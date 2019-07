Nach Durchsuchungen der Öko-Test AG

Untreueverdacht beim Ökoblatt

Die Razzien in Büros der Öko-Test AG stürzen Blatt und Verlag in eine Krise. Obendrein erhebt ein Ex-Chefredakteur jetzt Vorwürfe.

FRANKFURT AM MAIN taz | Das renommierte Magazin Öko-Test bewertet regelmäßig Geldanlagen und Finanzierungsmodelle. Seit dieser Woche stehen allerdings die Macher und Manager des Blattes selbst unter dem Verdacht, für krumme Finanzgeschäfte verantwortlich zu sein. Aber bei Öko-Test liegt noch mehr im Argen. Denn der ehemalige Chefredakteur erhebt mitten in der Krise des Blatts schwere Vorwürfe.

Am Mittwoch durchsuchten gut vierzig BeamtInnen von Polizei und Staatsanwaltschaft Büros und Privatwohnungen von aktiven und ehemaligen Managern der Öko-Test AG und des Mutterhauses, der Medienholding DDVG. Was dahintersteckt, ist zunächst ein missglückter Expansionsversuch.

Die Durchsuchungen hängen erst einmal mit Millionenverlusten bei einer missglückten Investition in China zusammen; dabei hätten die Beschuldigten möglicherweise „ihre Prüf- und Sorgfaltspflichten verletzt“, erklärte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Ermittlungen richten sich unter anderem gegen DDVG-Chef Jens Berendsen, der bis zum Jahreswechsel bei Öko-Test als Aufsichtsratschef das Sagen hatte. Die DDVG bündelt sämtliche Medienbeteiligungen der SPD und ist damit in 100-prozentigem Besitz der Partei.

Ermittelt wird auch gegen den amtierenden Chefredakteur des Magazins, Hans Oppermann, der auch als Vorstand der AG Verantwortung trägt. Für das Öko-Test-Magazin, das wie alle Printmedien unter sinkenden Auflagen und Erträgen leidet, ist das Ganze eine Katastrophe. Und für die SPD ebenfalls, denn erneut macht ihre Medienholding mit Verlusten und mit dem Vorwurf des Missmanagements Schlagzeilen.

Mister Öko-Test schlägt zurück

Dass DDVG und Öko-Test-Holding in China Verluste gemacht haben, ist unstrittig. Es geht dabei um mehrere Millionen Euro. Über ein chinesisches Online-Portal sollten Öko-Test-Bewertungen publiziert werden. Das Portal fand in Asien zwar ein breites Publikum, ließ sich aber nicht dauerhaft finanzieren. Die dazu in Hongkong gegründeten Unternehmen schrieben tiefrote Zahlen. Das Projekt wurde schließlich im „Manager-Buy-Out“ für einen symbolischen Preis veräußert, angeblich an den ehemaligen SPD-Abgeordneten in der Hamburger Bürgerschaft, Thomas Böwer. DDVG und Öko-Test-Holding mussten ihre Millionenverluste abschreiben.

Um die drohende Insolvenz der Holding abzuwenden übernahm die DDVG Verantwortung. Aus der Holding, an der sie die Mehrheit besaß, wurde die Öko-Test AG, für deren Verluste sie aufkam. Und da kommt der ehemalige Chefredakteur von Öko-Test, Jürgen Stellpflug, ins Spiel. Der musste nämlich „wegen unterschiedlichen Auffassungen zur Digitalstrategie“ gehen, zog allerdings vors Arbeitsgericht. Der erbittert geführte Rechtsstreit ist noch nicht entschieden.

In Briefen an die übrigen Aktionäre und in seinem Online-Portal zieht der langjährige Mister Öko-Test nun seit Monaten öffentlich gegen das alte Management und die neuen Geschäftsstrategien des Blattes zu Felde. Er fragt nach angeblich verschwundenen Rücklagen. Bei dem China-Abenteuer sei er arglistig getäuscht worden, sagt er. „Die SPD/DDVG hat den Verlag an die Wand gefahren und ausgeplündert“, steht in einem der Briefe an die Aktionäre.

Auch Stellpflugs Büro und Wohnung wurden am Mittwoch durchsucht. Bei ihm waren die Staatsanwälte allerdings willkommen. „Jetzt kommt endlich die strafrechtliche Aufarbeitung der Geschäfte in Gang,“ kommentierte er die Durchsuchungen in einer Mail, wiederum an die Aktionäre.

Schummel beim Zahnpasta-Test

Stellpflug erhebt außerdem schwere Vorwürfe gegen sein altes Blatt. DDVG-Chef Berendsen setze für die wirtschaftliche Zukunft des Blattes auf „Labelverkäufe“. Für die Nutzung der positiven Testurteile würden die Firmen zu Kasse gebeten, wenn diese damit werben wollten. Deshalb würden Testkriterien und Testumfang so festgelegt, dass am Ende möglichst viele gute Bewertungen stünden.

So seien in einem Biertest die Kriterien so gewählt worden, dass auch Industriebiere positiv bewertet werden konnten, bei einem Zahnpastatest seien 200 Produkte lediglich nach den selbst deklarierten Inhaltsstoffen und nicht nach echten Untersuchungen eingestuft worden, sagt Stellpflug.

Aufsichtsratschef Hamann bezeichnet diese Vorwürfe Teil eines „Privatkriegs“. Der Wert der Marke Öko-Test hänge entscheidend von ihrer Glaubwürdigkeit ab; die konkreten Vorwürfe werde der amtierende Chefredakteur zu entkräften wissen, wenn er nicht mehr auf der Liste der Beschuldigten geführt werde. Solange die Angelegenheit nicht abschließend geklärt sei, empfehle er „Geduld“ und einen „vorsichtigen Umgang“ mit den Fakten, appellierte der Aufsichtsratschef an die taz.