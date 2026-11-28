taz: Tania Kibermanis, was macht einen Friedhof zu einem richtigen, vielleicht sogar besonders guten Ort für so eine Reihe mit Worten und Musik?

Tanja Kibermanis: Der Friedhof ist ja schon besetzt: mit Trauer, mit Tiefsinn, auch mit Sprachlosigkeit. Wir wollen diesen Ort erweitern, öffnen – sagen: Hej, das ist ein guter Ort auch für Stärkung und zum Innehalten. Wir sind aber auch längst nicht die Ersten. Es gibt in Ohlsdorf und auf anderen Friedhöfen Chorsingen und überhaupt Kulturangebote. Es gibt das gemeinsame Bemalen von Urnen, die mexikanische Community feiert in Ohlsdorf, und so weiter. Und es ist ja nicht nur ein Friedhof.

taz: Sondern?

Kibermanis: Auch ein Ort des Lebens, nicht nur ein Ort des Sterbens. Und vor allem gehört ja auch beides zusammen. Wir wollen es also auch ein bisschen zusammentackern: das Leben und das Sterben.

taz: Es ist aber eine relativ neue Entwicklung, dass derart das Leben auf Friedhöfen Platz hat, oder? Ich kenne die schon noch als Orte, an denen ein bestimmtes, ein als angemessen angesehenes Verhalten diktiert ist.

Kibermanis: Das brechen wir ja auch nicht. Das ist ja das große Missverständni: dass in dem Moment, da man auf dem Friedhof irgendetwas anderes tut, als zu trauern – und das schweigend –, das dann irgendwie pietätlos ist. Wir wollen es nicht verkaspern oder des Respekts berauben, sondern wir wollen einen Kontakt herstellen zwischen Leben und Tod. Der Tod trifft uns alle – und die Menschen reden nicht darüber. Eltern machen keine Patientenverfügung, Leute werden irgendwie merkwürdig, wenn jemand stirbt, springen weg, wollen sich selbst nicht damit befassen. Außerdem ist der Ohlsdorfer Friedhof ja auch ein inspirierender, 150-jähriger Landschaftspark und ein Gartendenkmal. Das heißt: ein wirklich schöner Ort auch für Menschen, die keine creepy Gothics sind und nachts an den Gräbern rumhängen. Es geht um Dialog. Dass man, wenn sich jemand stören sollte, fragt: Ja, was stört dich denn? Was genau findest du pietätlos – und warum? Dafür sind ja auch Trauerfeiern da, und deswegen gibt es dabei Schnaps: Damit man sich mal entlasten kann.

Bild: privat Im Interview: Tania Kibermanis geboren 1972 in eine lettisch-deutsche Familie, lebt zeitweilig in einem winzigen Häuschen in Lettland. Studium der Literaturwissenschaft, Psychologie und Kunstgeschichte. Stationen als Taxifahrerin und beim Theater, seit 2004 freie Autorin. Kolumniert für die Frankfurter Rundschau über Tod und Sterben und schreibt hin und wieder ein Buch. Leitet das Schreibprojekt „Haftnotizen“ in der Jugendstrafvollzugsanstalt Hahnöfersand. Betrieb bereits als Grundschulkind einen privaten Tierfriedhof, schätzt die dunklen Seiten des Daseins deutlich mehr als die hellen.

taz: Entlasten ist ein gutes Stichwort.

Kibermanis: Und sich aus dem Schweigen befreit. Der Tod ist so oft mit Schweigen verbunden. Deswegen haben wir das Format bewusst geöffnet gegenüber einer reinen Lesung. Wir sitzen nicht auf der Bühne und tragen vor – und ihr da unten müsst schon wieder schweigen. Sondern es gibt Gespräch und Stullen.

taz: „Das letzte Wort“ möchte „ganz besonderen literarischen Texten“ einen Raum geben. Worin besteht die Besonderheit?

Kibermanis: Darin, dass sie vielleicht eine neue Form haben. Oder die Verfassenden vielleicht Menschen sind, die im wirklichen Leben Bestatter sind oder Trauerredner. Dass es um Essays oder Autofiktion geht, vielleicht auch mal um moderne Gedichte und um Musik, nicht um Romanauszüge und Bestseller. Auch keine Happy Happy Poetry-Slam-Fünf-Minuten-Stücke. Schon etwas Ernstes, auch Experimentelles. Texte, die vielleicht noch keine benennbare Form haben. Wir fragen uns ja schon, wer wohl da hinkommen wird. Und wir bereiten uns darauf vor, dass auch Menschen mit einem Anliegen darunter sind, die vielleicht was loswerden wollen, die, eben, Dialog suchen. Der Abend ist quasi interaktiv, man kann auch teilhaben.

taz: Aber man muss nicht?

Kibermanis: Ohne Nötigung. So was hasse ich auch ganz persönlich: Wenn irgendwo gesagt wird: Jetzt singen wir alle zusammen, bin ich die Erste an der Tür.

Reihe Das letzte Wort. Texte und Gespräche über Leben & Tod mit Brot. Als Gäste: Autorin Tanja Schwarz und Songwriterin WIM (aka Nina Müller): Di, 1.12., 19 Uhr, Hamburg, Parkfriedhof Ohlsdorf, KapelleDREI. Eintritt frei

taz: Und wie ist, konkret, das Format zustande gekommen

Kibermanis: Mit mir ist ja Nina Dobrot Gastgeberin …

taz: … Projektmanagerin, lese ich, für den Parkfriedhof Ohlsdorf im Kultur- und Bildungsbereich sowie der Netzwerkarbeit.

Kibermanis: Wir sind ein Perfect Match, das ist großartig. Ich schreibe, im Februar werden es drei Jahre, die Kolumne „Post Mortem“. Und dachte mir: Hmm, das könnte doch auch mal raus, runter von den Zeitungsseiten. Ich habe Nina ein paar Kolumnen geschickt, wir haben uns getroffen und wirklich innerhalb von einer Stunde beim Kaffee das Konzept gebacken. Das ging ganz wunderbar.