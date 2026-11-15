Welche persönlichen Stärken sie auszeichnen? Auf diese Frage nimmt Anja Siegesmund im Thüringer Wahlkampf 2014 einen Umweg: „Ich zitiere mal Winfried Kretschmann.“ Der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg habe erst vor wenigen Tagen erklärt: „Wenn Sie die Grünen wählen, können Sie erstens nichts falsch machen und zweitens: Eine Stärke von Frau Siegesmund ist ihre Durchsetzungsfähigkeit.“

Damals wurde Anja Siegesmund Umweltministerin des Freistaates, seit diesem Wochenende ist sie neue Chefin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Auf der Delegiertenversammlung im hessischen Bad Hersfeld erhielt die 49-jährige aus Jena die meisten Stimmen. Olaf Bandt, der dem BUND seit 2019 vorstand, war nicht wieder angetreten.

Mit 676.000 Mitgliedern und Un­ter­stüt­ze­r:in­nen ist der BUND der zweitgrößte Umweltverband Deutschlands – nach dem Naturschutzbund Nabu, der fast 1 Million Menschen vereint. Neben Siegesmund kandidierten auch Myriam Rapior, bisherige Stellvertreterin Brandts, und Ernst-Christoph Stolper, ehemaliger Staatssekretär für Wirtschaft, Klima und Energie in Rheinland-Pfalz.

Eine bemerkenswerte Wahl, betrachtet man Siegesmunds politische Laufbahn. Ihr Weg führte zunächst stetig nach oben: Sie studierte bis 2002 Politikwissenschaft, Germanistik und Psychologie in Jena und an der Louisiana State University in Baton Rouge. Seit dieser Zeit engagiert sie sich bei den Grünen. Bis 2009 leitete sie das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Katrin Göring-Eckardt. Als die Grünen 2009 überraschend in den Thüringer Landtag einzogen, wurde Siegesmund Fraktionsvorsitzende.

Wechsel in die Entsorgungswirtschaft ein Fall für die Tonne

2014 führte sie ihre Partei als Spitzenkandidatin erneut in den Landtag, Kretschmann war zum Wahlkampfauftritt nach Jena gereist, wo er Siegesmunds „Durchsetzungsfähigkeit“ lobte. Als dann die erste rot-rot-grüne Landesregierung unter Bodo Ramelow (Linke) in Thüringen stand, wurde Siegesmund Umweltministerin. Mit beachtlichen Erfolgen: 2018 setzte sie das Grüne Band Thüringen als Nationales Naturmonument unter Schutz. Außerdem verabschiedete Thüringen unter ihrer Verantwortung als erstes Bundesland ein Klimagesetz.

Acht Jahre lang blieb Siegesmund Umweltministerin – bis Ende Januar 2023. Dann aber bekam ihre Karriere einen Knick, sie wurde Lobbyistin, wechselte in den Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft, um dort Präsidentin zu werden. Ein Schritt, den sie laut MDR schon 2022 vorbereitet hatte. Doch der Wechsel scheiterte: Nach nur 20 Monaten endete ihre Amtszeit. Offiziell hieß es, die Trennung sei „im besten Einvernehmen“ erfolgt. Tatsächlich aber stieß ihr Kurs zu mehr Nachhaltigkeit auf Widerstand in der traditionellen Müllwirtschaft. Der Verband verlor zahlreiche Mitglieder.

Anja Siegesmund ist gläubige Christin, 2025 war sie Präsidentin des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Hannover. Sie ist verheiratet und hat drei Töchter. Mitglied im BUND ist sie seit 2002, der Thüringische Landesverband hatte sie als Kandidatin vorgeschlagen, wenn auch mit Gegenstimmen: Siegesmund könne der ostdeutschen Perspektive mehr Gewicht im BUND geben.

„Öko ist nicht nur das bisschen Petersilie auf dem Wurstteller, sondern das Wichtige“, hatte die Politikerin Siegesmund erklärt. In ihrer ersten Rede als neue BUND-Chefin sagte sie: „Zukunft ist das, was wir draus machen.“ Regulär hat Anja Siegesmund in ihrer neuen Position nun dafür zwei Jahre Zeit.