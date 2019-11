Linke bestimmt Wagenknecht-Nachfolge

Krieg oder Frieden

Am Dienstag wählt die Linksfraktion eine Nachfolgerin für ihre bisherige Vorsitzende Sahra Wagenknecht. Gelingt der zerstrittenen Fraktion ein Aufbruch?

BERLIN taz | Sahra Wagenknecht geht es anscheinend gerade richtig gut. Die Fraktionschefin wirke entspannt und gut gelaunt, berichten Abgeordnete. Als die Linksfraktion am vergangenen Dienstag über den Klimaaktionsplan stritt und sich die Sprit-Junkies und die Auto-Hasser in der Fraktion gegenseitig Ignoranz vorwarfen, habe Wagenknecht vermittelt: Es sei doch klar, dass man die Akzeptanz des Klimaschutz stärken müsse, auch bei denen, die nicht bei Fridays for Future mitmarschierten.

Wagenknecht hat, so scheint’s, endlich in ihre Rolle als Fraktionsvorsitzende gefunden. Und das in den Tagen ihres Abgangs. Am Dienstag wird die Fraktion Wagenknecht nach vier Jahren an der Spitze als Fraktionschefin verabschieden. Bereits im März hatte sie angekündigt, dass sie den Posten abgeben wird, wegen Stress und Überlastung.

Es zog sich länger als geplant, Wagenknecht absolvierte noch pflichtgemäß Wahlkampftermine für die Europawahl sowie in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Bis zu dieser letzten Wahl hatte sich die Partei strikte innerparteiliche Ruhe verordnet.

Ab Dienstag darf Wagenknecht endlich wieder einfaches Fraktionsmitglied sein und die Linke wählt eine neue Fraktionsspitze.

Droht ein neuerlicher Machtkampf?

Es geht um viel, um viel mehr als die Nachfolge der populären und polarisierenden Spitzenfrau. Die Neuwahl ihres Führungspersonals wird für die Linke auch zu einer Bewährungsprobe: Versinkt die Fraktion erneut im Machtkampf der verfeindeten Lager – grob umrissen in die Truppen um Parteichefin Katja Kipping und die Getreuen von Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch.

Oder nehmen die Linken nach zwei zerstrittenen Jahren und drei verlorenen Wahlen den kleinen Aufschwung der Thüringer Landtagswahl mit und zeigen, dass sie interne Auseinandersetzungen solidarisch und zivilisiert klären können. In Thüringen ist die Linke Ende Oktober erstmals in ihrer Geschichte stärkste Partei geworden. Das Grundrezept: ein überaus beliebter Ministerpräsident und eine Partei, die geschlossen hinter ihm stand.

Leicht wird es nicht: Sahra Wagenknecht hinterlässt eine zerrüttete Linksfraktion

Leicht wird es nicht, diesen Schwung mitzunehmen. Wagenknecht hinterlässt eine zerrüttete Fraktion. Sie ließ kaum eine Gelegenheit aus, die Migrationspolitik der Partei und den Kurs der Parteiführung öffentlich infrage zu stellen. Innerparteiliche Diskussionen mied sie, lieber gründete sie die Sammlungsbewegung „Aufstehen“, die Menschen zusammenbringen und den etablierten Parteien Druck machen sollte. Das scheiterte.

Die Parteivorsitzenden Kipping und Bernd Riexinger wiederum ließen sich auf einen Dauerstreit mit Wagenknecht und ihren Fans ein und gestatteten so, dass die Linke sich öffentlich zerlegte. Eine Fortsetzung dieses Dramas ist nicht ganz ausgeschlossen.

Zwei Bewerberinnen, zwei Lager

Zwei Frauen haben ihre Kandidatur für den weiblichen Part der Doppelspitze angekündigt: Caren Lay und Amira Mohamed Ali. Lay, die Vizefraktionsvorsitzende und mietenpolitische Sprecherin ist, stammt aus Rheinland-Pfalz, ihr Wahlkreis aber ist seit Langem Bautzen in Sachsen. Sie zählte mal zur „Jugendbrigade“ um Katja Kipping. Vielen gilt sie wegen ihrer Nähe zur Parteichefin als Teil des Konflikts. Lay bemüht sich jedoch gerade um Distanz zu Kipping und betont gern, dass sie sich nicht als deren Anhängsel verstehe.

Mohamed Ali ist in Hamburg geboren und lebt seit vielen Jahren in Oldenburg. Sie arbeitete als Rechtsanwältin, bevor sie vor zwei Jahren über die niedersächsische Landesliste in den Bundestag einzog. Als verbraucherpolitische Sprecherin hielt sie dort engagierte Reden für die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln und gegen falsche Subventionen an Landwirte, denen allerdings nicht mal ihre eigene Fraktion vollzählig beiwohnte. Mohamed Ali soll von Diether Dehm, der Wagenknecht verehrt und Kipping verteufelt, zur Kandidatur überredet worden sein.

In ihren Bewerbungsschreiben betonen beide Frauen, dass sie versöhnen statt spalten wollen. Auf ihrer Webseite schreibt Lay, sie wolle die Fraktion aus der Mitte heraus führen. „Entscheidend ist nicht, wer aus welchem Flügel kommt, sondern wer sich engagiert und sachorientiert in die Arbeit einbringt“, so Lay.

Knappe Entscheidung erwartet

Mohamed Ali hat ihre Bewerbung nur an die Fraktion versandt, öffentlich äußerte sie sich bislang nicht. In der Mail, die sie Anfang November verschickte, schreibt sie, als ihre zentrale Aufgabe sehe sie es an, die Zusammenarbeit zu fördern: „Ich möchte mit Euch gemeinsam das in den Vordergrund stellen, was uns eint.“

Erwartet wird eine knappe Entscheidung der 69 Abgeordneten. Die einzelnen Gruppen und Strömungen sortieren sich noch. Die Stimmen der Wagenknecht-Getreuen dürften Mohamed Ali sicher sein, auch Fraktionschef Dietmar Bartsch soll zu ihr tendieren. Das Muster des „Hufeisen-Bündnisses“ scheint auf, jenem Zusammenschluss von Reformern und Partei-Linken, der bisher die Fraktionsmehrheit sicherte.

Allerdings haben die Reformer bislang weder eine gemeinsame Haltung noch ist Bartsch, der sich erneut und als einziger Kandidat für den männlichen Teil der Doppelspitze bewirbt, unumstritten. Am Montagabend treffen sich die Reformer, dann wird man weitersehen.

Bei den Partei-Linken hat sich eine Gruppe vor allem jüngerer Abgeordneter in den letzten Jahren von der Frontfrau Wagenknecht abgewandt und eine eigene Plattform – die Bewegungslinke – gegründet. Sie wollen für Lay stimmen.

Aus dieser Gruppe bewerben sich gleich zwei Abgeordnete für einen der beiden Stellvertreterposten: Niema Movassat, der drogenpolitische Sprecher, und Nicole Gohlke, die sich seit Jahren um die Wissenschaftspolitik kümmert.

Gemeinheit der Bartschianer

Stellvertreter und damit Mitglieder des Fraktionsvorstands sind auch die Leiter der Arbeitskreise, die ebenfalls neu gewählt werden. Wie der Vorstand austariert sein wird, ist für den inneren Frieden der Linken fast noch wichtiger als die Entscheidung, wer Vorsitzende wird. Einige wittern schon die Totalübernahme der Fraktion durch Kipping.

Die Bartschianer haben sich vorsorglich eine kleine Gemeinheit einfallen lassen: Die Stelle der Beauftragten für soziale Bewegung, die auf Kippings Bestreben vor zwei Jahren in den Vorstand aufgenommen wurde, soll wieder ausgegliedert werden. Ob dieser Antrag in Zeiten von Unteilbar-Demos und Fridays for Future so durchkommt, ist allerdings fraglich.

Die Parteichefin hält in diesen Tagen engen Kontakt zum Bartsch-Lager und bemüht sich um gemeinsame Lösungen. Die Ergebnisse der Fraktionswahlen werden auch für ihre Planungen entscheidend sein. Zu Beginn des nächsten Jahres hat der Parteivorstand eine Strategiedebatte angesetzt, im Juni wird die Parteispitze neu gewählt. Für die Linke kann es ein Aufbruch sein. Oder der Abgesang.