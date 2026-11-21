Ein stiller Zug von Rad­fah­re­r:in­nen rollt am Freitagabend um 17 Uhr über die Möckernstraße. Sie tragen weiße Westen und Fahnen mit den Aufschriften „Vision Zero“ und „Stop Killing Cyclists“. Ab und zu durchbrechen aufheulende Polizeimotorräder die Stille, ansonsten bleibt es ruhig. Die Mahnwache erinnert an die achtjährige Isabella.

Der tragische Unfall ereignete sich am 14. November 2026 auf der Potsdamer Straße. Isabella wollte mit ihrer Mutter bei Grün losfahren, als ihr Fahrrad ins Schlingern geriet. Sie kollidierte mit einem BVG-Bus und geriet darunter. Noch vor Ort erlag sie ihren Verletzungen. Die Polizei stoppte den Busfahrer an einer späteren Station. Gegen ihn wird wegen Verdachts auf Unfallflucht ermittelt.

Als der Zug schweigend am Unfallort ankommt, erinnern Blumen und Kerzen an das tragische Ereignis. Neben den Teil­neh­me­r:in­nen versammeln sich zahlreiche Pas­san­t:in­nen und Mit­schü­le­r:in­nen von Isabella. Fassungslos versuchen sie, sich gegenseitig Halt zu geben. In diese stille Trauer hinein sprechen zwei Ver­tre­te­r:in­nen der Initiative „Changing Cities“. „Der Fehler liegt in der Infrastruktur“, betont eine Sprecherin und fordert die anwesenden Po­li­ti­ke­r:in­nen auf, sich ernsthaft für die Sicherheit von Rad­fah­re­r:in­nen einzusetzen.

Wie eine sichere Infrastruktur aussehen müsste, beschreiben der ADFC und Changing Cities mit ihren Forderungen zur „Vision Zero“, die im Berliner Mobilitätsgesetz verankert ist: Breitere Radwege, stadtweite Tempo-30-Zonen und verpflichtende Abbiegeassistenten, die Fahrzeuge autonom stoppen können, sollen Verkehrstote verhindern. Besonders in stadteigenen Unternehmen wie der BVG sollen diese Systeme Pflicht sein, fordert eine Rednerin des ADFC.

Ein Geisterfahrrad zum Gedenken an Isabella

Anschließend stellen ADFC-Vertreter:innen ein kleines weißes Geisterfahrrad auf. Es soll an Isabellas Schicksal erinnern und ein mahnendes Zeichen gegen die Gefahren im Straßenverkehr setzen. „Viele Radwege wurden zurückgebaut. Da fragt man sich, welchen Personengruppen die Stadt eigentlich gehört“, erklärt eine Demonstrantin der taz. Und weiter: „Allein heute wurde mir dreimal die Vorfahrt genommen.“

Die Politik muss solche Gefahren beseitigen. Doch der scheidende Senat hat dieses Ziel erschwert. Zu Beginn der Legislatur wurden Pop-up-Radwege wie in der Kantstraße oder Unter den Eichen zurückgebaut, finanziert mit Geldern, die eigentlich für die Förderung des Radverkehrs vorgesehen waren. Geplante Radwege, die Autofahrspuren, Parkplätze und Tempo-30-Zonen ersetzen sollten, stoppte die damalige Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU).

Ob eine neue Berliner Regierung dem entgegenwirken wird, müssen die Koalitionsverhandlungen klären. „Es ist nicht nur ein politisches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem“, sagt Katharina Willmers, Demonstrantin und ADFC-Mitglied, als sich der Zug wieder in Bewegung setzt. Der motorisierte Verkehr werde leider von der Gesellschaft priorisiert.

Die De­mons­tran­t:in­nen rollen durch die Straßen bis zum Verkehrsministerium, um eine Zwischenkundgebung abzuhalten. Dort tragen sie ihre Forderungen vor. Nach gut einer halben Stunde ziehen die Rad­fah­re­r:in­nen weiter zum Roten Rathaus zur Schlusskundgebung. Ein ADFC-Mitglied tritt nach vorne. Mit brüchiger Stimme berichtet er, wie schwer es ihm fiel, das Geisterfahrrad für Isabella vorzubereiten. Einen Moment lang bleibt es still auf dem Platz. Dann erklärt er die Versammlung für beendet.