In dem Moment, wo der Bügel hinter ihnen zuklappt, realisieren die Mutterschweine, dass sie nicht mehr zu ihren Ferkeln zurückkönnen. Vor vier Wochen haben sie sie in einem engen Käfig zur Welt gebracht. Kaum von ihnen getrennt, kriegen sie ein Hormon in den Nacken gespritzt, das den nächsten Fruchtbarkeitszyklus beschleunigen soll. So beschreibt es die Tierschutzaktivistin Samara Eckardt. Sie hat drei Jahre in einer Ferkelzucht gearbeitet und kennt die Vorgänge aus erster Hand.

Schweinefleisch ist das mit Abstand beliebteste Fleisch hierzulande. Deutschland ist nach Spanien der zweitgrößte Schweinefleischproduzent der EU. Allein letztes Jahr wurden knapp 45 Millionen Schweine geschlachtet, um als Schnitzel, Wurst oder Stück Fleisch auf unseren Tellern zu landen. Doch was kaum bekannt ist: Mit der Spritze, von der Eckardt spricht, wird den Sauen ein Hormon verabreicht, das aus dem Blut schwangerer Pferde stammt. Fachleute nennen es eCG, es ist besser als PMSG bekannt. Nach der Trennung von den Ferkeln bis zur Injektion vergehen in der Regel nicht mehr als 24 Stunden.

Zur Herstellung dieses Fruchtbarkeitshormons werden trächtigen Stuten im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft mehrere Liter Blut pro Woche abgenommen. Zum Vergleich: In einem 500 Kilogramm schweren Pferd fließen durchschnittlich insgesamt etwa 40 Liter Blut. Sie werden unter Schlägen und Tritten in enge Boxen gedrängt und fixiert. Mit dicken Kanülen wird ihnen das Blut aus der Halsvene abgezapft.

Die Tierschutzorganisationen Animal Welfare Foundation und Tierschutzbund Zürich haben die Zustände auf sogenannten Blutfarmen wiederholt aufgedeckt. 2015 lösten die ersten Recherchen aus Argentinien und Uruguay internationale Debatten aus. Mehrere Pharmaunternehmen erklärten, das Stutenblut aus Südamerika nicht mehr zu beziehen. Dann aber verdreifachte sich dafür das Geschäft in Island. Neue Recherchen zeigen dort ähnliche Zustände.

Zweifache Tierquälerei

„PMSG ist im Grunde zweifache Tierquälerei“, sagt Tierärztin Claudia Preuß-Ueberschär, Vorsitzende des Vereins Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft. Das eine sei die Blutgewinnung bei den Stuten und das andere der Einsatz des Hormons bei den Schweinen. „Beides ist nicht tragbar.“

Fragt man den Landwirt Johannes S. aus Niedersachsen, sieht er das hingegen pragmatisch: „PMSG ist wie die Pille für das Schwein“, sagt er. Er ist in einer Familie von Schwei­ne­züch­te­r*in­nen geboren worden und hat den Betrieb zwanzig Jahre lang geführt. Eigentlich heißt er anders. Da der Einsatz des Hormons bei Schweinen jedoch umstritten ist, bleibt er lieber anonym.

In seinem Betrieb mit 300 Sauen hat er PMSG genutzt, um die Fortpflanzung der Schweine zu steuern. Genauer gesagt, um den Zyklus größerer Schweinegruppen gleichzuschalten. Alle drei Wochen hat jeweils eine Gruppe von 40 Sauen ihre Kinder zur Welt gebracht. Mit dem Fruchtbarkeitshormon aus Stutenblut ist das möglich.

Das Hormon lässt die Follikel in den Eierstöcken der Sauen schneller heranreifen und löst bei ihnen zur gleichen Zeit den Eisprung aus. Auf diese Weise werden sie als geschlossene Gruppe fruchtbar und können gleichzeitig künstlich besamt werden. War die Befruchtung erfolgreich, finden drei Monate, drei Wochen und drei Tage später die Geburten statt. So lässt sich ihr Geburtstermin nach Terminkalender planen. Das optimiert die Arbeitsabläufe und spart Kosten für Personal. Brunstsynchronisation lautet das Fachwort dafür. „In Landwirtschaft steckt ja auch das Wort Wirtschaft“, sagt Johannes S. trocken.

Verkaufszahlen der Präparate bleiben geheim

Laut der Bundesregierung kommen PMSG-haltige Präparate in der deutschen Schweinezucht routinemäßig zum Einsatz. Lediglich in ökologischen Betrieben ist der systematische Einsatz verboten. Doch nur etwa ein Prozent aller Schweine werden in Deutschland ökologisch gehalten. So wurden Schweinen im Zeitraum von 2016 bis 2019 etwa 6,4 Millionen Einzeldosen des Hormons verabreicht. In den drei Jahren zuvor waren es noch 3,8 Millionen Einzeldosen gewesen.

Für die späteren Jahre liegen keine belastbaren Zahlen mehr vor. Laut Einträgen in der neuen EU-Datenbank für Tierarzneimittel lassen sich für das Jahr 2025 rund 875.000 Einzeldosen ermitteln. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Zoe Mayer hervor. Allerdings ist die Datenbank noch im Aufbau und daher unvollständig. Daraus einen tatsächlichen Rückgang des Stutenblut-Einsatzes zu schließen, sei verfrüht, sagt Eva Raimann von der Uni Gießen. Die Verkaufszahlen der Präparate will die Bundesregierung nicht veröffentlichen und verweist auf das Geschäftsgeheimnis.

Tierindustrie lebt von Gleichschaltung

Stand Mai dieses Jahres gibt es rund 1,4 Millionen Mutterschweine in Deutschland. Laut Fachleuten setzen vor allem Anlagen ab etwa 1.000 Sauen PMSG ein. Dabei wächst die Anzahl großer schweinehaltender Betriebe aktuell kontinuierlich. Während der Schweinebestand insgesamt zurückgeht und immer mehr Betriebe schließen, steigt die Zahl der Schweine pro Anlage rasant an.

Die gewachsenen Mastbetriebe verlangen dementsprechend auch größere gleichgeschaltete Ferkelgruppen, erzählt Johannes S. Wenn er die kleinen Ferkel an den Mastbetrieb verkauft, sollen sie etwa gleich alt sein und gleich viel wiegen. „Ohne PMSG sind es keine 400 Ferkel mehr, sondern vielleicht nur noch 150, die man als eine Altersgruppe und eine Gewichtsklasse verkaufen kann.“ Je mehr Ferkel, desto mehr Aufschlag kriegt der Landwirt auf den Preis.

Auch die Schlachtbetriebe verlangen ein bestimmtes „Schlachtgewicht“: etwa 120 Kilo sollen die jungen Schweine wiegen, wenn sie im Alter von fünf bis sechs Monaten von der Mast in den letzten Transporter geladen werden. So wird Schweinefleisch möglichst effizient zu Billigpreisen produziert.

Mehr tote Ferkel

Der systematische Einsatz des Fruchtbarkeitshormons bei gesunden Tieren stößt jedoch auf scharfe Kritik. Dass nicht die Behandlung einer Erkrankung, sondern „die hormonelle Anpassung biologischer Prozesse an betriebliche und wirtschaftliche Anforderungen“ im Vordergrund steht, müsse grundsätzlich hinterfragt werden, sagt Raimann von der Uni Gießen.

Auch die Vorsitzende der Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft, Preuß-Ueberschär, findet, Arbeitsabläufe zu synchronisieren „stelle laut dem Tierschutzgesetz keine medizinische Indikation dar“. Die Bundestierärztekammer, die zentrale Interessenvertretung der Tier­ärz­t*in­nen in Deutschland, empfiehlt, „auf den Einsatz von natürlichem PMSG möglichst zu verzichten“.

Zudem ist der Einsatz des Hormons aus einem anderen Grund umstritten. „Die Schweine haben im Schnitt ein lebendgeborenes Ferkel mehr gehabt als ohne PMSG“, sagt Johannes S. Umgekehrt trage das Fruchtbarkeitshormon aber zur Geburt überzähliger, untergewichtiger und lebensschwacher Ferkel bei, so die Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft. „Eine Gebärmutter ist begrenzt, wenn immer mehr Embryonen darin sind, müssen sie zwangsläufig kleiner werden“, erklärt Preuß-Ueberschär. Diese sogenannten Kümmerlinge „sterben entweder von selbst – man lässt sie bewusst sterben, ohne sie zu versorgen – oder sie werden getötet“, kritisiert der Verein.

Wirtschaftliche Interessen

Das Landwirtschaftsministerium plant unterdessen laut Antwort auf die Anfrage nicht, den Import oder den Einsatz des Stutenbluthormons zu verbieten. „Die Bundesregierung schaut beim Stutenblut weiterhin weg“, sagt die Politikerin der Grünen, Zoe Mayer. „Wie so oft, wird das Wohl der Tiere wirtschaftlichen Interessen untergeordnet.“

Das Stutenbluthormon in den Präparaten auf dem deutschen Markt kommt aus Argentinien, Uruguay und Island. Aktuell wird außerdem die Zulassung eines weiteren Herstellers aus China geprüft. Ein Gerichtsurteil vom September dürfte nun Pharmaunternehmen, die das Hormon aus Island beziehen, aufhorchen lassen. Zu denen zählen etwa Intervet Deutschland mit Sitz bei München, wie eine Unternehmenssprecherin der taz bestätigte, und laut Recherchen der Animal Welfare Foundation auch Ceva in Düsseldorf. Eine Anfrage der taz ließ das Unternehmen unbeantwortet. Das Gericht der Staaten Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz hat die Blutentnahmen in Island nun gemäß EU-Recht als wissenschaftliches Verfahren eingestuft. Demgemäß dürfen Tiere nur dann eingesetzt werden, wenn der Tierversuch unerlässlich ist und es keine wissenschaftlich zufriedenstellenden Alternativen gibt.

Es gibt Alternativen

Ein alternatives Hormon hat Johannes S. übergangsweise ausprobiert und dabei keinen Unterschied festgestellt. „Das funktioniert genauso“, erzählt er. Es sei damals bloß teurer gewesen als das natürliche PMSG. Laut der Bundesregierung sind in Deutschland aktuell 51 alternative Präparate zu PMSG zugelassen.

Auch wissenschaftlich gibt es den Beweis, dass Schweinezucht ohne PMSG möglich ist. Das hat eine vom Landwirtschaftsministerium geförderte Studie der Uni Gießen gezeigt und „die behauptete Unerlässlichkeit des Wirkstoffs PMSG grundsätzlich infrage gestellt“, sagt die Wissenschaftlerin Eva Raimann. Auch abseits von synthetischen Hormonen gebe es demnach zahlreiche Alternativen.

Außerdem ist es einem Team der Uni Zürich gelungen, das eigentliche Hormon PMSG im Labor in Zellkultur herzustellen. „Den Beweis, dass es funktioniert, haben wir erbracht“, sagt Martina Lösle. Die Biologin aus Deutschland leitet seit 2020 das Projekt. Der Wirkstoff konnte, wie es der Standardtest vorschreibt, den Eisprung in einer vorpubertären Ratte auslösen. Bis das Hormon aber eine Marktzulassung erhält, könne es noch Jahre dauern.

Würde die Haltung der Schweine verbessert, könne der Einsatz reproduktionssteuernder Hormone insgesamt reduziert werden, sagt Eva Raimann von der Uni Gießen. „Wir dürfen nicht übersehen, dass auch die Sauen eigene Bedürfnisse und Interessen haben.“ Darauf versucht auch die Tierschutzaktivistin Samara Eckardt aufmerksam zu machen: „Dieses System der Tierausbeutung braucht keine neuen Erfindungen – es gehört abgeschafft.“