Kulturpolitik in Berlin„Jetzt entscheidet sich die Zukunft“

taz: Frau Kroner, Linke, Grüne und SPD haben im Wahlkampf versprochen, die Kultur zu stärken. Fürchten Sie trotzdem den nächsten Kahlschlag?

Sabine Kroner: Wir haben in den vergangenen Jahren schwerwiegende Erfahrungen mit chaotischen Entscheidungen, Kürzungen und Streichungen gemacht. Manche Dinge sind für immer verloren, wenn sie nicht jetzt zurückgenommen werden. Und Einrichtungen, die bereits gekürzt wurden, werden von der Verwaltung schon auf weitere Einschnitte vorbereitet. Dabei haben alle drei Parteien versprochen, den Kulturhaushalt zu stärken. Wir sind gespannt, was davon übrigbleibt.

taz: Die Linke hat vor den Wahlen angekündigt, den Kulturanteil am Haushalt von 2,2 auf 2,5 Prozent zu erhöhen, später auf 3 Prozent. Wie finden Sie es, dass im Sondierungspapier davon nichts mehr steht?

Bild: Edgar Rodtmann Im Interview: Sabine Kroner geboren 1978 in Freiberg (Sachsen), promovierte Politologin und Kulturmanagerin, seit 2015 Leiterin der Berlin Mondiale und seit 2021 Sprecherin des Rates für die Künste.

Kroner: Es gibt im gemeinsamen Sondierungspapier der drei Parteien nicht einmal eine eigene Zwischenüberschrift für die Kultur. Da wird von jungen Familien und der Kiezkantine gesprochen und plötzlich geht es um Kultur. Auch von Prozentzahlen ist keine Rede. Entscheidend wird sein, welchen finanziellen Rahmen die Haushälter den Fachgruppen für die Koalitionsverhandlungen vorgeben. Daran werden wir erkennen, ob die Wahlversprechen nur heiße Luft waren.

taz: Sie fordern ein starkes Kulturressort. Wie sehr hat das bisher gefehlt?

Kroner: Wir hatten in den vergangenen drei Jahren drei Verantwortliche an der Spitze des Kulturressorts, zuletzt hat der Finanzsenator die Kultur mitverwaltet. Wir sind müde davon. Wir brauchen jemanden mit kulturpolitischer Fachkompetenz, der sich diesem Ressort wirklich annimmt und möglichst auch etwas von Kulturfinanzierung versteht. Jetzt könnten in den Koalitionsverhandlungen Ressorts neu zugeschnitten werden.

taz: Der Rat für die Künste fordert einen Neuanfang. Was müsste sich ändern?

Kroner: Die Kulturpolitik muss neu aufgestellt werden. Wir brauchen eine Politik, die nicht nur fragt, was Kultur kostet, sondern versteht, was sie der Stadt gibt – und was es Berlin kosten würde, seine Kultur zu verlieren. Dazu gehört auch eine Verwaltung, die fachlich gut aufgestellt ist und mit den aktuellen Krisen umgehen kann.

taz: Die CDU-Fördergeldaffäre hat das Vertrauen in die Berliner Kulturpolitik beschädigt. Auf Bundesebene sorgt Wolfram Weimer mit seinem autoritären Gebaren für Kontroversen. Und dann gibt es noch die Kulturpolitik von ganz rechts in Sachsen-Anhalt. Wie besorgt sind Sie über politische Einflussnahme?

 Wir brauchen dringend Schutz vor Angriffen radikaler und antidemokratischer Kräfte Sabine Kroner, Rat für die Künste

Kroner: Wir brauchen dringend Transparenz und verlässliche Förderbedingungen, einen wirksamen Schutz der Kunstfreiheit und vor Angriffen radikaler und antidemokratischer Kräfte. Auch die Kulturverwaltung hat unter den vergangenen Jahren stark gelitten. Und wir brauchen eine Kulturpolitik, die sich diesen Herausforderungen tatsächlich stellt. Deshalb ist die Frage so entscheidend, wer künftig das Kulturressort übernimmt und welchen Stellenwert es in der Koalition bekommt.

taz: Sie fordern einen Kulturgipfel und eine Agenda 2035. Wieso braucht Berlin noch mehr Konzepte?

Kroner: Es geht nicht um Konzepte, sondern um eine gemeinsame Agenda und Prioritäten für die Zukunft. Und wir brauchen wieder einen echten Dialog. In den vergangenen Jahren hat es den kaum gegeben. Zwar wurde auf Gespräche mit dem Regierenden Bürgermeister verwiesen, aber die fanden nur punktuell statt. Trotzdem hieß es anschließend, die Entscheidungen seien Ergebnis dieses Dialogs gewesen. Das stimmt nicht.

taz: Was soll ein Kulturgipfel ändern?

Kroner: Wir wollen gleich zu Beginn der Legislaturperiode mit der neuen Hausleitung und der Verwaltung zusammenkommen und fragen: Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Daraus soll ein langfristiger Kulturentwicklungsplan entstehen, auch gemeinsam mit Stadtentwicklung und Bildung. Wir wollen unser Fachwissen einbringen und über einzelne Legislaturperioden hinausdenken.

taz: Immerhin stehen Museumssonntag, Jugendkulturkarte und Kulturfördergesetz im Sondierungspapier. Ein Erfolg?

Kroner: Die ersten beiden sind populäre Maßnahmen. Aber sie müssen finanziert werden. Allein die Jugendkulturkarte kostet vier Millionen Euro im Jahr, und auch der Museumssonntag ist nicht umsonst. Die bloße Nennung des Kulturfördergesetzes reicht nicht: Es muss als kulturpolitischer Auftrag im Koalitionsvertrag verankert werden, damit das Parlament das Gesetz erarbeitet und in Kraft setzt. Die fachliche Vorarbeit dafür haben bereits 120 Akteurinnen der Kulturlandschaft in einem Zwischenergebnis vorgelegt.

taz: Die Grünen versprachen vor den Wahlen mehr Unterstützung für die Freie Szene, die SPD faire Honorare. Was wird von diesen Versprechen bleiben?

Kroner: Man darf die Freie Szene und die institutionell geförderten Häuser nicht gegeneinander ausspielen. Die Freie Szene trägt maßgeblich dazu bei, dass auch die großen Einrichtungen funktionieren.

taz: Wäre angesichts steigender Kosten nicht schon ein gleichbleibender Kulturetat eine Kürzung?

 Die Kultur wurde in den vergangenen Jahren überproportional gekürzt Sabine Kroner, Rat für die Künste

Kroner: Natürlich. Aber auch 2,5 Prozent eines geschrumpften Gesamthaushalts können weniger sein, als wir eigentlich brauchen. Gleichzeitig wurden andere Bereiche ebenfalls massiv gekürzt. Wir können nicht einfach das größte Stück vom Kuchen verlangen und die anderen leer ausgehen lassen. Entscheidend ist: Die Kultur wurde in den vergangenen Jahren überproportional gekürzt. Das ist es, womit Schluss sein muss.

taz: Eine Studie des Instituts für Kulturelle Teilhabeforschung beziffert den wirtschaftlichen Rückfluss jedes Euro Kulturförderung auf mehr als 3,50 Euro. Warum muss Kultur ihre Rentabilität beweisen?

Kroner: Ich fand die Studie sehr wertvoll. Wir wurden von Politikerinnen und Politikern, die wenig mit Kultur zu tun haben, immer wieder gefragt: Was bekommen wir für unser Geld? Da mussten wir teilweise selbst anfangen zu rechnen. Aber ich verstehe auch ihren Punkt: Kultur ist eben auch eine Säule der Demokratie.

taz: Sie sprechen von der Berlin Mondiale, die Sie leiten?

Kroner: Ja. Ende 2024 hat uns der Senat auf null gesetzt. Überlebt hat das Netzwerk nur, weil wir Drittmittel wie Gelder aus der Lotto-Stiftung einwerben konnten. Natürlich kann ich vorrechnen, welche Synergien wir in Nachbarschaften schaffen, die kaum kulturelle Infrastruktur haben. Bei kultureller Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe fällt es mir schwer, alles wirtschaftlich zu bewerten, da hierbei vor allem nicht materielle Effekte erzielt werden – Effekte, die ein Leben lang wertvoll sein können.

taz: Der Rat fordert die Hälfte der Übernachtungssteuer für die Freie Szene. Warum?

Kroner: Der Rat für die Künste hat die Idee der City Tax ursprünglich mitentwickelt. Ein Teil der Einnahmen sollte zurück in die Kulturszene fließen. Die Steuer bringt inzwischen mehr Geld ein, aber davon ist aus unserer Sicht zu wenig bei der Kultur angekommen. Wir suchen nach Möglichkeiten, den Kulturhaushalt zu stärken. Die Übernachtungssteuer wäre dafür ein wichtiger Hebel.

taz: Die Linke hat 1.000 neue Arbeitsräume versprochen. Was davon steht jetzt noch auf der Agenda?

Kroner: Der Ausbau des künstlerischen Arbeitsraumprogramms wurde durch massive Kürzungen drastisch gestoppt. In den vergangenen drei Jahren sind praktisch keine neuen Arbeitsräume entstanden, während bestehende verloren gingen. Wir müssen das Programm unbedingt erhalten und wieder ausbauen. Jetzt entscheidet sich die Zukunft der Kulturmetropole Berlin.

taz: Spielt das in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle?

Kroner: Nach meinem Kenntnisstand wollen die Parteien das Arbeitsraumprogramm als prioritären Punkt in die Verhandlungen einbringen. Ob sie sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, ist eine andere Frage. Schließlich sitzt mit der SPD auch eine Partei am Tisch, die der bisherigen Regierung angehörte. Umso wichtiger ist es, die Kulturziele jetzt zu priorisieren, da aus dem letzten Koalitionsvertrag kaum eines umgesetzt wurde.

taz: Die Kulturverbände bieten ihre Expertise an. Sitzen Sie bei den Verhandlungen mit am Tisch?

Kroner: Wir können Papiere einreichen, Öffentlichkeit herstellen und Gespräche führen. Aber bei den eigentlichen Verhandlungen sind wir nicht dabei. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Parteien unsere Forderungen aufnehmen und für die Kultur kämpfen.