Seit fast vier Jahrzehnten beschäftigt sich Khaled Quzmar mit einem besonders schwierigen, ja fast grausamen Thema: Kindern in Haft. Jetzt erhält er für seine Arbeit den Menschenrechtspreis der Organisation Amnesty International.

Quzmar ist Anwalt, spezialisiert auf die Verteidigung von Minderjährigen, die vor Gericht landen. Fast sein ganzes Leben lang vertritt er im von Israel besetzten Westjordanland Palästinenser:innen, die sich vor Militärgerichten verantworten müssen. Denn im Westjordanland gilt für sie, anders als für israelische Siedler:innen, das Militärrecht. Etwa 350 Kinder befinden sich derzeit in Haft. Und die Verwaltungshaft erlaubt es den israelischen Behörden, Menschen ohne Anklage jahrelang in Gewahrsam zu halten. Unter ihnen befanden sich laut Daten von Unicef, die sich auf Angaben des israelischen Gefängnisdienstes stützen, im September 2026 mindestens 164 Minderjährige.

Auch für sie setzt sich Quzmar ein. Immer wieder berichten seine jungen Klienten von Schlägen und Misshandlungen im Gefängnis. An die Erzählungen hat sich der Anwalt selbst nach 40 Jahren nicht gewöhnt. „Das sind Kinder, sie haben diese Brutalität nicht verdient“, sagt er.

Er selbst hat sich für den Beruf des Juristen entschieden, als sein eigener Bruder festgenommen wurde. Damals war Quzmar 13 Jahre alt und lebte noch in einem kleinen Dorf im westlichen Westjordanland. Während des Besuchs im Gefängnis durfte er den Bruder nicht in die Arme schließen, sondern lediglich seine Hand durch das Drahtgitter berühren. Seinen Anwalt ließen die Sicherheitskräfte hingegen hinein.

Also ließ er sich nach dem Schulabschluss an der algerischen Universität in Oran für Rechtswissenschaften einschreiben, denn eine juristische Fakultät gab es damals im Westjordanland nicht. Er kehrte dann in den 80er Jahren zurück und bildete sich später in Irland weiter. Zunächst engagierte er sich im Verein Defense for Children International-Palestine. Seit Juni 2026 ist er Geschäftsführer des Palestinian Centre for Child Rights.

Quzmar, der auf Bildern immer einen nachdenklichen Blick unter den markanten Augenbrauen hat, ist eine kontroverse Figur: In den palästinensischen Gebieten wird er gefeiert, in Israel harsch kritisiert. Die israelische Armee führte 2021 eine Razzia im Büro von Defense for Children International durch, die Regierung bezeichnete sie kurze Zeit später als „Terrororganisation“.

Sie soll Verbindungen zur verbotenen Volksfront zur Befreiung Palästinas gehabt haben, was Quzmar bestreitet. Überzeugende Beweise legte Israel nicht vor, so weigerten sich Deutschland und acht weitere EU-Länder, die NGO als Terrororganisation einzustufen. Ein Jahr später bestellte der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Beth den Anwalt auf eine Militärbasis, in der er zwei Stunden lang verhört wurde. Anschließend kam er wieder frei.

Seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober und dem Krieg in Gaza ist Quzmars Arbeit noch schwieriger geworden. „Um Informationen über inhaftierte Kinder zu bekommen, muss ich Briefe an die Gefängnisse in Israel schreiben und monatelang auf eine Antwort warten“, erzählt er. Insgesamt, das belegen Berichte von Menschenrechtsorganisationen sowie eine Recherche der taz, haben sich die Haftbedingungen palästinensischer Insassen deutlich verschlechtert – auch die von Minderjährigen. Trotz der Schwierigkeiten lässt sich Quzmar nicht entmutigen. „Du musst in die Kinder investieren, damit sie in Zukunft führen können“, sagt er.