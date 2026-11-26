Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll die Nachfolge der Französin Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt antreten. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone offenbar am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel geeinigt. Eine offizielle Bestätigung stand bei Redaktionsschluss noch aus.

Neben de Cos war bis zuletzt auch noch der Niederländer Klaas Knot im Rennen um die Lagarde-Nachfolge. Die Niederlande hätten ihren Widerstand aufgegeben, hieß es am Rande des EU-Treffens, das mit einem Euro-Gipfel und einer offiziellen Verabschiedung von Lagarde begonnen hatte. Lagarde tritt Anfang Februar vorzeitig ab.

De Cos ist derzeit noch Chef der Bank für ‌Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ); früher war er Präsident der spanischen Notenbank. Im Gegensatz zu Knot gilt der Spanier als Verfechter einer eher laxen Geldpolitik. Knot war bis 2025 Präsident der niederländischen Zentralbank. Sein strikter Kurs liegt eher auf der deutschen Linie. Allerdings hat ausgerechnet Deutschland den Weg für de Cos frei gemacht – mit der Nominierung des deutschen Ökonomen Markus Brunnermeier für das Amt des EZB-Chefvolkswirts. Brunnermeier wird so etwas wie der Hüter des heiligen Grals – er bereitet die Zinsentscheidungen der EZB vor und hat zentrale Bedeutung für die Geldpolitik.

Nach dieser Entscheidung war der Weg für de Cos an die EZB-Spitze frei, nur die Niederlande sträubten sich noch. Unklar ist, ob das Personalpaket damit komplett ist. Zuletzt war noch die Nachfolge der deutschen Wirtschaftswissenschaftlerin Isabel Schnabel offen. Die Vorschlagsfrist wurde bis zum 27. November verlängert. Als Favoritin gilt die französische Ökonomin Laurence Boone.

 Zuletzt war noch die Nachfolge der deutschen Wirtschaftswissenschaftlerin Isabel Schnabel offen

Die Eile bei der Neubesetzung der EZB-Spitze wird mit der französischen Präsidentschaftswahl im April 2027 begründet. Im Rennen um die Nachfolge von Staatschef Emmanuel Macron liegt derzeit die rechtsradikale Nationalistenführerin Marine Le Pen vorn. Le Pen gilt als hartnäckige Kritikerin des Euros; sie könnte die EZB blockieren, so die Sorge in Brüssel.

Bevor alles in trockenen Tüchern ist und de Cos den Chefsessel in Frankfurt übernehmen kann, müssen noch das Europaparlament und der EZB-Rat angehört werden. Nach den Stellungnahmen ernennen die Staats- und Regierungschefs die neue EZB-Spitze offiziell. Dies ist für das nächste reguläre Gipfeltreffen im Dezember geplant.