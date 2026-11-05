Am Mittwoch hat die Spitzenkandidatin der Grünen Jugend in Bremen ihre Kandidatur zurückgezogen, am Donnerstag ist der Landessprecher des Jugendverbandes zurückgetreten. Grund sind zwei Anträge, in denen das Existenzrecht Israels infrage gestellt wurde. Die Mutterpartei hatte sich von beiden mittlerweile wieder zurückgezogenen Anträgen distanziert und angekündigt, das Verhältnis zur Grünen Jugend insgesamt auf den Prüfstand zu stellen.

Konkret geht es um zwei parallel laufende Fälle innerhalb der Grünen Jugend. Lenny Deutschmann hatte einen Antrag für die Landesmitgliederversammlung der Grünen Jugend mit dem Titel „Klares Bekenntnis für ein freies Palästina“ eingereicht. In diesem bezeichnet er Zionismus als „koloniales Projekt“ und stellt das Existenzrecht Israels infrage.

Sowohl innerhalb der Mutterpartei als auch in der Grünen Jugend wurde der Antrag kritisiert. Deutschmann zog ihn daraufhin zurück. Nichtsdestotrotz wurde er im Anschluss zum Sprecher der Grünen Jugend gewählt. Es gab keine Gegenkandidat*innen.

Deutschmann bezeichnet seinen Antrag gegenüber der taz als „undifferenziert“. Die dort aufgestellten Positionen spiegelten nicht die Positionen der Grünen Jugend wider und seien rückblickend ein Fehler gewesen. Er trat am Donnerstagabend von seiner Funktion als Landessprecher der Grünen Jugend zurück.

Politischen Zwang kritisiert

Am 21. November stellen die Grünen ihre Liste für die kommende Bürgerschaftswahl auf. Die Listenplätze 6 und 15 sind dabei U30-Plätze, die bisher an ein Votum der Grünen Jugend gebunden waren.

Hannah Wellm war bis Mittwoch noch Spitzenkandidatin der Grünen Jugend und hätte gute Chancen auf den Listenplatz 6 gehabt. Für den Programmparteitag reichte sie einen Antrag ein, in dem von einem „politischen und gesellschaftlichen Zwang, sich zum Existenzrecht Israels zu bekennen“ die Rede ist und sowohl eine Zweistaatenlösung als auch das Existenzrecht Israels infrage gestellt wurden.

Der taz sagt Wellm, ihr Antrag sei der Tragweite des Themas nicht gerecht geworden. Sie betont, wie wichtig sie es finde, auch innerhalb der Grünen linke und kritische Stimmen zu haben. Ihr Antrag sei jedoch inhaltlich verkürzt gewesen. Es gehe ihr immer darum, eine friedliche Lösung für alle Menschen zu finden – explizit auch für Juden*Jüdinnen. Am Mittwochabend gab Wellm bekannt, ihre Kandidatur zurückzuziehen.

Auf dem Parteitag vergangenen Jahres hatte es erstmals ausführliche Debatten über den Nahostkonflikt gegeben. Anfang des laufenden Jahres veröffentlichten die Grünen ein Positionspapier, indem sie eine Zweistaatenlösung sowie eine Achtung des Völkerrechts und des Selbstbestimmungsrechts der Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen fordern.

 Die Bindung an das Votum der Grünen Jugend beim 6. und 15. Listenplatz soll gelöst werden

Gegenüber der taz betont Landesvorstandssprecherin Josephine Assmus, diese parteiinternen Debatten seien stets konstruktiv und mit breiter Kritik an Netanjahu verlaufen. Die Einseitigkeit der Positionen innerhalb des Jugendverbands könne sie nur schwer verstehen. Es gebe nicht die Absicht, die Zusammenarbeit mit der Grünen Jugend zu beenden. Zugleich seien die Positionen von Deutschmann und Wellm für die Partei jedoch nicht tragbar.

Zudem sei das Vertrauen darin erschüttert, wie Verantwortung innerhalb der Grünen Jugend vergeben wird. Wie genau eine Zusammenarbeit mit der Grünen Jugend aussehen könne, wolle man nun prüfen. Einen konkreten Änderungsvorschlag hat der Landesvorstand bereits gemacht: Die Bindung an das Votum der Grünen Jugend beim 6. und 15. Listenplatz soll gelöst werden.

Auch zum Parteitag der niedersächsischen Grünen wurde ein Antrag mit dem Titel „Den Genozid in Gaza anerkennen“ eingereicht. Ver­tre­te­r*in­nen der jüdischen Gemeinden hatten den Antrag im Vorfeld kritisiert.

Der Zeitpunkt dürfte nicht zufällig gewählt sein: Die rot-grüne Landesregierung hat angekündigt, ihre wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit mit Israel weiter auszubauen: Ein Pilotprojekt soll niedersächsische Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen mit israelischen Part­ne­r*in­nen zusammenbringen.