I ch bin in dem Alter, in dem Frauen oft nachts ein Weilchen wach liegen und dann viel Zeit haben, um über dies und das nachzudenken. Letzte Woche nutzte ich die geschenkte Wachzeit für entspannende Atemübungen und die Frage, worüber ich diesen Monat eigentlich in der taz schreiben sollte. Es war 4.20 Uhr.

Während ich meinen Atem spürte, schallte durch das geöffnete Fenster mein ganz persönlicher Triggersatz: „Lassen Sie das Fahrrad in Ruhe!“ Ich sprang auf, sah einen Radfahrer vorbeiradeln. Hinter einem Baum raschelte und knackte es. Dann schob sich ein oranges Mounti aus dem Halbschatten, darauf ein Mann, der noch sein Gleichgewicht suchte. Neben ihm schob ein zweiter ein Gravelbike. Sie hielten vor einer ganz in Schwarz gekleideten dritten, kleineren Person, die gerade die an unserer Laterne befestigten Räder betrachtete.

Dort stand mein Bahnhofsrad 2.0, nach zwei Diebstählen an genau dieser Stelle inzwischen dreifach gesichert. Daneben das Rad meines Nachbars aus dem vierten Stock. Ha!, dachte ich. Jetzt aber!

Durch mein aus der Kommode geholtes Fernglas zoomte ich aus der Dachgeschosswohnung auf den Gehweg. Zwei waren schon hinter dem nächsten Baum verschwunden, der dritte inspizierte ein weiteres Fahrrad, das hinten an einem Wohnmobil befestigt war. Ich wählte 110 und schilderte die Situation.

Hallo, Polizei?

„Haben Sie gesehen, wie die ein Fahrrad klauten?“

Nein. Hatte ich nicht. Aber gehört. Und jetzt schraubte der eine am Wohnmobilrad, fuhr eine Kurve, kam zurück und prüfte es wieder.

„Wenn ein Wagen frei wird, schicke ich den vorbei“, hörte ich.

Demnächst kam also die Polizei. Und ich? Mit der Konzentration auf meinen Atem war es ohnehin vorbei. Da konnte ich auch weiterblockwarten. Also filmte ich den Mann, der erneut an dem Gravelbike werkelte. Plötzlich erklangen sogar Maschinengeräusche durch die sonst völlig ruhige Straße. Der Mann fuhr wieder einen Kreis. War wohl doch zu laut.

Frauen an die Macht?

Ich hörte ein Auto kommen. Erkannte zwischen den Bäumen einen Kleinbus der Polizei und lief die Treppe hinunter.

„Wir haben schon nachgesehen“, erklärten die bereits wieder startklaren Beamten. „Das Rad am Wohnmobil ist unbeschädigt. Alles in Ordnung.“

Ich zeigte meine unscharfen Handyvideos. Erklärte, dass die Personen vor einer Minute noch hier waren. „Dann fahren wir mal und schauen, ob wir jemand Verdächtiges sehen.“

Unschlüssig blieb ich zurück. Auf Socken, ungekämmt, um 4.30 Uhr auf der Straße.

Aus dem Hof des Nachbarhauses trat eine junge, elegant in Schwarz gekleidete Frau. Sie steuerte auf das Wohnmobil zu, stellte einen Fuß neben das Querfeldeinfahrrad auf den Träger und band sich ruhig die Schuhe. Sie war nicht allein. Neben ihr schoben zwei Männer Fahrräder: ein Gravelbike und ein oranges Mounti.

Als sie an mir vorbeiging, lächelte sie mich an.

„Sei freudvoll“, lautet ein buddhistisches Sprichwort, „nicht weil alles schön ist, sondern weil du Schönheit in allem siehst.“ Und so dachte ich: Organisierter Fahrraddiebstahl in junger, weiblicher Hand. Klasse, wie aktiv Frauen ihre nächtliche Wachzeit gestalten können. Und einem nebenbei noch ein taz-Kolumnenthema schenken.