Er sank zu Boden und legte sich einmal lang auf den durchpflügten Rasen. Es gab andere Themen beim 0:0 des Hamburger SV gegen den FC Bayern München als die Rückkehr Mario Vuskovics. Aber für ihn selbst wird dieser 28. November 2026 ein besonderer Tag bleiben.

Kaum auszumalen, was im Volksparkstadion passiert wäre, hätte der kroatische Innenverteidiger etwas mehr Kraft hinter seinen Kopfball in der 92. Minute bekommen – und den Siegtreffer erzielt. Der harmlose Versuch wurde Jonas Urbigs leichte Beute.

Dass Vuskovic überhaupt einmal wieder bei einem Spiel gegen die Bayern auf dem Rasen stehen würde, hätte vor ein paar Monaten wahrscheinlich kaum jemand gedacht. Um seinen Arbeitstag mal vom rechtlichen und moralischen Ballast zu befreien: Mario Vuskovic hatte als mittleres Glied der Dreierkette aufmerksam verteidigt. Er hatte neben Sebastiaan Bornauw auch als dessen Stabilisator gedient. Und er hatte 93 Minuten durchgehalten in seinem ersten Bundesligaspiel überhaupt und seinem ersten Auftritt für den HSV nach vier Jahre langer Doping-Sperre. Er war gegen – allerdings harmlose – Bayern jederzeit auf der Höhe und wurde später vom vormals wackligen Bornauw gelobt: „Mario ist ein geiler Typ. Ein guter Mensch mit guten Werten. Das mag ich.“

Auch die anderen Kollegen und der Chef lobten Mario Vuskovic: „Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man nach so einer langen Zeit gegen den FC Bayern mit dieser Präsenz auf dem Platz steht“, sagte HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes. „Aber alle haben heute für Energie auf dem Platz gesorgt. Wir sind zufrieden mit dem Punkt, aber vor allem mit der Leistung.“ Trainer Merlin Polzin freute sich über die Vuskovics Rückkehr: „Mario hat sich den Moment heute hart erarbeitet. Er hat vielleicht noch nicht 100 Prozent, aber die Prozent, die er hat, helfen der Mannschaft, besser zu werden.“ Da sprach das Bemühen mit, Vuskovic nicht hervorzuheben, ihm keine Sonderrolle zu schneidern.

Wie einst Luka

Die Art, wie er das Team mit Gesten beim Anlaufen und Pressen führte, und die Entschlossenheit, wie er mit dem Kopf zwei Chancen der Bayern „wegnahm“, erinnerte in der Vehemenz an seinen jüngeren Bruder Luka, der den HSV im ersten Bundesligajahr nach dem Aufstieg verzaubert hatte und nun in Brighton spielt.

Mario Vuskovic selbst wollte am Samstag nach dem 0:0 nichts sagen. Das hatte er vor zwei Wochen nach dem 1:1 im Test gegen Hajduk Split getan. Vier Jahre Doping-Sperre liegen hinter dem 25 Jahre alten Mario Vuskovic. In dieser Zeit durchlaufen Kinder die Grundschule, man wechselt das Smartphone, Zündkerzen im Auto werden durchgetauscht. Mario Vuskovic hat die meiste Zeit seit November 2022 in Split verbracht.

Dort wohnt er in einem wirklich kleinen Appartement mit seiner Freundin. Routinen helfen ihm neben der ständigen Arbeit mit einem Psychologen durch den Alltag; viel Sport, darunter Großfeldfußball mit Freunden, Futsal, Einzeltraining beim Privattrainer. Und Jiu-Jitsu, wie er bei 11Freunde neulich verriet: bei über tausend Bewegungsabläufen, an die er sich beim Kämpfen erinnern müsse, bleibe kein Raum für düstere Gedanken. Und im Kampf werde er auch Wut und Frust los.

Mario Vuskovic selbst findet auch, dass hier ganz schon viel Aufhebens gemacht wird um jemanden, der nur 15 Monate beim HSV in der zweiten Liga spielte und nun sein Comeback eine Etage weiter oben gegeben hat. Scheinbar verkörpert er die Ohnmacht vor dem Gesetz perfekt, er gibt dem herrschenden Gefühl von „ihr da oben, wir hier unten“ ein Gesicht: „Four years of injustice – fuck Wada“, stand gegen Split quer über die Nordtribüne geschrieben.

„System ohne Regeln“, „Paralleljustiz“, „Zweifel an der Methode“, „Unkontrollierbar“ – in weiteren Bannern brachten die Menschen, die zum HSV und Vuskovic stehen, ihre Abscheu gegen die Welt-Anti-Doping-Agentur zum Ausdruck. Dass Vuskovic nicht eingeknickt ist, scheint ihnen zu imponieren.

Er hatte das Geld

Er selbst behauptet weiterhin, keine verbotenen Mittel eingenommen zu haben. Er ist sich einer privilegierten Haltung indes bewusst: „Ich hatte das Geld für die Anwälte. Ich hatte den Rückhalt meiner Familie und vom HSV. Ohne die Unterstützung der Fans hätte ich es nicht geschafft.“

Die kamen, neben VIP-Gästen, auch am Montag vor zwei Wochen ins Hamburger Cinemaxx zur Premiere der Dokumentation „Akte Vuskovic – Doping, Skandal, Zweifel“. In dieser wird er zum Märtyrer stilisiert, der kafkaesk in die Mühlen der Justiz gerät. Pathos und Einseitigkeit des Streifens von Tom Häussler sind schwer erträglich. Aber dafür kann Vuskovic nichts. Ins Kino ist auch Bruder Luka gekommen, der eher mit den Tränen kämpft als Mario. Der familiäre Zusammenhalt ist Mario Vuskovics Superkraft. Und das Engagement des HSV zumindest nicht selbstverständlich, denkt man an die Bayern-Granden und Jamal Musiala in der vergangenen Woche.

Inzwischen wirkt der neue Vertrag für Vuskovic vom September 2024 nicht mehr nur wie eine Geste. Damals schloss Klub-Chef Eric Huwer einen Kontrakt mit ihm für die Saison 2026/27 ab. Er wurde ab dem 15. September gültig – und Vuskovic durfte wieder mit dem Team trainieren. Zur ersten Einheit kamen 7.500 Menschen in die Arena. In Bremen beim 0:4 vor einer Woche dann stand er erstmals wieder im Spieltagskader.

Einen stabilen Innenverteidiger kann der HSV gut gebrauchen. Und die Fans haben ihr Widerstandssymbol. Davon war am Samstag aber gar nicht die Rede. Das ist ein gutes Zeichen. Denn Normalität ist das beste, was Mario Vuskovic passieren kann – es ist ohnehin beeindruckend, mit welcher Gelassenheit er den Wirbel der vergangenen Wochen hinter sich gebracht hat.