W ir haben beschlossen“, so das Siegerpaar nach dem Gewinn des Turniers, „ab sofort spielen wir nur noch nachts.“ Der ironische Applaus im Klubhaus ist ihnen sicher. Hmmm, Nachtgolf? Nachts ist es doch dunkel. Unsichtbare Bälle versenken in schwarzen Löchern, powered by Einstein Enterprises?

Nun muss Golf nicht unbedingt das handelsübliche Spiel bei schönstem Licht auf grünem Rasen sein. Winters geht es auch auf Alpenseen (so die noch temporär zufrieren) oder, sogar als WM, auf dem Packeis im Nordmeer, wie Ende der 90er Jahre in Grönland. Doch wegen Klimawandel friert es dort nicht mehr genug.

Man kann auch in der digitalen Zweitwelt golfen: entweder am Schreibtisch oder mit Systemen wie „Trackman“ von Abschlagmatten – richtig mit Schlägern, normalen Bällen, Gefühl und Dynamik. Ab mit der Kugel ins Fangnetz. Dann sagt der Rechner, wo exakt der Ball auf dem hinterlegten Platz (vielleicht St. Andrews) hingeflogen wäre.

 Wichtiger sind Stirnlampen, damit man wenigstens den Schlagbereich ein wenig erhellen kann

Oder eben Nachtgolf, wie wir neulich. Eine ebenso groteskes wie lustiges Unterfangen. Es war wirklich stockdunkel, kein Mond wollte helfen. 44 Verrückte waren wir, jeweils als Zweierteam. Es galt die Sonderspielform „2er Scramble“: Beide spielen nacheinander ihren Ball, wählen danach den besseren aus, spielen beide von dort weiter und so weiter bis ins Loch. Teamgeist ist gefordert und ein bisschen Strategie.

Vorher gab es erwartungsgemäß viel Geläster. Wie das alles wohl gehen soll, wenn man nichts sieht. Alle bekommen einen Leuchtball. Und Leuchtarmbänder: „Damit man euch auch erkennt.“ Das Erkennen fällt dann aus, weil in der Kälte alle dicke Pullover über den Armbändern tragen. Als wichtiger erweisen sich Stirnlampen, damit man wenigstens den Schlagbereich ein wenig erhellen kann: „Kannst du mir mal heimleuchten?“ Und so stehen dann vier Leute am Abschlag, einer zum Schlag, die anderen gesenkten Kopfes starr als Hilfsleuchter. Sehr beliebt auch Handylampen.

„Schatz, wo bist du?“

Um die Fahnenstangen sind weihnachtliche Lichterketten gewunden, damit die Ziele auch aus 100 oder 180 Metern auf dem Kurzplatz mit Adlerblicken erahnbar sind. Zwischendurch blitzen überall kurz Lichtspots auf: Stopp, ist ja jemand auf unserer Bahn, direkt daneben? Und es ist, von wegen Ruhe und konzentriertes Spiel, sehr laut. Ständig rufen Leute: „Schatz, wo bist du?“ … „Hier! Hab den Ball gefunden!“ … „Hast du schon gespielt, Hans? – Ich bin nicht Hans …“ Und immer wieder aus dem Irgendwo sehr laut „Fore … Fore … Fore.“ Das ist Golfers Warnruf, wenn jemand getroffen werden könnte und bedeutet der Legende nach „Flying object reaching earth“.

Die leuchtenden Objekte fliegen überall entlang, die meisten feuerrot. Wie Sternschnuppen schwirren sie los und verschwinden mit ihrem Schweif wieder im Unten. Die Leuchtbälle sind großartig. Wenn sie denn funktionieren. Aktiviert werden sie durch Schlag auf Metall oder den harten Boden. Acht Minuten sollen sie leuchten. Viele Bälle wissen das aber nicht. Oder sparen ihre Energie und sind manchmal schon nach zwei Minuten aus. Was zu Problemen führt: Du bringst die leuchtende Kugel in perfekte Flugbahn, findest sie aber nicht wieder, weil sie erloschen ist, wenn du ankommst. Dann kreiseln die gebückten Stirnlampenmenschen herum.

Oder: Ball startet gut, und hoch oben erlischt er im Fluge. Oder er legt zielsicher los, Freude, und plötzlich stürzt das rote Licht senkrecht ab. Stimmt, da ist ja ein Baum. Nach der Runde zurück im Klubhaus sieht man auch genauer, mit wem man da gut zwei Stunden unterwegs war: „Ach so siehst du aus, Udo.“

Den dicksten Preis räumen die Letztplazierten ab, weil sie zwischendurch einen Ball verloren hatten und gehandicapped mit nur einem zu Ende spielen mussten. Mein Mitspieler und ich wurden 7. von 22 Teams. Oberes Drittel! Triumph! Trotzdem: Tagsüber ist Golf weniger witzig, hat aber seine Vorteile.