben über 100.000 die Petition unterschrieben. Doch das wird Netflix wohl kaum überzeugen, die Serie zu stoppen. Die ist schon in den ersten Tagen auf Platz 1 der US-Charts gelandet und keine andere Netflix-Serie hat in diesem Jahr so eine hohe Bewertung bei Rotten Tomatoes erlangt.

Zu Recht. Den Serienmacherinnen Quinn Shephard und Gina Gammel ist es gelungen, mit „The Body“ die perfekte Balance aus campy, Horror und Coming-of-Age-Elementen zu finden. Sie erzählen uns davon, welche Grausamkeiten das Erwachsenwerden mit sich bringt, und geben uns genügend Szenen, um darüber zu lachen. Stoff für eine zweite Staffel liefert das in jedem Fall, denn noch sind alle Fragen ungeklärt.