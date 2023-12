Ländle im Strudel von US-Sanktionen : High-Tech unter Geldwäsche-Verdacht

Eine Gemeinde in Baden-Württemberg stoppt ein Bebauungsplanverfahren nach Korruptionsvorwürfen gegen einen afghanischen Großinvestor. Der weist die Anschuldigungen zurück. ​

BERLIN taz | Die Korruptionsvorwürfe und damit verbundene US-Sanktionen gegen einen afghanischen Großinvestor in Baden-Württemberg haben zu ersten Konsequenzen geführt. Lokalen Zeitungen zufolge hat die Gemeinde Ehningen ein laufendes Bebauungsplanverfahren „mit sofortiger Wirkung auf Eis gelegt“. Auf dem „Quantum Village Ehningen“ genannten Areal wollte die Ozean-Gruppe mit deutschen Partnern einen Wohn- und Technologiecampus errichten.

Die Ozean-Gruppe gehört dem früheren afghanischen Parlamentsabgeordneten und Warlord-Sohn Adschmal Rahmani. Zu den deutschen Partnern des Projekts zählen neben der Gemeinde die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, IBM Deutschland und das Fraunhofer-Institut.

„Beim Verkauf des Areals handelte es sich um einen privaten Verkauf, auf den die Gemeinde Ehningen keinen Einfluss hatte“, zitierte die Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung am Mittwoch eine Pressemitteilung der Gemeinde. „Die Sanktionen gegen Herrn Rahmani nehmen wir sehr ernst.“

Das Grundstück befinde sich aber „nach wie vor im Eigentum der Ozean Group. Die Gemeinde Ehningen hat keinerlei Verpflichtungen. Die entstandenen Planungskosten im laufenden Verfahren wurden von der Ozean Group getragen.“

Der Vorwurf: Hunderte Millionen US-Dollar unterschlagen

Gegen Rahmani, seinen Vater, den früheren afghanischen Unterhausvorsitzenden und Warlord Mir Rahman Rahmani, und deren weltweites Firmenimperium hatte das US-Finanzministerium am Montag Sanktionen verhängt. In deren Folge wurde das Vermögen der Rahmanis in den USA beschlagnahmt.

Die Ozean-Gruppe mit Sitz in Herrenberg, 30 Kilometer südwestlich von Stuttgart, gehört zum Rahmani-Firmenimperium. Auch das Projekt in Ehningen könnte im Zuge der Sanktionen unter den Verdacht der Geldwäsche fallen und Sanktionen auf sich ziehen.

Laut US-Finanzministerium hätten die Rahmanis von 2014 bis 2021 „Hunderte Millionen“ US-Dollar aus US-Aufträgen für das afghanische Militär unterschlagen, für sich Parlamentsmandate gekauft und sie in politischen Einfluss umgesetzt. Die Mandate hätten ihnen nach afghanischem Recht Immunität verschafft.

Die Rahmanis verließen nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 das Land. Laut US-Finanzministerium befindet sich der Wohnsitz von Rahmani senior in der Türkei, der des Juniors in Dubai. Nach afghanischen Medienberichten soll letzterer sich ab August 2021 vorwiegend in Deutschland aufgehalten haben.

Viel sanktionierte Rahmani-Firmen sitzen in Herrenberg

Die US-Sanktionen betreffen 44 Rahmani-Firmen in sechs Ländern. 23 davon sitzen den US-Angaben zufolge in Deutschland. 13 von diesen scheinen direkt zur Ozean-Gruppe zu gehören, zumindest tragen sie das Wort „Ozean“ im Namen.

Acht weitere Firmen sind in Zypern ansässig. In diesem EU-Land erwarben die Rahmanis laut den im August 2020 veröffentlichen Cyprus Papers – geleakten Regierungsdokumenten aus Nikosia – für Millionen sogenannte „goldene Pässe“. Rahmani senior hat dort auch einen weiteren Wohnsitz.

Dazu kommen sechs Firmen in Dubai und Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten, je zwei in Österreich und Afghanistan und je eine in den Niederlanden und Bulgarien.

Die Ozean-Group soll laut Wirtschaftsförderung Region Stuttgart auf dem Gelände der bisherigen IBM-Deutschland-Zentrale in Ehningen ein neues Viertel errichten – „rund um Quantentechnologie und Künstliche Intelligenz“ und in „unmittelbarer Umgebung“ des „neuen IBM-Tech-Campus“.

Partner von Wirtschaftsförderung, IBM und Fraunhofer

Das Gelände hatte die Ozean-Gruppe 2021 erworben. Laut Webseite des Fraunhofer-Instituts soll damit eine Vision umgesetzt werden, „wie eine Kleinstadt in der Region Stuttgart zu einem Epizentrum für Quantencomputing werden könnte“. Ziel sei es, neben deutschen Wis­sen­schaft­le­r*in­nen dorthin auch „Expertinnen und Experten aus Europa und aller Welt anzuziehen“, so das Institut.

Das Ehninger Gesamtprojekt ist von überregionaler Bedeutung und gilt als europäisches „Leuchtturmprojekt“ (Ministerpräsident Kretschmann) der Spitzentechnologie im globalen Wettbewerb mit den USA und China. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel war per Videokonferenz zugeschaltet und die damalige Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) sowie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) waren anwesend vor Ort, als IBM dort im Juni 2021 Europas ersten kommerziellen Quantencomputer startete.

Halte der Quantencomputer, was er verspreche, dürfte er „neue Milliardenmärkte erschließen“, berichtete damals der Deutschlandfunk. Demzufolge schoss die Bundesregierung damals zwei Milliarden Euro aus dem Corona-Konjunkturpaket zur Förderung von Quantentechnologien zu. Wollten davon indirekt auch die Rahmanis profitieren?

Im April hatte die Ozean-Gruppe in Ehningen das Quantum & AI Experience Center (Q.AX) eröffnet, „als erste Technologieausstellung, Tagungs- und Konferenzzentrum, Co-Working-Space und Kollaborationsumgebung ihrer Art.“

Rahmanis kritisieren US-Vorgehen ohne jede Rücksprache

Inzwischen reagierten auch die Rahmanis auf die US-Vorwürfe. Sie wiesen „die Anschuldigungen von Korruption vollständig zurück“, heißt es in einer Pressemitteilung, die sie auf Persisch bei Facebook veröffentlichten. Es handele sich um „Falschinformationen“.

Vor allem die Angaben zu den „exorbitanten“ angeblichen Ausgaben für ihre Wahlkämpfe lägen „weit von der Wahrheit entfernt“. Die Veröffentlichung widerspreche „internationalen Standards und Prinzipien.“ Zuerst hätte man die Vorwürfe gerichtlich prüfen müssen, und erst danach berichten sollen.

Indirekt warfen die Rahmanis den US-Behörden auch vor, sie während der Untersuchungen nicht befragt zu haben. Die Verträge zu all ihren Geschäften in Afghanistan lägen vor und könnten geprüft werden. Beide zeichneten die Presseerklärung mit ihren offiziellen Titeln aus der Zeit vor der Taliban-Machtübernahme.

Eine Anfrage der taz antwortete die Ozean-Gruppe nicht. Ihr Pressesprecher Klaus Fockenberg erklärter aber der Kreiszeitung Böblinger Bote, er sei überzeugt, dass die Vorwürfe der US-Regierung haltlos seien. Adschmal Rahmani werden antwaltlich gegen die Sanktionen des US-Finanzministeriums vorgehen, um seinen Ruf reinzuwaschen. Die Ozean Group habe zudem zusammen mit namhaften Baufirmen wie Züblin oder Strabag sehr erfolgreich große Bauprojekte in Deutschland durchgeführt.

Unterdessen wiederholte Karen Decker, die amtierende Leiterin der US-Botschaft für Afghanistan mit derzeitigem Sitz in Doha (Katar), die Vorwürfe über den „massiven Betrugsplan“ der Rahmanis, der „sowohl Afghanistan wie die USA beraubt“ habe.

Taliban-Sprecher: USA sind selbst schuld

Der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahed erklärte, die USA selbst hätten solche korrupten Offiziellen unterstützt. Aghanische Kommentatoren wiesen darauf hin, dass „die Mehrheit der hochrangigen Offiziellen“ der von den USA gestützten und von den Taliban gestürzten Regierung „in administrative Korruption verwickelt gewesen“ seien

Die Landesregierung Baden-Württembergs hatte der taz am Mittwoch mitgeteilt, sie habe keine Kenntnisse von den Korruptionsvorwürfen gegen die Rahmanis gehabt, sehe sich aber die Sache „jetzt natürlich an“.

Außer in Ehningen sind die Rahmanis in drei Bundesländern im Wohnungsbau sowie in der Immobilienplanung und -verwaltung aktiv. Neben Baden-Württemberg sind das Bayern und Hessen. Projektstandorte befinden sich laut Ozean-Webseite in Frankfurt/Main-Bornheim, Kirchheim am Neckar, Altensteig im Schwarzwald, Hochdorf im Nagold-Kreis, München-Bogenhausen und Erding bei München.