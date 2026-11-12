Irlands Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union wird von massiven Bombendrohungen überschattet: Direkt vor den beiden Gipfeltreffen in Dublin erschütterten Drohungen mit Anschlägen in Irland, Großbritannien und Italien Schulen und Medien. Hunderte Bildungseinrichtungen wurden evakuiert.

In Dublin kommen 47 Staats- und Regierungschefs zum Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft und am Freitag die der EU-Mitgliedstaaten zusammen. Deshalb sind die Sicherheitskräfte auf der Grünen Insel ohnehin in höchster Alarmbereitschaft.

Nach Bombendrohungen wurden in Irland zahlreiche Schulen evakuiert, obwohl Bildungsministerin Hildegarde Naughton erklärt hatte, dass die Polizei die Bedrohung als nicht glaubwürdig einschätze und es keinen Grund für eine Evakuierung der Schulen gebe. Manche Schulen hatten die Eltern informiert, dass keine Gefahr drohe, doch damit verstärkten sie das Chaos, weil besorgte Eltern ihre Kinder trotzdem von den Schulen abholten.

Auch Italiens Ministerpräsidentin betroffen

Auch in Italien wurden am Mittwoch vorsorglich mindestens 300 Schulen evakuiert, nachdem 6.300 ähnliche Bombendrohungen per E-Mail erhalten hatten. „Nach den bisher durchgeführten Überprüfungen gibt es keinerlei Hinweise, die auf eine konkrete Gefahr hindeuten würden“, erklärte Regierungschefin Giorgia Meloni in Italien.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte eine Kopie der in Italien eingegangenen Droh-E-Mail einsehen. Sie war mit dem Absender „Michail Andropow, Anführer des Wilajat Misoginistan“ versehen. Derselbe Name tauchte auch in den Bombendrohungen auf, die per E-Mail am vorigen Freitag an TV-Redaktionen in Irland und Bulgarien verschickt worden ‌waren. Die an die Schulen gerichtete E-Mail enthielt auch eine Drohung gegen Meloni. Die Regierungschefin erklärte aber, dass keine Gefahr bestehe.

Neben Schulen erhielten auch zahlreiche Medienunternehmen in Irland, Großbritannien und anderen europäischen Ländern Bombendrohungen, darunter der öffentlich-rechtliche irische Sender RTÉ, die Zeitschrift Journal, Reuters, der Guardian, BBC, Sky News und andere.

RTÉ-Generaldirektor Kevin Bakhurst sagte: „Die Empfehlung der Polizei war sehr klar – nämlich, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen.“ Als RTÉ vorige Woche eine ähnliche Drohung erhalten hatte, evakuierte der Sender jedoch seine Gebäude in Donnybrook im Süden Dublins. Die Programme wurden unterbrochen, einige Radiosendungen stellten den Sendebetrieb vorübergehend komplett ein.

Die Polizei war darüber verärgert. Die Beamten waren der Ansicht, dass die Entscheidung eines nationalen Rundfunksenders, Liveübertragungen praktisch einzustellen, landesweit unnötige Panik ausgelöst habe, obwohl die Drohung nicht speziell auf RTÉ abzielte.

Größte Sicherheitsmaßnahmen in Irlands Geschichte

In Irland läuft derzeit die größte Sicherheitsoperation in der Geschichte des Landes. Die Republik hatte im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, die letzten und größten Veranstaltungen finden diese Woche statt. Am Montagabend übten PC9-Flugzeuge das Abfangen von Drohnen, ab Dienstag wurde begonnen, Straßen in Dublins Innenstadt zu sperren, am Donnerstag und Freitag sind nun weite Teile der Stadt lahmgelegt.

Die Vorfälle reihen sich aber ein in eine Serie von Drohungen und Cyberattacken quer durch Europa auf Supermarkt-Kühlanlagen, Medien, Blutbanken und den Flugverkehr. Es wird vermutet, dass Russland eine Kampagne ‌fährt, das Alltagsleben in europäischen Ländern zu stören, die ⁠die Ukraine unterstützen. (mit Reuters und AFP)