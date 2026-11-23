Trainer von Werder Bremen haben oft ein Lieblings-Wort, mit dem sie ihre Erwartungen an die Mannschaft beschreiben. Während Thomas Schaaf schlicht „Arbeit“ forderte, lautete Florian Kohfeldts Mantra „mutig sein“. Der Kieler Ole Werner wollte „Klarheit“ und beim aktuellen Trainer Daniel Thioune vergeht kaum eine Pressekonferenz, in der nicht das Wort „Energie“ fällt. „Wir brauchen diese Energie, das Stadion und die Fans“, sagte er vor dem 111. Nordderby gegen den Hamburger SV. Der Spielverlauf bestätigte den Trainer, dessen Vertrag die Clubführung einen Tag zuvor vorzeitig verlängert hatte.

Bis zum 1:0 für Werder in der 55. Minute boten sich beide Mannschaften einen hitzigen Abnutzungskampf ohne spielerische Höhepunkte. Während Werder früher in solchen Spielen oft schläfrige Momente einstreute, gingen sie am Sonntag entschlossen in jeden Zweikampf. Der Führungstreffer war dann auch eine Energieleistung von Kapitän Marco Friedl, der sich den Ball zurückerkämpfte, nachdem HSV-Keeper Daniel Heuer-Fernandez seinen Kopfball pariert hatte, und unter die Latte drosch. „Mein Treffer war ein Stück weit der Dosenöffner, dann haben wir es nach hinten raus gut gemacht“, sagte Friedl.

Der Österreicher gehört neben Oliver Deman, Amos Pieper, Doppeltorschütze Justin Njinmah und dem gegen den HSV verletzt fehlenden Marco Grüll zu den letzten verbliebenen Stammkräften aus der Vorsaison. Bei Werders Höhenflug auf Platz sechs stehen in der Regel sechs Neuzugänge in der Startelf. Er habe es noch nie erlebt, „dass das so schnell geht“, beschrieb Niclas Füllkrug, einer jener Neuen, vor kurzem die Integration der Neuzugänge.

In diesem Sommer hatte Werders sportliche Leitung um Sportvorstand Clemens Fritz ein gutes Händchen bei den Neuverpflichtungen. Es habe ihn in der vergangenen Saison gestört, dass zu oft die Energie „von den Rängen auf den Platz schwappen musste“, sagte Fritz. „Unser Anspruch muss es aber sein, dass es andersrum läuft“. Deshalb habe er vor allem darauf geachtet, „Charakter und Leidenschaft in die Mannschaft bekommen“.

Überragende Präsenz

Diesen Anspruch erfüllen Spieler wie Ludovit Reis, Youri Regeer, Chuki, Arthur und Heimkehrer Eren Dinkci nicht nur, sondern treiben auch etablierte Spieler zu verbesserter Leistung an. Auf Reis, der zwischen 2021 und 2025 das HSV-Trikot trug, lag im Nordderby ein besonderer Fokus. Nachdem im Sommer sein Wechsel aus Brügge an die Weser bekannt geworden war, wurde er von enttäuschten HSV-Anhängern im Netz mit Hasskommentaren überzogen. Die befürchteten Pfiffe gegen ihn blieben weitgehend aus, obwohl der Slowake im Mittelfeld zahlreiche Bälle eroberte und immer wieder die Löcher für Gegenangriffe riss.

Seine körperliche Präsenz wurde wieder einmal nur vom Auftritt Niclas Füllkrugs übertroffen. Seit den besten Tagen von Claudio Pizarro gab es keinen Werder-Spieler, der so viel Einfluss auf das Spiel nimmt wie der von West Ham United ausgeliehene Stürmer mit dem Spitznamen „Lücke.“ „Er gibt uns als Mannschaft unfassbar viel Energie und Professionalität“, sagte Amos Pieper. „Er hat uns alle mitgenommen.“

Gegen den HSV vergab er zwar seine erste Großchance kurz vor der Halbzeit, war aber ähnlich wie Bayerns Harry Kane überall auf dem Platz zu finden, klärte im eigenen Strafraum, verteilte Bälle im Mittelfeld und legte für Justin Njinmah den Treffer zum 2:0 auf. Außerdem coachte er seine Mitspieler permanent, und wenn er an der Seitenlinie mit Thioune sprach, war nicht klar, wer wem Anweisungen gab.

Als er sich kurz vor Schluss beim Stand von 3:0 den Ball schnappte, ein paar Meter lief und ihn dann von der Strafraumgrenze unhaltbar in den Winkel schoss, wirkte dies so selbstverständlich, als wolle er sagen: „Habt ihr gut gemacht, aber nun lass den Alten auch mal ran.“ Das Einzige, was Werders Euphorie im Moment bremsen kann, ist die Frage, wie lange Werder sich ihn noch leisten kann. Schon das Leihgeschäft mit West Ham United kam nur zustande, weil Füllkrug Abstriche beim Gehalt machte.

Finanziell kommt das Spiel beide Clubs teuer zu stehen. Das Polizeiaufgebot im und außerhalb des Stadions wurde aufgrund der Ausschreitungen beim letzten Nordderby im Weserstadion noch einmal deutlich erhöht. Die zusätzlichen Polizei-Kosten bei Hochrisikospielen stellt das Land Bremen als einziger Bundesliga-Standort ohnehin der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Rechnung, die sie wiederum an Werder weiterleitet. Auf beiden Seiten wurden trotzdem wieder reichlich Pyros gezündet und im Gästeblock nach dem Spiel Sitzschalen angezündet. Nach Angaben der Polizei mussten fünf verletzte Personen medizinisch versorgt werden.