MeToo-Skandal in der Jüdischen Gemeinde : Keine höhere Macht Mehrere Frauen werfen einem Berliner Rabbiner sexuelle Übergriffe vor. Seine Taten soll er mit erfundenen religiösen Vorschriften begründet haben. Ein Artikel von Maria Disman Malene Gürgen

Am 16. Juni öffnet Chaja Abramova auf ihrem Handy einen Artikel, der ihr Leben verändern wird. Eine Freundin hat ihn ihr am Vortag geschickt. Bisher weiß sie nur, dass es darin um Reuven Y. geht, den Rabbiner, in dessen Synagoge sie beten gegangen ist, bis diese Ende Mai plötzlich geschlossen wurde.

Als sie fertig war mit Lesen, sagt sie heute, habe sie ihr Handy auf lautlos gestellt, und dann habe sie geweint. In dem Artikel geht es um Frauen, die Y. vorwerfen, sie psychisch manipuliert und unter Ausnutzung seiner Autoritätsposition zu sexuellen Handlungen gedrängt zu haben. Als Abramova diese Schilderungen liest, erkennt sie darin ihr eigenes Leben der vergangenen Jahre. „Ich habe plötzlich verstanden, was er die ganzen Jahre über mit mir gemacht hat, und warum ich es nicht geschafft habe, das zu beenden, obwohl ich das wollte“, sagt sie der taz.

Chaja Abramova heißt eigentlich anders. Ihr richtiger Name ist der taz bekannt, auf ihren Wunsch haben wir ihre Identität anonymisiert. Sie sagt: Die Lügen, die Y. ihr aufgetischt habe, um sie zum Geschlechtsverkehr mit ihm zu bringen, die Drohungen und die Sätze, mit denen er ihr Angst machte, fand sie fast wortgleich in den Schilderungen der Frauen, die in dem Artikel zitiert werden, wieder.

Reuven Y. war seit 2006 Rabbiner in der sephardisch-orthodoxen Synagoge Tiferet Israel in Berlin-Charlottenburg und damit einer von sechs Gemeinde­rabbinern der Jüdischen Gemeinde Berlin. Nachdem sich Ende Mai mehrere Frauen mit Vorwürfen sexueller Übergriffe durch den 46-Jährigen an die Jüdische Gemeinde Berlin gewandt hatten, kündigte diese ihm am 1. Juni fristlos. Y. weist die Vorwürfe zurück, gegen seine Kündigung hat er Klage eingelegt.

Am 18. Juli entschied das Beit Din, ein jüdisches Schiedsgericht zu religiösen Fragen, das von der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland einberufen wurde, dass Reuven Y. nicht geeignet sei, ein Rabbineramt auszuüben. Nach Informationen der taz hatte das Beit Din, dessen Urteile in Deutschland keine rechtliche Wirkung haben, zuvor die Aussagen von mehr als 15 Frauen, die Y. belasteten, sowie von Y. selbst gehört. Der taz liegen Notizen aus diesen Vernehmungen vor.

Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2009 zurück

Die Jewish Telegraphic Agency hatte im Juni zuerst über den Fall berichtet, es ist der Artikel, den Chaja Abramova gelesen hat. Dieser Bericht stützt sich auf die Aussagen von zwei Frauen, die Y. vorwerfen, sie unter Ausnutzung seiner Autoritätsposition als Rabbiner zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben.

Die taz hat mit zwei weiteren Frauen gesprochen, die ebenfalls solche Erlebnisse schildern, eine von ihnen hat Strafanzeige gegen Y. erstattet. Beide haben ihre Schilderungen in eidesstattlichen Versicherungen bezeugt. Einige Details aus ihren Darstellungen konnte die taz anhand von Nachrichtenverläufen oder Erzählungen weiterer Personen überprüfen, bei anderen ist das nicht möglich. Der taz liegt außerdem eine dritte eidesstattliche Versicherung über einen sexuellen Übergriff vor, sowie die Namen von mehr als fünf weiteren Frauen, die in den vergangenen Jahren entweder Strafanzeige gegen Reuven Y. wegen sexueller Übergriffe gestellt haben oder die sich, teils vor mehreren Jahren, mit Geschichten von Übergriffen an andere Personen gewandt haben.

Die Vorwürfe gehen bis ins Jahr 2009 zurück und reichen von der Berührung an intimen Körperstellen bis zu Geschlechtsverkehr. Die eidesstattlichen Versicherungen sowie die Tatsache, dass so viele verschiedene Frauen zu weit auseinander liegenden Zeitpunkten Vorwürfe gegen Y. erhoben haben, sprechen für die Glaubwürdigkeit der Schilderungen.

Dass die Vorwürfe nun öffentlich werden, liegt maßgeblich an Elena Eyngorn, seit vielen Jahren Mitglied der Jüdischen Gemeinde Berlin. Sie habe Y. schon lange gekannt, sagt sie im Gespräch mit der taz, unter anderem habe er die Beschneidung ihres Sohns durchgeführt. Anfang des Jahres habe sie ihn als Redner für eine jüdische Konferenz empfohlen, die Ende März in Berlin stattfand. Im Nachgang sei sie von einer Organisatorin der Konferenz kontaktiert worden: Teilnehmerinnen hätten berichtet, Y., der auf der Konferenz einen Vortrag zum Thema „Koscher Sex“ gehalten hatte, habe sie im Anschluss mit Nachrichten und Einladungen zu privaten Treffen belästigt.

Blockierte Energien, spirituelle Reinigung

„Ich konnte das erst nicht glauben“, sagt Eyngorn der taz. Sie habe dann angefangen, sich umzuhören, sei auf Gerüchte gestoßen, und schließlich hätten ihr Freundinnen erzählt, selbst vor vielen Jahren von Y. belästigt worden zu sein. Daraufhin habe sie die Beschwerde beim Vorstand der Jüdischen Gemeinde Berlin organisiert, der daraufhin die Synagoge schließen ließ und Y. kündigte.

Nach und nach, sagt Eyngorn, hätten sich immer mehr Frauen bei ihr gemeldet, die angaben, selbst betroffen zu sein. Die allermeisten von ihnen Jüdinnen, die, ebenso wie der aus Usbekistan stammende Y., aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert waren. Gottesdienste und andere Veranstaltungen in der Synagoge Tiferet Israel fanden auf Russisch statt, etwa 50 bis 60 Menschen hätten in der Regel daran teilgenommen, berichten Gemeindemitglieder.

Wie viele der Frauen, um die es hier geht, ist auch Chaja Abramova zwar jüdisch, aber nicht religiös, als sie Reuven Y. kennenlernt, und mit jüdischen Regeln und Ritualen nur wenig vertraut. Sie ist damals 26 Jahre alt und hat, so schildert sie es der taz, verschiedene Probleme: Gescheiterte Beziehungen, Streit mit den Eltern, Schwierigkeiten im Studium. Y. habe ihr angeboten, ihr zu helfen – ihr sei das erst komisch vorgekommen, aber weil er ein angesehener Rabbiner ist, habe sie ihn für seriös gehalten.

Ein paar Wochen nach ihrem ersten Kontakt, erzählt sie, habe er plötzlich vor ihrer Tür gestanden, nachdem sie ihm am Telefon erzählt hatte, dass sie heute einen besonders schweren Tag habe. „Er hat gesagt: Ich kann deine Aura sehen. Deine Energien sind blockiert, ich kann dir helfen, diese Blockaden zu lösen, indem ich bestimmte Punkte an deinem Körper massiere“, sagt sie der taz und übersetzt dabei das Gespräch, das sie wie alle Gespräche mit Y. auf Russisch geführt hat, ins Deutsche.

Abramova schildert, wie Y. damals über Stunden ihren Körper bearbeitet habe, erst unverfängliche Stellen, dann habe er sie nach und nach überredet, ihre Kleidung auszuziehen, weil er sonst die Energiepunkte nicht erreichen könne. Sieben oder acht Stunden habe die „Behandlung“ insgesamt gedauert, sagt sie. „Am Ende hat er gesagt: Der letzte Punkt, den ich erreichen muss, um deine Behandlung abzuschließen, befindet sich innerhalb deines Körpers.“ Sie müsse mit ihm schlafen, damit er diesen Punkt erreichen könne. „Wenn ich das nicht tue, ist die ganze Behandlung umsonst, hat er gesagt.“ Eine Behandlung, die ihr ganzes Leben ändern werde. Sie, die doch so viele Probleme habe, wolle sie die denn nicht loswerden? Sie sagt, sie habe es schließlich über sich ergehen lassen.

Wenn Chaja Abramova über ihr mehrjähriges Verhältnis mit Y. spricht, teilt sie es in verschiedene Phasen ein. Die erste Phase, die mit diesem Treffen begann und etwa drei Jahre dauerte, heißt: Reinigung. „Als wir uns kennenlernten, erzählte er mir, ich sei ein Diamant, der jahrelang im Dreck gelegen hätte und deswegen ganz schmutzig sei“, sagt sie. Deswegen, habe Y. gesagt, müsse sie nun gereinigt werden.

Um das zu erreichen, habe er sie zunächst über ihr Leben ausgefragt, insbesondere ihre früheren Beziehungen. „Er hat mir gesagt, dass ich wirklich sehr stark verschmutzt bin, aber dass er bereit ist, mir zu helfen.“ Dann habe die Reinigung begonnen, die aus Geschlechtsverkehr bestand, oft mehrmals hintereinander. Wenn sie nicht mehr konnte, habe er sie zu Oralverkehr gedrängt. Abramova sagt, wenn sie Y. angebettelt habe, aufzuhören, weil sie Schmerzen habe, habe er ihr gesagt, das sei eben ein Heilmittel, wie eine Medizin, und Medizin sei auch nicht immer angenehm.

In der zweiten Phase sei es dann um einen bösen Geist gegangen, der von ihr Besitz ergriffen habe und nur durch Geschlechtsverkehr mit Y., durch seinen Samen, ausgetrieben werden könne. Dann um eine Wunde, die gefüllt werden müsse, und schließlich um Energie, die während ihres Geschlechtsverkehrs freigesetzt werde und Y. zu seinen Unterrichtsstunden befähige, mit denen er die Probleme der Menschheit lösen werde.

Die Geschichten wiederholen sich

Heute ist es Chaja Abramova unangenehm, dass sie ihm diese Geschichten geglaubt hat. „Er hat mir immer wieder große Angst gemacht“, sagt sie. In dieser Zeit seien viele seltsame Sachen in ihrem Leben passiert: Wichtige Dinge verschwanden plötzlich, Y. habe ihr erklärt, wenn sie wieder mit ihm schlafe, könne er sie aufspüren, was er dann auch tat. Ein anderes Mal habe sie ihre Wohnung in einem anderen Zustand vorgefunden, als sie sie verlassen hatte – ein Geist habe sich dort eingenistet, habe ihr Y. erklärt, und es gebe nur eine Möglichkeit, ihn auszutreiben.

„Jedes Mal, wenn ich das alles beenden wollte, sind solche Dinge passiert“, sagt Abramova. Wenn sie trotzdem gehen wollte, habe Y. ihr gesagt: Wenn du mich verlässt, wirst du alles verlieren – deine Wohnung, deinen Job, dein Auto, deine Freunde.

Ihr Verhältnis ist während der gesamten Zeit geheim, sie darf niemandem davon erzählen. Dass er verheiratet ist und vier Kinder hat, sei moralisch kein Problem, habe Reuven Y. gesagt, denn sephardische Juden wie er dürften, anders als die aschkenasischen Juden, zu denen sie gehört, mehrere Frauen haben. Als ein Exfreund ihr Facebook-Konto hackte, habe er ihr neue Passwörter für ihre E-Mail- und Social-Media-Konten gegeben und die zweistufige Authentifizierung so eingerichtet, dass auch sein Handy bei einer Passwortänderung benachrichtigt wird.

Auch in den Schilderungen anderer Frauen geht es nicht darum, dass Reuven Y. die Frauen mit körperlicher Gewalt zum Sex gezwungen habe. Was sie stattdessen erzählen: Wie Y. über Wochen ausgetestet habe, wo ihre Grenzen liegen und wie er diese überwinden könne. Wie er sie unter Druck gesetzt und ihnen Angst gemacht habe, ohne seine Hilfe seien sie verloren. Wie er damit gedroht habe, intime Details, die sie ihm anvertraut hatten, der Öffentlichkeit preiszugeben.

Die Geschichten von den blockierten Energien, der Energiepunkt-Massage und dem heilenden Samen wiederholen sich, es geht um „Heiltherapiesitzungen“ oder „therapeutische Behandlungen“. Ebenso wie die angeblichen jüdischen Vorschriften, mit denen Y. sein Verhalten als moralisch und religiös nicht nur unproblematisch, sondern sogar geboten dargestellt habe.

In einer schriftlichen Beschreibung eines Übergriffs von 2009, der der taz vorliegt, schreibt die Verfasserin, Reuven Y. gehe bei der Auswahl seiner Opfer strategisch vor. Er lasse sich Lebensläufe vorlegen, wähle Frauen für „Einzelunterricht“ aus, arbeite sich dort von unverfänglichen zu sexuellen Themen vor und überrede die Frauen schließlich zu sexuellen Handlungen, indem er ihnen drohe, sonst niemals glücklich werden zu können. Mit „emotionalem und sozialem Druck“ schaffe er es, dass die Frauen ihm folgen.

Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und sexuelle Nötigung werden im Strafgesetzbuch unter Paragraf 177 geregelt, sexuelle Belästigung im Paragraf 184i. Für beide Paragrafen gilt, dass die Handlung „gegen den erkennbaren Willen“ des Opfers erfolgen muss. In Fällen wie dem, der bei dieser Geschichte vorliegen könnte, also in Fällen, in denen das Opfer psychisch manipuliert wurde, bis es einwilligte, sich anfassen zu lassen oder Geschlechtsverkehr zu haben, ist eine Verurteilung nach diesen Paragrafen oft nicht möglich. Auch dann nicht, wenn die Opfer später erklären, sie hätten die sexuellen Handlungen eigentlich nicht gewollt.

Rabbiner haben Vorbildfunktion

Die Vorwürfe erinnern an Missbrauchsgeschichten aus der Katholischen Kirche oder aus Sekten, in denen ein Guru seine Autorität nutzt, um die Opfer gefügig zu machen. Auch ein Rabbiner hat eine herausgehobene Position: Er ist ein religiöser Lehrer, der sich mit den Geboten und Verboten der Tora auskennt, er leitet den Gottesdienst, schließt Ehen und führt Beerdigungen durch. Üblicherweise übernimmt ein Rabbiner auch die Rolle eines Seelsorgers, häufig berät er die Gemeindemitglieder in verschiedenen Lebensfragen.

Kurz: Ein Rabbiner hat eine Vorbildfunktion. Das Verhalten, dass Reuven Y. vorgeworfen wird, verstößt massiv gegen jüdische Vorschriften. Orthodoxen Jüdinnen und Juden ist es verboten, dass sich Männer und Frauen, die nicht verheiratet sind, auch nur die Hand geben oder sich zu zweit in einem geschlossenen Raum aufhalten.

So konsequent sich die Jüdische Gemeinde Berlin jetzt nach Bekanntwerden der Vorwürfe verhielt, so sehr verwundert es, dass Reuven Y., sollten die Vorwürfe stimmen, in den vergangenen 14 Jahren fast nie Probleme deswegen bekam. Nach Informationen der taz gab es nur zwei Fälle, in denen aufgrund von Beschwerden über ihn Konsequenzen gezogen wurden.

Einmal im Jahr 2010, als die Leitung einer traditionellen jüdischen Berliner Mädchenschule ihren Schülerinnen verbot, weiter zum Gruppen- und Einzelunterricht zu Y. zu gehen. Mehrere Schülerinnen, so schildert es eine Mitarbeiterin der Stiftung, die die Schule betreibt, hätten damals berichtet, im Rahmen dieses Unterrichts habe es sexuelle Übergriffe gegeben, die von Y. mit jüdischen Vorschriften begründet worden waren.

Laut der Mitarbeiterin habe die damalige Leitung die Vorwürfe an die Jüdische Gemeinde Berlin weitergeleitet und ein Hausverbot für Y. verhängt. Die Schülerinnen selbst hätten Y. damals teils vehement verteidigt, sagt sie gegenüber der taz. Auch das gehört zur vollständigen Geschichte.

Bei dem anderen Mal geht es um einen Fall im Jüdischen Museum Berlin im Jahr 2014. Reuven Y., der dort an einer Ausstellung mitwirkte, soll zwei der Mitarbeiterinnen des Museums belästigt haben. Gegenüber der taz bestätigte eine Sprecherin des Museums, es habe damals zwei Beschwerden gegeben. Eine der Frauen habe sich explizit vertraulich an eine Kollegin gewandt, eine andere Beschwerde bei ihrem direkten Vorgesetzten eingelegt. Dieser habe die Beschwerde an die Geschäftsführung weitergegeben, die daraufhin Y. mit den Vorwürfen konfrontiert und die Zusammenarbeit mit ihm beendet habe.

Keine Schutzstrukturen in der Gemeinde

Der aktuelle, seit 2012 amtierende Vorstand der Jüdischen Gemeinde Berlin sagt auf Anfrage der taz, er habe erst diesen Mai von den Vorwürfen gegen Reuven Y. erfahren und vorher „keinerlei Kenntnis von den Vorwürfen des sexualisierten Machtmissbrauchs“ gehabt. „Natürlich müssen im Rahmen der vollständigen Aufklärung Maßnahmen entwickelt werden, um das Risiko derartiger Vorfälle künftig zu minimieren“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Dafür schließe man sich der Bitte des Rabbinatsgerichts Beit Din an den Zentralrat der Juden an, „ein Aufklärungsprogramm für Jugendliche im Bereich sexueller Belästigung und Missbrauch anzubieten und Strategien für Missbrauchsfälle zu entwickeln“.

Gemeindeintern, so heißt es weiter, „denken wir auch über die Einrichtung einer Ombudsstelle nach, die mit einer (ehrenamtlichen) Vertrauensperson besetzt werden kann.“ Bisher gibt es in der Jüdischen Gemeinde Berlin nach Kenntnissen der taz keine offiziellen Strukturen oder Konzepte für die Prävention und Aufklärung sexuellen Missbrauchs.

Sowohl die der taz vorliegende Stellungnahme als auch eine Pressemitteilung der Gemeinde zu den Ereignissen dreht sich hauptsächlich um Vorwürfe gegen Lala Süsskind, die zwischen 2008 und 2012 Vorsitzende der Gemeinde war. Ein Teil der Taten, die Reuven Y. vorgeworfen werden, fällt in ihre Amtszeit. Gegenüber der taz sagt Süsskind, damals habe eine Person sie darüber informiert, eine Frau habe sich wegen sexueller Übergriffe durch Y. beschwert. „Ich habe gesagt, dann müsst ihr mir die Frau bringen, aber das ist nie passiert“, sagt Süsskind. So sei es bei einem Gerücht geblieben, auf dessen Basis sie nicht habe handeln können.

Dass es in den Äußerungen des aktuellen Vorstands der Jüdischen Gemeinde Berlin nun hauptsächlich um Vorwürfe gegen Süsskind geht, kann damit zu tun haben, dass dort im September Gemeinderatswahlen anstehen, um die ein heftiger Konflikt entbrannt ist. Die Gemeinde gilt als intern hoch zerstritten, der aktuelle Vorsitzende Gideon Joffe, der die Gemeinde seit 2012 führt, und Lala Süsskind sind seit Jahren erbitterte Gegner:innen. Es ist also möglich, dass der aktuelle Vorstand die Vorwürfe gegen Reuven Y. für politische Zwecke nutzt. Auch die Tatsache, dass die Vorwürfe ausgerechnet jetzt öffentlich werden, kann damit zusammenhängen. Anhaltspunkte dafür, dass die Schilderungen von sexuellen Übergriffen selbst aus politischen Gründen erfunden oder übertrieben sein könnten, hat die taz jedoch keine gefunden.

Reuven Y. geht gegen die Berichterstattung vor

Reuven Y. weist bislang alle Vorwürfe zurück und geht juristisch gegen die bisherige Berichterstattung vor. Gegenüber der taz äußerte sich Y. auf Anfrage nicht direkt, sondern nur über seinen Anwalt. Die Vorwürfe seien falsch und müssten „mit aller Vehemenz“ dementiert werden, heißt es in dem Schreiben. Richtig sei nur, dass Y. auf der Konferenz einen Vortrag zum Thema „Koscher Sex“ gehalten habe. Die Entscheidung des Beit Din erkenne Y. nicht an.

In den sozialen Netzwerken postet Reuven Y. seit Bekanntwerden der Vorwürfe Videobotschaften, in denen er sich verteidigt und die Vorwürfe zurückweist. Dort sagt er unter anderem, das europäische Beit Din habe die Entscheidung des deutschen Beit Din für ungültig erklärt. Der Rabbiner Pinchas Goldschmidt, Vorsitzender der Europäischen Rabbinerkonferenz, erklärte daraufhin öffentlich, diese Behauptung sei falsch. Das Gegenteil stimme, die Entscheidung der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland werde von der Europäischen Rabbinerkonferenz voll unterstützt.

In einer dieser Videobotschaften erzählt Reuven Y. intime Details über das Leben einer der Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen. Ohne ihren Namen zu nennen, aber so, dass alle, die sie kennen, erkennen können, um wen es geht. Offenbar ein Einschüchterungsversuch. Chaja Abramova sagt, Y. habe sie in den vergangenen Wochen mit Nachrichten bombardiert, bis sie ihn blockiert habe, sei plötzlich an dem Ort aufgetaucht, an dem sie, wie er weiß, häufig ihre Wochenenden verbringe.

Das Pseudonym, mit dem sie in diesem Text vorkommt, hat sich Chaja Abramova selbst ausgesucht. Denn der jüdische Name Chaja geht auf das hebräische Wort für Leben zurück, und ihr Leben, sagt sie, das möchte sie jetzt endlich beginnen.