Kuzey Suriye'de operasyon

„AB ödeme yapmayacak“

Türkiye, Suriye sınırında kurmak istediği güvenli bölge için operasyona başladı. Avrıpa Birliği Türkiye'nin bu hamlesine sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak planlanan „Barış Pınarı“ harekatı başladı. Türkiye'nin Suriye sınırında kurmak istediği güvenli bölge için başlatılan bu operasyonun ilk adımında Resulayn ve Tel Abyad bombalandı. Açıklamanın yapılmasından kısa süre sonra Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, Türk savaş uçaklarının da saldırıya geçtiğini duyurdu.

Operasyonun başlamasının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junkcer Türkiye'ye bu girişimi durdurma çağrısı yaparken, „sözde güvenli bölge için hiçbir şekilde ödeme yapmayacağız“ açıklamasında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonu „şiddetli bir şekilde kınadıklarını“ belirtti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Esad yönetiminin „operasyona tüm meşru yollarla karşı koymakta kararlı olduğu“ aktarılırken, Türkiye'nin barış görüşmelerindeki aktör konumunu kaybettiği vurgusu yapıldı.

Suriye sınırında güvenli bir bölge kurma planı, uzun süredir Türkiye'nin gündemindeydi. Resmi açıklamalara göre bu bölge, sınırdaki YPG birimlerinin ve IŞİD unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi için kullanılacak. Ağustos ayında, 480 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile mutabakata varan Türkiye, geçtiğimiz pazar gecesi iki ülke arasında yapılan görüşmelerin ardından sınıra asker yığmaya başlamıştı.

Operasyon, Türkiye kamuoyunda tepkileri beraberinde getirirken, Kuzey Suriye'deki Kürt yerleşimleri ve bölgede tutulan IŞİD militanlarının akıbeti hakkında kaygılar yarattı. Bölgedeki askerlerini çekmeye başlayan ABD, bölgedeki IŞİD militanlarının sorumluluğunu Türkiye'ye bırakıyor. HDP Yönetimi ise yaptığı açıklamada, operasyonun bölgedeki IŞİD çetelerini yeniden bir tehdit haline getireceğini belirtti. Bölgenin bu şekilde daha da istikrarsızlaşacağını vurgulayan HDP yetkilileri, operasyonu bir işgal girişimi olarak tanımladı.