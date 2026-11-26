Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat im Urteil gegen Myanmar letzte Woche die Anforderungen an den Nachweis eines Völkermords leicht verändert. Dies könnte Auswirkungen auch auf die am IGH anhängige Klage Südafrikas gegen Israel haben. Eine Verurteilung Israels ist nun aber keineswegs sicher.

Der IGH ist das Völkerrechtsgericht der UNO. Er hat am 19. November entschieden, dass Myanmar 2017 bei einer sogenannten Säuberungsaktion Völkermord an der unterdrückten muslimischen Volksgruppe der Rohingya begangen hat. Die Entscheidung fiel mit 9 zu 6 Richterstimmen. Gegen eine Völkermord-Verurteilung stimmten auch die beiden deutschen Richter: der reguläre IGH-Richter Georg Nolte und der in diesem Verfahren von Myanmar als Ad-hoc-Richter benannte Rechtsprofessor Claus Kreß.

Die Völkermord-Konvention ist ein Vertrag, der 1948 unter dem Dach der Vereinten Nationen entstand. Er wurde seither von 154 Staaten ratifiziert. Die Völkermord-Konvention war eine Reaktion der Welt auf den Holocaust. Jeder Teilnehmerstaat verpflichtet sich, Völkermorde zu verhindern und zu bestrafen.

Das Delikt des Völkermords hat zwei Elemente, eine Tathandlung und eine dahinterstehende Absicht. Tathandlung kann zum Beispiel die direkte Tötung von Menschen sein, aber auch das Auferlegen von Lebensbedingungen, die zur Vernichtung führen können. Schon die Tötung eines einzelnen Menschen kann ein Akt des Völkermords sein, wenn die Tötung mit der entsprechenden Absicht erfolgte. Im Fall Myanmar war die Tathandlung offensichtlich: Die Armee tötete rund 10.000 Rohingya.

Standard machte die Anwendung der Konvention unmöglich

Die erforderliche Intention ist in der Konvention so definiert: Es geht um die „Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Erst diese Absicht macht aus einem Mord oder Kriegsverbrechen einen Akt des Völkermords.

Da meist kein eindeutiger Vernichtungsbefehl besteht, muss die Vernichtungsabsicht anhand von Indizien nachgewiesen werden. In früheren Urteilen 2007 und 2015 zu Bosnien und Kroatien versuchte der IGH herauszufinden, ob es ein Verhaltensmuster gibt, das auf einen Völkermord hindeutet. Der Maßstab war streng. Die Annahme einer Vernichtungsabsicht musste die „einzige Schlussfolgerung sein, die sich vernünftigerweise aus den betreffenden Handlungen ziehen lässt“.

Dieser strenge Standard wurde lange schon kritisiert, auch von der Bundesregierung. Er mache die Völkermord-Konvention praktisch unanwendbar. Die Anforderungen an den Nachweis einer Vernichtungsabsicht müssten realistischer werden. Mit diesem Ziel gaben 2023 sechs Staaten eine Interventions-Erklärung ab. Zu diesen Staaten gehörten neben Deutschland auch die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Dänemark und Kanada. Im Vorfeld des Myanmar-Urteils war daher mit Spannung erwartet worden, ob der IGH seine Standards absenken wurde.

Auf den ersten Blick hat der IGH seine Anforderung an den Nachweis der Vernichtungsabsicht nicht verändert. Das betont auch die Mehrheit der Richter:innen. Immer noch werde verlangt, dass eine Vernichtungsabsicht der einzig vernünftige Schluss ist. Die Minderheit der beteiligten Richter ist jedoch der Auffassung, dass die Standards signifikant und zu weit abgesenkt wurden.

Vertreibungs- und Vernichtungsabsicht gehen gleichzeitig

Die wichtigste Veränderung liegt darin, dass der IGH nun nicht mehr davon ausgeht, dass die Vernichtungsabsicht die alleinige Motivation des staatlichen Handelns sein muss. So sei es durchaus möglich, dass der Staat zugleich eine Vertreibungs- und eine Vernichtungsabsicht haben kann.

In früheren Urteilen galt eine Vertreibungsabsicht noch als Argument gegen das Vorliegen einer Vernichtungsabsicht. Auch das von Myanmar benutzte Argument, man habe Terroristen einer Separatistengruppe gejagt, spricht laut IGH nicht zwingend gegen eine Vernichtungsabsicht. Entscheidend sei, dass etwa die Tötung von Kindern darauf hindeute, dass Terrorbekämpfung nicht der alleinige Zweck der „Säuberungen“ ist.

Der Dissens zwischen IGH-Mehrheit und -Minderheit bezog sich nicht nur auf den Maßstab, sondern auch auf die Bewertung einzelner Beweise. So galt für die Minderheit der Fakt, dass von rund 800.000 Rohingya in der Region Rakhine „nur“ rund 10.000 getötet wurden, als Indiz gegen eine Vernichtungsabsicht, während dies für die Mehrheit die Vernichtungsabsicht nicht infrage stellte.

Ausdrücklich verändert hat der IGH seinen Maßstab, ab wann eine Verletzung der Pflicht angenommen wird, einen Völkermord zu verhindern. Nunmehr wird nicht mehr verlangt, dass der Genozid bereits begonnen hat. Naheliegendes Argument: Es ist leichter und sinnvoller, etwas zu verhindern, was noch nicht im vollen Gang ist. Auch diese Änderung macht Verurteilungen wegen Verletzung der Völkermord-Konvention wahrscheinlicher.

Völkerrechtler: Klage gegen Israel „erheblich gestärkt“

Welche Auswirkungen hat der leicht veränderte IGH-Maßstab für die Vernichtungsabsicht nun auf den Gaza-Konflikt? Der israelische Völkerrechts-Professor Itamar Mann sieht die Klage gegen Israel „erheblich gestärkt“. Dass die Vernichtungsabsicht nicht die einzige Motivation für die gegen eine Volksgruppe gerichteten Handlungen sein muss, gehe zu Lasten Israels, das darauf pocht, die israelische Armee versuche in Gaza lediglich, die Terrormiliz Hamas zu bekämpfen. Ähnlich sieht dies der australische Völkerrechtler Andrew Tucker: Israel habe nun „eine schwerere Last zu tragen, um eine nicht-genozidale Absicht nachzuweisen“.

Vorschnelle Parallelisierungen der beiden Fälle führen allerdings nicht weiter, etwa wenn der britische Guardian vorrechnet, dass sowohl in Myanmar als auch in Gaza Tausende Kinder getötet wurden. Dazu sind die Konstellationen zu unterschiedlich. Israel beruft sich auf sein Selbstverteidigungsrecht gegen einen von außen kommenden Angriff, während Myanmar vorgab, interne Terroristen zu bekämpfen. Daher könnte sich Israel auf das Privileg berufen, dass es bei der Bekämpfung feindlicher Kämpfer auch Kollateralschäden verursachen darf. Im Fall von Myanmar war das keine Option.

Das Israel-Verfahren ist nach dem Myanmar-Urteil auch noch keineswegs entschieden, Selbst wenn im Israel-Urteil der gleiche Maßstab für den Nachweis der Vernichtungsabsicht angewandt wird, so muss doch auch eine Vielzahl von Beweisen gewürdigt werden. Zu welchen Schlüssen die Rich­te­r:in­nen dabei kommen, kann nur spekuliert werden. Das IGH-Urteil im Israel-Verfahren wird in rund drei Jahren erwartet. Israel war von Südafrika wegen Verletzung der Völkermord-Konvention verklagt worden.

Parallel dazu läuft am IGH auch ein Verfahren gegen Deutschland. Nicaragua hat die Bundesrepublik verklagt, weil sie mit Waffenlieferungen an Israel dessen Völkermord in Gaza unterstütze. Auch hier kommt es auf die Frage an, ob überhaupt ein Völkermord vorliegt. Der Göttinger Völkerrechtler Kai Ambos sieht hier eine „Ironie der Sache“: Einerseits setzte sich Deutschland dafür ein, den Nachweis einer Völkermord-Intention zu erleichtern, andererseits könne dies nun vor Gericht auch einer Klage gegen Deutschland zugutekommen.