Es wird kein einfacher Rollenwechsel, das wird klar, als Tobias Schulze vor dem Abgeordnetenhaus auf die Gewerkschaftsbühne tritt. „Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen“, ruft der linke Fraktionsvorsitzende den rund hundert Verdi-Mitgliedern entgegen. Der Applaus ist verhalten. „Ihr sollt zuhören“, ruft ein Gewerkschafter.

In den letzten dreieinhalb Jahren stand Schulze oft auf Gewerkschaftsbühnen, um die Beschäftigten in ihren Forderungen an den Senat zu unterstützen. Nun könnte die Linke bald selbst regieren, doch die Voraussetzungen für einen radikalen Kurswechsel stehen schlecht. „Unsere Aufgabe ist es, die soziale Stadt zu sichern – mit dem fünf Milliarden Haushaltsloch, das die CDU uns hinterlassen hat“, sagt Schulze, „ist das keine einfache Aufgabe.“

Details über die Inhalte der Koalitionsverhandlungen, die Schulze gleich im Innern des Abgeordnetenhauses weiterführen wird, dringen in diesen Tagen selten nach Außen. Doch klar ist, die desaströse Haushaltslage verhandelt immer mit.

Nur verhandeln, was finanzierbar ist

Anfang des Monats gelangte ein Dokument mit dem Namen „Bedienungsanleitung Haushalt“ an die Öffentlichkeit. In dem Leitfaden werden die Ver­hand­le­r:in­nen dazu angehalten, politische Vorhaben nur dann zu vereinbaren, wenn sie auch finanzierbar sind.

Angesichts der riesigen Finanzierungslücke befürchten die Gewerkschaften, dass es wieder die Beschäftigten sein werden, die den Berliner Haushalt sanieren sollen. „Wir kriegen aus den Koalitionsverhandlungen mit, dass der Finanzierungsvorbehalt handlungsleitend ist“, sagt Verdi-Sprecher Kalle Kunkel.

Mit der Kundgebung am Donnerstagmorgen will die Gewerkschaft Druck machen und die Koalitionäre daran erinnern, was die Parteien im Wahlkampf versprochen haben.

 Unsere Aufgabe ist es, die soziale Stadt zu sichern – mit dem fünf Milliarden Haushaltsloch, das die CDU uns hinterlassen hat Tobias Schulze, Linksfraktion-Chef

Eine in eine dicke Winterjacke eingepackte Musikschullehrerin verteilt Postkarten. Das Motiv ist ein unscharfes Foto von einer Podiumsveranstaltung, darauf die vier Spitzenkandidaten Eralp, Krach, Graf und Evers. Alle halten jeweils ein Schild mit einem nach oben gestreckten Daumen in der Hand. Auf der Leinwand dahinter steht die Verdi-Forderung „Das Herrenbergurteil wird umgesetzt, indem für Musikschulkräfte unbefristete Festanstellungen geschaffen werden.“

Verfassungskonform ist teuer

Schon 2022 stellte das Bundessozialgericht im sogenannten Herrenbergurteil fest, dass ein Großteil der Musikschullehrer:innen, die auf freiberuflicher Basis arbeiten, eigentlich festangestellt sein müssten. Während andere Kommunen schon vollständig auf Festanstellung umgestellt haben, arbeiten in Berlin immer noch rund 1.800 von 2.400 Mu­sik­schul­lehr:in­nen auf Honorarbasis. Schwarz-Rot hat erst im Februar die Übergangsfrist bis Ende 2027 verlängert. „Nach der Wahl steht davon nichts mehr in den Sondierungspapieren“, kritisiert die Musikschullehrerin.

Die Umsetzung des Herrenbergurteils wird Schätzungen zufolge rund 20 Millionen Euro im Jahr kosten. Eine Summe, die winzig wird, wenn man die Folgen eines anderen Urteils betrachtet, dass wie ein Damoklesschwert über den Koalitionsverhandlungen hängt.

Vor etwas mehr als einem Jahr urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die Besoldung der Berliner Beamten zu großen Teilen verfassungswidrig ist. Nach dem im Grundgesetz verankerten Alimentationsprinzip haben deutsche Be­am­t:in­nen das Anrecht auf eine „amtsangemessene Besoldung“.

Das Land Berlin interpretierte den Passus bislang so, dass in der niedrigsten Besoldungsstufe noch ein Abstand zu 15 Prozent zu Grundsicherung eingehalten werden musste. Doch das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass der Maßstab das Medianeinkommen bei vergleichbarer Qualifikation sein sollte.

Schatten der Sparpolitik

Gemessen an diesem Maßstab hat Berlin seine Be­am­t:in­nen jahrelang unterbezahlt und muss Nachzahlung in Milliardenhöhe leisten. Wie viel genau, das muss in einem Nachzahlungsgesetz geregelt werden. Als Minimalsumme gelten 1,2 Milliarden, wenn das Land nur den Beamt:innen, die Widerspruch eingelegt haben, Nachzahlungen leistet. Und das auch nur für den Zeitraum von 2008 bis 2020, den das Bundesverfassungsgericht beanstandet hat.

Doch das grundsätzliche Prinzip, das das Gericht in dem Urteil festgelegt hat, verlangt eine komplette Neuregelung der Besoldung. Gewerkschaften wie der Deutsche Richterbund fordern eine komplette Nachzahlung an alle Beamte von 2008 bis 2025. So könnte die Summe schnell 7,2 Milliarden betragen. „Die Verfassung gilt auch dann, wenn das Geld knapp ist“, mahnte der Richterbund in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Die scheidende Senatsverwaltung selbst rechnet mit einer Summe von zwei Milliarden, die auf den neuen Senat zukommt.

Der Kreis schließt sich, wenn man schaut, warum die Besoldung in Berlin überhaupt jahrelang so niedrig war. Im Zuge der letzten Berliner Haushaltskrise kürzte der damalige Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) den Sold drastisch ein. Er kürzte Urlaubsgeld und 13. Gehalt, von 2006 bis 2010 wurden die Gehälter praktisch eingefroren.

„Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben die Berliner Landesregierungen seit vielen Jahren regelmäßig darauf hingewiesen, dass das Land seinen verbeamteten Beschäftigten zu wenig Besoldung zahlt – vergeblich“, sagt Katja Karger, Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg.

Sarrazins Erben

Ein weiteres Überbleibsel der Sarrazin-Jahre ist das Outsourcing bei den Landeseigenen Unternehmen. Bis heute hat es kein Senat geschafft, die Beschäftigten der Töchterunternehmen wie der Charité Facility Management oder den Vivantes-Töchtern wiedereinzugliedern. Linke, SPD und Grüne haben die Wiedereingliederung im Wahlkampf versprochen, aber das hatte auch Kai Wegner. Der Noch-Regierende Bürgermeister scheiterte an einer prekären Haushaltslage, Kri­ti­ke­r:in­nen werfen ihm mangelnden politischen Willen vor. „Es wäre das Mindeste, diesen historischen Fehler wiedergutzumachen“, fordert Vivantes-Sporttherapeut Nico Dehm auf der Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus.

Die Folgen der Kürzungspolitik vor 20 Jahren spürt Berlin noch immer. Steht nun die nächste Welle an?

Ein Blick auf die Bundesebene weckt nicht gerade Optimismus. Hier prügelt gerade Friedrich Merzens Regierung eine Kürzungsorgie nach der anderen durch. Die Sparmaßnahmen werden auch deutlich auf Berlin niederschlagen.

So streiken die Pfle­ge­r:in­nen an der Charité, weil die Universitätsklinik sich nach den Kürzungen bei der „Gesundheitsreform“ nicht mehr in der Lage sieht, den wegweisenden Entlastungstarifvertrag weiter zu finanzieren. Viele der streikenden Pfleger:innen, die einen Großteil der Anwesenden auf der Demo stellen, hoffen, dass das Land einspringt und den Tarifvertrag rettet.

Zum Ende von Tobias Schulzes Redebeitrag erntet der Linken-Politiker doch etwas mehr Applaus. Viele wollen ihm glauben, wenn er sagt: „Wir kämpfen zusammen und werden alle Einnahmemöglichkeit nutzen.“