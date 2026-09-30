„Wir betreiben unsere Mieterhöhungen unabhängig von Wahlterminen“, sagt Ingo Malter, Sprecher der sieben landeseigenen Wohnungsbauunternehmen. „Uns interessiert es nicht so sehr, dass da zufällig auch Wahlen stattfinden.“ Zur LWU gehören Berlinovo, Degewo, Gesobau, Gewobag, Howoge, Stadt und Land sowie WBM.

Die Mieterhöhungen durch die LWU hatte am Dienstag die Linksfraktion publik gemacht und bezieht sich dabei auf Meldungen von Mie­te­r*in­nen direkt an die Partei. Wie viele das waren, kann Linken-Fraktionssprecher Thomas Barthel auf taz-Nachfrage am Mittwoch nicht sagen. „Die frühesten Mieterhöhungen waren am 21. September datiert“ – also einen Tag nach der Wahl.

Laut LWU sind die Mieterhöhungen erst versendet worden, nachdem sie „wochenlang“ im System geprüft wurden, mit dem Wahltermin habe das nichts zu tun gehabt.

Der Berliner Mieterverein kritisiert die Mieterhöhungen dennoch: „Die Landeseigenen stellen den Wählerwillen infrage“, erklärte der Verein. Die LWU solle sämtliche Mieterhöhungen der vergangenen drei Jahre zurücknehmen, fordert er. Laut LWU wird die Miete pro Haushalt durchschnittlich um 15 bis 30 Euro erhöht, schätzt Malter. Von den rund 400.000 Wohnungen der LWU seien 90.000 Wohnungen betroffen. „Die Gesamtspreizung habe ich nicht im Kopf, aber es bewegt sich zwischen einigen Cents bis zu 100 Euro.“ Wenn 100 Euro vereinzelnd zustande kämen, „kann ich ihnen garantieren, dass es eine Wohnung mit über 100 Quadratmetern war“, so Malter. Der Berliner Mieterverein kritisiert: „Für einkommensschwächere Familien ist das eine erhebliche Belastung.“

Bis Ende 2026 liege der neue Quadratmeterpreis des landeseigenen Wohnungsunternehmen „Stadt und Land“ beispielsweise bei 7,31 Euro pro Quadratmeter im Monat, so Malter über das Unternehmen, dessen Geschäftsführer er auch ist. Bei den sechs anderen landeseigenen Wohnungsunternehmen liege der Quadratmeterpreis zwischen 7,25 bis 7,55 Euro.

Der LWU-Sprecher betont auch das Leistbarkeitsversprechen: Wenn im Einzelfall ein*r Mie­te­r*in sage: „Ich bin überfordert“, könne von der Mieterhöhung abgesehen werden. „Interessant ist, dass gar nicht so viele Rückmeldungen dazu kommen“, erklärt Malter und erklärt das mit kürzlichen Lohn- und Gehaltserhöhungen.

Der derzeit viel diskutierten Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen stehen die LWU kritisch gegenüber – „Obwohl manche glauben, die von den Landeseigenen sind ja schon vergesellschaftet, die müssen das ja gut finden“, sagt Malter. „Wir wissen jetzt schon, dass Investoren Berlin meiden. Die Volkswirtschaft wird darunter leiden“, bewertet er die Pläne der Linkspartei.

Insgesamt sei in Berlin im vergangenen Jahr jede zweite Wohnung durch die LWU gebaut worden, betont Malter. 5.019 Fertigstellungen habe man in 2025 geschafft. Bis 2035 seien weitere 56.100 neue Wohnungen in Planung.