Machtkampf bei Österreichs Rechten : Krawall um FPÖ-Chef

Der Suizidversuch des früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein legt parteiinterne Machtspiele offen. Parteichef Kickl gerät in Bedrängnis.

WIEN taz | In der FPÖ tobt ein Machtkampf. Dabei spürt Österreichs Rechtsaußenpartei eigentlich Aufwind. Umfragen sehen sie gleichauf mit der regierenden ÖVP um die 20 Prozent. Bei bevorstehenden Landtagswahlen in Tirol und Niederösterreich kann sie mit satten Zugewinnen rechnen. Der Ibiza-Skandal, der vor über drei Jahren Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und die türkis-blaue Regierung zu Fall brachte, scheint ausgestanden. Über Korruption wird fast nur noch in Zusammenhang mit der ÖVP gesprochen.

Auch bei den Bundespräsidentenwahlen in zwei Monaten können die Rechten nur gewinnen. Die FPÖ ist die einzige Parlamentspartei, die den überparteilich antretenden Amtsträger Alexander Van der Bellen herausfordert. Die Auswahl des Kandidaten Walter Rosenkranz hat allerdings viel länger gedauert als beabsichtigt. Und dessen Pressekonferenz mit dem selbstbewussten Titel „Mein Weg zur Bundespräsidentschaft“ vor wenigen Tagen wurde in letzter Minute abgesagt. Was ist los in der Partei der Putin-Freunde, Corona-Schwurbler und notorischen Krawallmacher?

Die Krise begann damit, dass die Staatsanwaltschaft auf dem Handy des ehemaligen Abgeordneten der FPÖ Hans-Jörg Jenewein den Entwurf einer anonymen Anzeige gegen führende Funktionäre der Wiener FPÖ gefunden hat.

Dabei geht es um missbräuchliche Verwendung von Spendengeldern und parteinahe Vereine, über die Spenden am Rechnungshof vorbei kanalisiert wurden oder werden sollten. Jenewein wird auch verdächtigt, den heimlichen Mitschnitt eines Telefongesprächs in Umlauf gebracht zu haben, der Kickl in Zusammenhang mit einem solchen Verein belastet. Kickl selbst soll die Gründung des Vereins Austria in Motion angeregt haben.

Kickls rechte Hand

Jenewein hatte jahrelang als Kickls rechte Hand und „Mann fürs Grobe“ gegolten. Seine Anzeige gegen die Wiener Parteiführung hätte durchaus im Sinne Kickls sein können. Es ist bekannt, dass Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp, wie auch der in Oberösterreich mit der ÖVP regierende Manfred Haimbuchner, über Kickls konfrontativen Stil und dessen deftige Sprüche nicht glücklich sind.

Doch Kickl ging zu seinem ehemaligen Intimus auf Distanz, drängte ihn aus seinem Job in der Fraktion und aus der Partei. Am Sonntag wurde dann bekannt, dass Jenewein nach einem missglückten Suizidversuch auf der Intensivstation liege. Die Schuldigen waren schnell gefunden: Die Medien. Speziell die Boulevardpresse habe unangemessen über die menschliche Tragödie berichtet, lautete unisono der Vorwurf.

Die auf der konfrontativen Kickl-Linie liegende Salzburger Parteivorsitzende Marlene Svazek trat gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) allen Spekulationen über parteiinterne Intrigen entgegen: „Es gibt keinen Richtungsstreit und keine Turbulenzen.“

Für Peter Filzmaier, Politologe an der Donau-Uni in Krems, zeichnet sich die FPÖ durch einen größeren Korpsgeist als andere Parteien aus. Interna würden kaum an die Öffentlichkeit getragen. Umso erstaunlicher, dass Gerüchte über eine geplante Ablöse von Kickl ihren Weg in die Medien gefunden haben. Kickl selbst gibt sich unbeeindruckt. Jede Woche attestiert er der ÖVP-Grünen-Regierung „Totalversagen“ und fordert Neuwahlen. Sich selbst und seine Partei sah er jüngst in einem Privatkanal als „koalitionsfit“. Dass keine der Parteien ihn derzeit als möglichen Partner sieht, bereitet ihm keine Sorgen: „Das schaue ich mir an, welcher Parteivorsitzende von SPÖ oder ÖVP das überlebt.“