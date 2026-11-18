Die Koalitionsverhandlungen im Land Berlin zwischen Linken, Grünen und SPD sind noch nicht beendet, da kann die designierte Regierende Bürgermeisterin Elif Eralp (Linke) bereits einen Pflichttermin wieder streichen. Der Verband der SED-Opfer verbittet sich die Teilnahme eines linken Senatsmitglieds bei der Grundsteinlegung für das Denkmal für die Opfer der DDR-Diktatur.

„Die Linkspartei ist die SED nach drei Umbenennungen“, sagte dazu Dieter Dombrowski (CDU), Vorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft zur Begründung der taz. Es gehe nicht darum, einzelne Personen zu bestrafen, doch wer in eine Partei eintrete, respektiere auch deren Geschichte, sagte Dombrowski. Sein Verband steht für rund 40 Organisationen von DDR-Opfern, er selbst saß wegen „ungesetzlichen Grenzübertritts“ vier Jahre hinter Gittern.

Die Grundsteinlegung des an die DDR-Opfer erinnernden Denkmals am Spreebogen im Berliner Regierungsviertel ist nach den Worten von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Am Dienstagnachmittag präsentierte Weimer den kurz zuvor von einer Jury gekürten Siegerentwurf. Auf einer Fläche von elf mal elf Metern streben 121 Stelen aus Aluminium zehn Meter in Höhe.

Unterbrochen wird diese preußisch anmutende Ordnung von quer und schräg liegenden Stelen, die für diejenigen stehen sollen, die sich der Diktatur nicht beugten. „Formation und Aufbruch“ heißt das Denkmal aus der Hand von Bea Meyer und Michael Grzesiak vom Leipziger Architekturbüros ZILA. An dem Wettbewerb hatten sich 23 Teilnehmer beteiligt.

Nicht „irgendein Denkmal“

Weimer nannte die Präsentation in den Räumen des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung einen „wichtigen Tag für die Erinnerungskultur in Deutschland“. Schließlich gehe es nicht um „irgendein Denkmal“, sondern um einen „Erinnerungsort für die kommunistische Diktatur“. Er erinnert an die 250.000 in der DDR Gefangenen und die mehr als 300 Todesopfer an der innerdeutschen Grenze sowie die Hunderttausenden, die zur Zeit der sowjetischen Zone in Internierungslagern eingesperrt worden waren.

„Menschen wurden gebrochen“, sagte Weimer. Für die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, sende der Stelenwald ein Signal aus: „Wir vergessen Euch nicht!“ Opferverbandsvertreter Dombrowski nutzte seinen Auftritt für eine Spitze gegen sämtliche linken Vorstellungen: Er nannte den Bau „eine Mahnung an all jene politischen Kräfte, die noch immer an sozialistischen Utopien festhalten“.

Das geplante Denkmal reiht sich in eine Erinnerungslandschaft in zentraler Position in Berlin ein, die den Opfern der nationalsozialistischen Diktatur gewidmet sind. Dazu zählen neben dem Stelenfeld für die ermordeten Juden Europas die Mahnmale für die in der NS-Zeit verfolgten Sinti und Roma sowie die Homosexuellen, die Zeugen Jehovas und die Opfer der „Euthanasie“-Morde. Ein weiteres geplantes Denkmal soll den während der Nazizeit verfolgten Polen gewidmet sein. Am 11. und 12. Dezember diesen Jahres entscheidet eine Jury über dessen Gestaltung. Im Regierungsviertel fehlt noch das Einheitsdenkmal, dessen Bau sich mehrfach verzögert hat.

 Das Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland, so der offizielle Titel, hat eine lange Geschichte

Das Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland, so der offizielle Titel, hat eine lange Geschichte. Schon 2015 unterstützte der Bundestag eine solche Erinnerungsstätte. Vier Jahre später beschloss das Parlament die Errichtung eines zentralen Mahnmals. Damals stimmten Union, SPD und FDP zu, die Grünen und die AfD enthielten sich. Die Linkspartei, in Feindschaft verbunden mit den DDR-Opferverbänden, lehnte die Pläne ab.

Der Begriff „kommunistische Gewaltherrschaft“ sei in Bezug auf die DDR „unverhältnismäßig“, sagte die Linken-Abgeordnete Simone Barrientos damals. Es handle sich um einen „Kampfbegriff“ von Gegnern linker Ideologie. Zudem stelle der geplante Titel „das in der DDR zweifelsfrei geschehene Unrecht auf eine Stufe mit den unfassbaren NS-Verbrechen und relativiert diese“.

Eine solche Gleichsetzung lässt sich dem Siegesentwurf des Denkmals allerdings nicht entnehmen. Für dessen Errichtung sind laut Kulturstaatsminister Weimer 5 Millionen Euro im Bundeshaushalt vorgesehen.