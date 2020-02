Nachruf auf Mariam Abrahami-Notten

Sie kämpfte für die Freiheit

Mariam Abrahami-Notten war Frauenrechtlerin und Trägerin des taz-Panther-Preises. Sie hat im Gefängnis Suizid begangen.

BERLIN taz | Meine langjährige Freundin Mariam Abrahami-Notten, eine vielfach ausgezeichnete Menschenrechtlerin, hat sich am vergangenen Freitag im Untersuchungsgefängnis von Pankow das Leben genommen. Dem vorausgegangen war ein tragischer Familienkonflikt, der eng mit der Geschichte ihres Herkunftslandes Afghanistan verwoben war. Die frühere Dozentin für Soziologie an der Fachschule für Sozialpädagogik wurde 73 Jahre alt.

Ich habe Mariam Ende 2001 kennengelernt, kurz nach dem Attentat von 9/11 und dem Einmarsch der US-Armee in Afghanistan. Wir beratschlagten in einem feministischen Kreis, wie wir afghanische Frauen unterstützen könnten. Sie wurden zwar von dem grausamen Taliban-Regime befreit, aber um den Preis eines bis heute anhaltenden blutigen Konflikts, in dem die USA nicht minder grausame islamistische Warlords unterstützten.

Mariam rauschte in unsere Runde, und wir waren hingerissen von ihrer politischen Klarheit, ihrer Herzenswärme, ihrer empathischen Solidarität. Sie wirkte stark und autonom, redete in Medien und Veranstaltungen gegen den Krieg an und verkörperte das Gegenteil des Klischees der unterdrückten afghanischen Frau.

Unterstützt von der Autorin Erica Fischer, schrieb Mariam damals ihre Familiengeschichte auf. Das Buch erschien 2003 unter dem Titel „Ich wählte die Freiheit“ und beschrieb die Geschichte von fünf Frauengenerationen zwischen Unterdrückung und Widerstand.

Ihre Urgroßmutter wurde von ihrem eifersüchtigen Mann erschossen, die Söhne des Mörders töteten den vermeintlichen Nebenbuhler und flohen nach Kabul. Später glaubte der Mörder, seine Schwiegertochter beim Ehebruch ertappt zu haben. Diese drehte den Spieß herum und erschoss den Mörder, bevor er sie umbrachte.

Als Mariams Großmutter ihre Tochter zwangsverheiraten wollte, zog diese als wohl erste Frau in der afghanischen Geschichte vor Gericht, um gegen die Rechtmäßigkeit einer solchen Ehe zu klagen. Vergeblich.

Die kleine aufgeweckte Mariam wuchs im Kabul der 1960er Jahre auf. Den patriarchalischen Familientraditionen zum Trotz trug sie einen Minirock und machte Abitur. Über das afghanische Gesundheitsministerium erfuhr sie, dass sie in Deutschland eine Ausbildung in der Krankenpflege machen könne. 1967 landete sie in Westberlin und wurde Krankenschwester. Sie heiratete einen Holländer, der später starb, und lebte eine Weile in den Niederlanden, danach in links-undogmatischen Westberliner Wohngemeinschaften.

Sie studierte Soziologie und wurde Dozentin an einer Erwachsenenschule. Nach und nach holte sie unter abenteuerlichen Umständen aus dem seit 1979 sowjetisch besetzten Afghanistan Familienangehörige nach Deutschland. Ihre kleine Nichte, die ohne ihre Mutter hier lebte, zog sie wie eine eigene Tochter auf.

Als ich Mariam kennenlernte, wollte sie mehr tun als den Krieg kritisieren. Sie war im antisowjetischen Widerstand aktiv gewesen und nahm über Mittelsmänner Kontakt zur „Nimrozfront“ in der südwestafghanischen Provinz Nimroz auf. Diese undogmatischen Linken, die gleichermaßen gegen die Sowjets und die Taliban gekämpft hatten und dort die Provinzregierung stellten, gewährten den Frauen mehr Rechte als im Rest von Afghanistan.

2002/3 reiste sie das erste Mal dorthin – und gründete in einer guten Woche fast ein Dutzend Projekte. Ihre Bedingungen an den Gouverneur: kein Cent für die Verwaltung, kein Cent für Schmiergelder. „Der Häuptling“, wie sie ihn ironisch-liebevoll nannte, willigte ein.

Wir gründeten einen Verein und sammelten Spendengelder. 2004 begleitete ich Mariam beim Besuch der von ihr gegründeten Projekte. In der „Schule der Freiheit“ und einer weiteren Schule am Fluss Helmand wurden Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet – damals eine Sensation, später beendeten die Behörden das Experiment.

Wir sprachen mit etlichen der fast 3.000 Schüler:innen, die überglücklich waren, Bildung genießen zu dürfen und „Ärztin“, „Ingenieurin“ oder „Pilotin“ werden wollten. Wir waren auch in „unserem“ Waisenhaus für Jungen oder in „unserer“ Bäckerei, in denen Kriegswitwen ein bescheidenes Auskommen gefunden hatten. Andere Projekte, etwa eine Schneiderei und Teppichweberei, gingen später ein.

Jahr für Jahr reiste Mariam todesmutig nach Nimroz, jedes Mal mit Tausenden Euro Spendengeldern, versteckt in einem Bauchgürtel, um den Fortgang der Projekte zu kontrollieren und neue zu gründen. Die Reisen wurden immer gefährlicher, die Taliban sprengten Busse in die Luft.

Im Jahr 2008 wurde sie für ihre Courage und ihr Engagement mit dem taz Panter Preis ausgezeichnet, danach mit einem Menschenrechtspreis der Baha’i (weltweit verbreitete Religion; Anm. d. Red.) und 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz.

Aber jene Mariam, die ich fast 20 Jahre begleitete, war auch völlig zerrissen und tief traumatisiert. Sie hatte so viel Gewalt miterlebt, auch eine Massenvergewaltigung. Sie wollte sich solidarisch mit ihren Landsleuten zeigen und war doch angewidert von jenen „in einem 30-jährigen Krieg völlig verwilderten Männern“, wie sie sagte. Sie fühlte sich als „stolze Paschtunin“ und schämte sich doch für deren Frauenfeindlichkeit. Sie war Afghanin, sie war Deutsche, beides zugleich und beides nicht.

Als wir unseren Verein auflösen mussten, weil die einst progressive Provinzregierung in Nimroz von einer korrupten abgelöst wurde, als sie in Rente ging und auch in Berlin keine richtige Aufgabe mehr hatte, verfiel sie in Depression.

Sie blühte kurzzeitig wieder auf, als sie „Oma“ wurde. Ihre Nichte und Ziehtochter hatte eine Tochter bekommen. Doch seit 2017 meinte Mariam, beobachtet zu haben, dass deren Vater sexualisierte Gewalt an seinem Kind verübt. Sie suchte insgesamt 21-mal zwölf verschiedene Institutionen auf, das Jugendamt, „Wildwasser“ und andere, doch alle sagten ihr, ohne Beweise könnten sie nichts tun. Sie war wie besessen von diesem Verdacht, konnte an nichts anderes mehr denken. Körperlich und seelisch ging es ihr immer schlechter, sie hatte Ganzkörperschmerzen. Niemand konnte ihr helfen, die Behörden nicht, ihre Therapeutin nicht, auch ich nicht.

Ich vermute sehr stark, dass Mariam selbst als Kind missbraucht worden ist, auch wenn sie daran selbst keine Erinnerung hatte.

Im September 2019 war der Partner ihrer Ziehtochter in ihrer Wohnung. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Klageschrift davon aus, sie habe ihn mit Liquid Ecstacy handlungsunfähig gemacht und dann vielfach auf ihn eingestochen. Er konnte sich schwerverletzt in das Treppenhaus retten. Das klingt wie kaltblütig geplant, doch ihre Aufzeichnungen in Dari und Deutsch aus dieser Zeit, die die Kripo auf ihrem Computer fand, waren völlig wirr. Sie kam in U-Haft.

Sie rief aus der U-Haft an

Aus der Haft rief sie mich insgesamt fünfmal an. Mal gefasst, mal am Boden zerstört. Sie bereute ihre Tat zutiefst, denn sie hatte ihr Liebstes zerstört: die Beziehung zu ihrer Ziehtochter und ihrer Zieh-Enkelin. An die Zeit vor, während und nach der Tat konnte sie sich, wie sie erzählte, gar nicht oder nur in kleinen Fetzen erinnern.

Ein Facharzt, den ich befragte, hielt das für schlüssig. Amnesie und Dissoziation seien typisch für eine Person, die sich zur Tatzeit im psychischen Ausnahmezustand befand. Ich vermute sehr stark, dass Mariam selbst als Kind missbraucht worden ist, auch wenn sie daran selbst keine Erinnerung hatte. Dafür sprechen ihre wiederkehrenden Albträume, ihre Depression, ihre Obsession. Hat sie im Wahn ihren eigenen Vergewaltiger zu töten versucht? Oder vielleicht auch die Mörder ihrer weiblichen Vorfahren?

Am heutigen Dienstag sollte der Prozess gegen sie wegen versuchten Mordes beginnen. Mariam hatte große Angst vor dem Verfahren, sie schämte sich, sie fürchtete sich vor ihrer Familie und den Medien.

In einem letzten Telefonat vor etwa einer Woche wünschte sie sich, die taz solle den Prozess begleiten und ein „Gegengewicht“ bilden zur mutmaßlich blutrünstigen Berichterstattung der Boulevardpresse. Sie hatte eine lange Erklärung zu ihrem Tatmotiv verfasst, denn sie wollte nicht, dass der vermeintliche oder tatsächliche Sexualtäter „einfach so weitermacht“. Womöglich verlor sie die Nerven, als ihr klar wurde, dass dieser Verdacht nicht in diesem Verfahren und vielleicht auch niemals aufgeklärt werden könne.

Mariam hätte vielleicht eine Chance gehabt, wenn es eine andere Art von Justizverfahren gegeben hätte; eine Art Täter-Opfer-Ausgleich.

So wählte sie die letzte Freiheit, die ihr blieb, um ihren Stolz und ihre Würde zu wahren: den Freitod.

Normalerweise berichten wir nicht über Suizide. Dies gibt der Pressekodex vor: „Die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung näherer Begleitumstände.“ Dadurch soll auch verhindert werden, dass es Nachahmer gibt. Ausnahmen sind zu rechtfertigen, wenn es sich um Vorfälle der Zeitgeschichte oder von erhöhtem öffentlichen Interesse handelt. Deshalb haben wir uns entschieden, über diesen Fall zu berichten.

Sollten Sie Suizidgedanken haben, so wenden Sie sich bitte an professionelle Helferinnen und Helfer. Diese finden Sie jederzeit beider Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder auch unter www.telefonseelsorge.de.