Vor einem Jahr entschied die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), sich von Elon Musks Propagandaplattform X zurückzuziehen. Die CDU-Politikerin Christina Stumpp, Vorsitzende des Kuratoriums der bpb, sagte damals dazu: „Der Rückzug in Wohlfühlzonen befördert genau jene gesellschaftliche Silobildung, der wir entgegenwirken müssen.“

Sie begrüßte später, dass die bpb einen Rückzieher machte: Seit Juli wird die Plattform X wieder regelmäßig aktiv bespielt. Ein Sprecher der Bundeszentrale begründet, es habe in dieser Angelegenheit eine „interne Umstrukturierung und Priorisierung“ gegeben.

Der Vorgang ist auch deshalb bemerkenswert, weil sich Stumpp zu einer anderen Umstrukturierung nicht äußert, trotz mehrfacher Nachfrage. Es geht um das Buchprogramm der Bundeszentrale, die sogenannte Schriftenreihe. Sie war eine der wichtigen Säulen in der Bildungsarbeit der bpb. Und steht aktuell in der bisherigen Form auf der Kippe.

Angriffe der AfD

Vor ein paar Tagen gab das vom CSU-Politiker Alexander Dobrindt geführte Bundesinnenministerium bekannt, „unsystematische Buchpublikationen“ der bpb sollten reduziert „und in ein kohärentes, ein breites Meinungsspektrum berücksichtigendes Gesamtangebot eingefügt“ werden. Es geht um einen Markenkern, für den die bpb in den vergangenen Jahren durchschnittlich 1,6 Millionen Euro ausgegeben hat. Das geplante Budget für 2027 steht noch nicht fest.

Vorausgegangen waren Angriffe der AfD. Sie hat im Bundestag beantragt, perspektivisch die gesamte bpb abzuwickeln. Im April hatte die Fraktion sich von der Bundesregierung über die „Förderpraxis und Wirksamkeit“ der bpb berichten lassen. Allein für die Auflistung der Titel der Schriftenreihe aus den vergangenen fünf Jahren benötigte die Bundesregierung 25 Seiten. 580 dieser Buchtitel waren Verlagskooperationen, etwa 40 Eigenpublikationen. Die AfD behauptet, das Programm habe inhaltliche Schlagseite – es gebe viel zu viele Titel zum Thema Rechtsextremismus und viel zu wenige zum Linksextremismus.

Die Bundeszentrale selbst geht nicht auf die Frage ein, was das BMI mit „unsystematischen Buchpublikationen“ meinen könnte. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr aus dem Kuratorium der bpb sagt zwar: „Eine ehrliche Analyse, welche Angebote welche Zielgruppen erreichen, gehört zum täglichen Geschäft der bpb.“ Eine Einstellung der Schriftenreihe hingegen sieht sie als „nicht zielführend“ an.

Verlage nennen Kürzungen „fatal“

Derweil formieren sich zahlreiche Fans, die nicht missen wollen, dass die bpb gute politische Bücher für alle erhältlich und erschwinglich verkauft. Die Titel der Schriftenreihe kosten meist um die vier bis fünf Euro. Die Verlage, die in den vergangenen Jahren mit der Bundeszentrale kooperiert haben, nennen die drohenden Kürzungen „fatal“.

Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk durfte in den vergangenen Jahren sechs Titel als bpb-Sonderausgabe veröffentlichen. Kaum etwas habe die bpb so breit in die Gesellschaft getragen „wie diese plurale, auf Demokratieförderung und Wissensvermittlung orientierte Buchreihe“, sagt er der taz.

Die Kürzungspläne bei der Schriftenreihe sieht Kowalczuk im Zusammenhang mit dem Machtvakuum nach dem Abgang des langjährigen Präsidenten Thomas Krüger, der laut Kowalczuk ein „origineller und unkonventioneller Denker“ ist. Krüger hatte die bpb als „Trainingslager für freies Denken“ bezeichnet.

In seinem taz-Abschiedsinterview sagte er: „Politische Bildung war nie neutral und darf nie neutral sein.“ Die Leitung der bpb wechselte seit Krügers Ausscheiden 2025 mehrfach. Seit ein paar Tagen steht die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Hauer an der Spitze.

Stunde der Administration

Die Interimszeit sei zur „Stunde der Administration“ geworden, vermutet Kowalczuk: Programme, die Demokratiefeinden ein Dorn im Auge sind, würden ausgetrocknet. „Die mögliche stärkere Einflussnahme der AfD wird antizipiert, vermutlich in der irrigen Annahme, sie so von der Einmischung fernhalten zu können. Faktisch regiert sie so bereits mit, wenn auch bisher nur informell.“

Die Auswahl geeigneter Bücher für die Schriftenreihe erfolgt nach einem festen Muster. Die Debatte in der Redaktion über einzelne Publikationen verlaufe „oft sehr kontrovers“, schrieb der Wissenschaftliche Beirat der bpb dazu im Jahr 2019. Seinerzeit hatte die Bundeszentrale die Streitschrift „Desintegriert euch!“ von Max Czollek gegen eine Intervention des Bundesinnenministeriums zu verteidigen – was letztlich mit Erfolg gelang.

Czollek nennt die geplanten Kürzungen beim bpb-Buchprogramm „ein Alarmsignal“. Sie reihten sich ein, in einen „Rückbau von Strukturen ziviler Wehrhaftigkeit“, intensiv betrieben von der Bundesregierung, aber vielfach auch auf Länderebene: „Diese Selbstschwächung der Demokratie erinnert an den Weimarer Vorlauf zu 1933“, sagt Czollek der taz. „Sie sollte alle demokratischen Kräfte mit größter Sorge erfüllen.“