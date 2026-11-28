taz: Herr Epstein, Sie haben New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani im Wahlkampf beraten und sind jetzt in Berlin. Gibt es hier etwas, das Sie an Ihre Heimatstadt erinnert?

Bard Epstein: Ja. Wie unglaublich teuer alles geworden ist.

taz: Das war nicht immer so. Früher galt Berlin als „arm, aber sexy“.

Im Interview: Andrew Bard Epstein ist Politikberater und gilt als der führende Stratege hinter dem Wahlkampf von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani. Epstein war vor kurzem auf Einladung der Hans-Böckler-Stiftung in Berlin

Epstein: Daran erinnere ich mich. Als ich vor 20 Jahren das erste Mal Berlin besucht habe, war Berlin noch eine Stadt, in der man günstig leben konnte.

taz: Sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Grund, warum in New York wie in Berlin linke Kräfte zuletzt Wahlen gewonnen haben?

Epstein: Es ist nicht verwunderlich, dass die Menschen in New York und Berlin dieselben Bedürfnisse haben. Sie wollen eine Regierung haben, die sich auf Maßnahmen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten konzentriert und den Alltag wieder bezahlbar macht.

taz: Welchen Rat würden Sie der Berliner Linkspartei geben?

Epstein: Sie sollte ein klares Bild vor Augen haben, was sie für die Menschen in der Stadt tun kann. Dabei sollte sie sich auf die wichtigsten Dinge konzentrieren. Aber sie darf eine Sache nicht aus den Augen verlieren: dass die Stadtverwaltung jeden Tag einen exzellenten öffentlichen Dienst erbringt. Da muss sie liefern.

taz: Gehören Kompromisse dazu?

Epstein: Kompromisse gehören zum alltäglichen politischen Geschäft.

taz: Sowohl die Linke in Berlin als auch Mamdani rückten die steigenden Mieten in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. In Berlin könnten nun die größten Immobilienunternehmen vergesellschaftet werden. Wäre das eine Option für New York?

Epstein: Dazu hat der New Yorker Bürgermeister nicht die Macht.

taz: Was macht Mamdani dann gegen die Wohnungskrise in New York?

Epstein: Der New Yorker Bürgermeister kann die Mitglieder des sogenannten „Rent Guidelines Board“ ernennen und damit Einfluss auf die Mieten für rund die Hälfte aller Wohnungen nehmen. Mamdanis Vorgänger ließ noch Erhöhungen von 12 Prozent zu. Dies traf vor allem Menschen aus der Mittelschicht und der Arbeiterklasse.

taz: Wie viel Mieterhöhung ließ Mamdani zu?

Epstein: Die von ihm ernannten Mitglieder des „Rent Guidelines Board“ haben die schwierige Lage der Mieter erkannt und die Mieten für die nächsten zwei Jahre eingefroren.

taz: Das wirkt?

Epstein: Das gibt wenigstens einem Teil der Bevölkerung zwei Jahre Luft zum Atmen. Aber der Mietmarkt in New York bleibt angespannt. Wer eine Wohnung sucht, erlebt einen regelrechten Überlebenskampf. Man konkurriert mit unzähligen anderen Interessenten um jede einzelne Wohnung. Man braucht sehr viel Glück, um etwas zu finden, das man sich leisten kann. Deshalb setzt sich Mamdani auch für den Bau Hunderttausender neuer Wohnungen ein.

taz: Ist New York überhaupt noch bezahlbar für normale Mittelschichtsfamilien oder ziehen die alle ins Umland?

Epstein: Genau deswegen wurde Mamdani zum Bürgermeister gewählt. In den US-Medien wurde im Wahlkampf viel spekuliert, dass die Milliardäre die Stadt verlassen würden, wenn er gewinnen würde. Doch New Yorks wahres Problem ist, dass Familien aus der Mittelschicht und der Arbeiterschaft die Stadt verlassen, weil sie sich das Leben in New York nicht mehr leisten können.

taz: Wie in Berlin spielte das Thema Gaza im New Yorker Wahlkampf eine große Rolle.

Epstein: Als New Yorker Bürgermeister kann Mamdani die Außenpolitik nicht beeinflussen. Das erwarten seine Wähler auch nicht, aber viele von ihnen wollten, dass er den Mut hat, Kriegsverbrechen zu benennen.

taz: In Berlin drohte die Palästina-Frage das Zustandekommen einer progressiven Koalition verhindern. Hätte Mamdani sein Amt dafür riskiert?

Epstein: Wir waren uns zunächst nicht sicher, ob er mit seiner Position zu Palästina die Wahl gewinnen würde. Doch in der Kampagne zeigte sich, dass sich insbesondere demokratische Wäh­le­r*in­nen eine andere Politik gegenüber Israel wünschten. Das Thema hat also seinen Wahlsieg nicht gefährdet, sondern ihm genützt.

taz: In den Midterm-Wahlen haben die Demokraten haushoch gegen die Republikaner gewonnen. Sahen Sie das kommen?

Epstein: Ich war sehr zuversichtlich, dass die Demokraten die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus gewinnen würden. Aber das Ausmaß des Wahlsieges hat mich überrascht. Das war der größte Sieg der Demokraten seit 50 Jahren.

taz: Woran lag das?

Epstein: US-Präsident Donald Trump hat seit dem ersten Tag seiner zweiten Amtszeit alles für einen Wahlsieg der Demokraten getan. Von Anfang an vertrat er die Interessen der ökonomischen Elite, die auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung lebt und von jeder Krise profitiert. Dann begann Trump noch einen Krieg mit Iran, den er versprochen hatte nicht zu führen.

taz: Was bedeutet der Ausgang der Midterm-Wahlen für Mamdani?

Epstein: Der Erfolg der Demokraten bei den Midterm-Wahlen ist der Beweis, dass Mamdani richtig lag. Bevor er die Bürgermeisterwahl in New York gewann, zweifelten viele Demokraten, ob er nicht zu links sei. Nun ist er einer der beliebtesten demokratischen Politiker im Land und seine Themen wurden zu den zentralen Wahlkampfthemen bei den Midterm-Wahlen. Die Frage ist nur, was die Demokraten mit ihrem Wahlsieg jetzt anfangen.

taz: Was sollten sie tun?

Epstein: Die Demokraten sollten ihre neu gewonnene Macht einsetzen, um das Leben ihrer Wählerinnen und Wähler zu verbessern. Sie hatten jahrelang nicht den Mut dazu.

taz: Gibt es Gesetze, die die Demokraten jetzt durchsetzen sollten?

Epstein: Die Demokraten sollten Medicare for all, eine Krankenversicherung für alle Amerikaner, auf den Weg bringen. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen in den USA, weil sie nicht krankenversichert sind. Es bedarf einer umfassenden Reform des US-Gesundheitssystems, um zu den anderen Industrienationen aufzuschließen und die Gesundheitsversorgung als Menschenrecht zu verankern.

taz: Was ist mit einem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump?

Epstein: Ich glaube nicht, dass es in den USA im Moment ein großes Bedürfnis nach einem Amtsenthebungsverfahren gibt. Dennoch sollten die Demokraten ihre neuen Kontrollmöglichkeiten nutzen, um Trump gründlich auf die Finger zu schauen und aufzudecken, wie korrupt er und seine Regierung sind.

taz: Warum wird ein Amtsenthebungsverfahren nicht diskutiert?

Epstein: Die Menschen machen sich vor allem Sorgen über die hohen Lebenshaltungskosten. Da haben sie Erwartungen an die Politik. Da müssen die Demokraten liefern.

taz: Nicht nur linke Demokraten haben bei den Midterms Siege errungen. Demokraten aller Lager waren erfolgreich. Gibt es etwas, das die Partei jenseits der Thematisierung der hohen Lebenshaltungskosten als Lehre aus den Wahlen mitnehmen sollte?

Epstein: Man muss die Menschen dort abholen, wo sie sind. Das sind heutzutage häufig ihre Smartphones. Deswegen ist eine aggressive und flexible Onlinestrategie notwendig. Er reicht aber nicht aus, einfach nur in den sozialen Medien präsent zu sein. Es braucht eine überzeugende Botschaft, um die Menschen zu erreichen.

taz: Facebook war jahrelang die Plattform Nummer 1, jetzt gilt es als Social Media für alte Menschen. Welche Rolle hat es beim New Yorker Wahlkampf gespielt?

Epstein: Facebook ist immer noch wichtig, um ältere Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Das wichtigste Netzwerk ist aber Instagram. Das war die Plattform, auf der wir die meisten Wählerinnen und Wähler erreicht haben. X ist nur für Politik- und Nachrichtenjunkies.

taz: Die Plattform X gehört dem reichsten Menschen der Welt, Elon Musk. Facebook und Instagram sind als Teil des Meta-Konzerns in der Hand von Mark Zuckerberg, der sich ebenfalls zum Trump-Fan entwickelt hat. Ist das nicht Grund genug für linke Politiker*innen, diesen Plattformen keinen Content mehr zu liefern?

Epstein: Nein. Wir müssen die Menschen dort erreichen, wo sie sind. Auf den Social-Media-Plattformen verbringen Millionen Menschen einen großen Teil ihrer Zeit. Deswegen ist es unsere Pflicht und Verantwortung, auch dort aktiv zu sein. Wir dürfen die sozialen Medien nicht verlassen, weil sie Menschen wie Musk und Zuckerberg gehören.