Neuer Münster-„Tatort“Mord im Karnevalsverein

Fürs Bunte sind im November die Narren zuständig. Im neuen Münster-„Tatort“ „Narrenzeit“ fällt einer allerdings gleich zu Beginn tot um: der Trainer der Münsteraner Gardetänzerinnen Martin Herrmann. Todesursache: vergiftete Bonbons.

Im Laufe der 90 Minuten, die in Teilen wie ein grellpoppiger Psychotrip inszeniert sind, stehen unter Verdacht: Frauen, die sich an Herrmann rächen wollen, weil er sie als Gardetänzerinnen abgelehnt hat. Die Anführerin der „Feministischen Front Münster“, die Herrmann unterstellt, in Frauen nur „tanzende, atmende Objekte“ gesehen zu haben. Die Chefin eines Longevity-Unternehmens. Und eine Echse namens Hans-Joachim.

Münster-„Tatort“: „Narrenzeit“, So, 20.15 Uhr, ARD

Die absurde Erzählweise und die entgrenzte Ästhetik, hinter der selbst die groteske Inszenierung des Professor Börne harmlos wirkt, ist das eigentliche Highlight dieser Folge: Da werden giftgrüne Bonbons auf dem Seziertisch zu rotem Sud zerkloppt. Es stehen ständig Karnevalstrommler auf der Straße, ohne Funktion. Es gibt eine völlig überflüssige Segelflugfahrt und eine überflüssig lange Kellerlabyrinthszene als Persiflage auf klassische Krimiüberflüssigkeiten und eine beatgetriebene Jazzmusik, die den Stimmungstreibersound von „Babylon Berlin“ nachäfft.

So sehr Fans der absurden Inszenierung hier auf ihre Kosten kommen so na ja sind manche Dialoge. Während die Kamera beispielsweise über den tätowierten Arm des zweiten Toten, eines Clubbesitzers, streift, sagt Kommissar Thiel: „Mit dem hab ich doch gestern noch geredet.“ „Mit dem Arm?“, fragt Professor Börne. „Mit dem Rest“, der Kommissar.

Alles nur nicht ernst

Der Münster-„Tatort“ versucht in dieser Folge mal wieder der Bierernsthaftigkeit des Sonntagabendproblemgrusels den Stecker zu ziehen und dabei trotzdem gesellschaftlich Problematisches zu verhandeln. In dieser Folge ist es unter anderem die „toxische Männlichkeit“, die nicht nur über die verdächtige Feministin, sondern auch über kleine Szenen vermittelt wird, beispielsweise wenn Professor Börne die neue Staatsanwältin mit „Häschen“ anspricht.

Es wird sicher bierernste Empörungsposts in den sozialen Medien geben, weil die Feministin nicht ganz so gut wegkommt. Wesentlich härter jedoch kriegt es die Longevity-Industrie ab. Die Problemmessage ist in diesem „Tatort“ aber absolut letztrangig. Genießen Sie einfach den Trashfaktor.