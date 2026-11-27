Für Samstagmittag ruft in Hamburg ein breites Bündnis zu einer Demo auf, um „Gemeinsam gegen die Kürzungen“ im Schulbereich zu protestieren. Dabei geht es gegen alle Maßnahmen, mit denen Rot-Grün die Kosten senken will, von dem wegfallenden Zuschuss fürs Mittagsessen, der Kürzung der Lehrerzuweisung für Gymnasien und Stadtteilschulen bis hin zur Streichung der Lehrkräfte an den 85 Ganztagsgrundschulen.

Letzterer Punkt ist so umstritten, dass sich vergangene Woche die Grünen davon distanzierten. Der Plan von Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD) ist, dass die rund 220 Lehrerstellen, die bislang an diesen Schulen am Nachmittag eingesetzt werden, durch günstigere Erzieherstellen ersetzt werden. Doch können diese das rhythmisierte, ganztägige Lernen an einer Schule abdecken? Und gibt es diese Erzieher? „Das ist die Maßnahme, die bei mir die größten Bauchschmerzen auslöst“, bekannte am Montagabend selbst Nils Hansen, der schulpolitische Sprecher der SPD, als er sich bei einer Schuldiskussion in Hamburg-Eppendorf der Kritik der Elternschaft stellte.

Schulsenatorin Bekeris macht sich gerade rar. Zwar hatte Hamburgs SPD für den 19. November zum Thema „Ganztag an Hamburgs Grundschulen“ zu einem „Online-Austausch mit Schulsenatorin“ eingeladen. Doch dieser wurde wenige Stunden davor „aus organisatorischen Gründen“ abgesagt. Die Veranstaltung sei nur für Parteimitglieder gedacht gewesen, schrieb die SPD in der Absage an Eltern. Aufgrund des hohen Interesses „über diesen Kreis hinaus“ prüfe man einen Ersatztermin. Den gibt es bislang nicht.

Dabei drängt es die Eltern, ihre Argumente vorzutragen. Inzwischen gibt es sogar ein Kurzgutachten der Rechtsanwältin und Elternrätin Oline Brandes, die zu dem Schluss kommt, dass eine veränderte Personalzuweisung in Form von Erzieherstellen statt Lehrerstellen rechtswidrig wäre. Denn dass es Ganztagsgrundschulen (GTS) gibt, die laut Rahmenkonzept von 2004 in ihrem ganztägigen Schulalltag Unterricht nach Stundentafel, individuelle Förderung und außerunterrichtliche Angebote miteinander verzahnen, ist in Paragraf 13 des Schulgesetzes und weiteren Verwaltungsvorschriften festgelegt.

 Unsere Schulen brauchen mehr Unterstützung statt weniger Personal Sven Quiring, GEW-Vorsitzender

„Doch diese pädagogische Verzahnung kann nach den mir vorliegenden Erkenntnissen jedenfalls an meiner Grundschule nicht mehr in der erforderlichen Weise gewährleistet werden“, sagt Brandes. Gleiches werde ihr von Eltern anderer GTS-Schulen mitgeteilt. Die Schulbehörde könne Ganztagsschulen nicht allein dadurch erhalten, dass sie deren Bezeichnung beibehalte. Wenn es diese Umstellung gebe, bedürfe dies einer „tragfähigen schulrechtlichen Grundlage“. Dabei seien Beteiligungsrechte und Übergangsfristen zu beachten.

Nach den Konsequenzen gefragt, sagt Brandes, hier würden unter anderem die Rechte der Schulkonferenzen beschnitten, die sich für so ein GTS-Modell entschieden haben. Das ist das oberste Gremium einer Schule, in dem Lehrer, Eltern, Schüler und Schulleitung vertreten sind. Und grundsätzlich, dazu gebe es Rechtsprechung, könnte dieses Gremium auch vor Gericht eigene Rechte durchsetzen.

Die Schulbehörde erklärte, mit dieser Stellungnahme konfrontiert, dass sie das nicht so sehe. Das Schulgesetz regle in besagtem Paragraf 13 lediglich, dass der Anspruch der Kinder auf umfassende Bildung und Betreuung entweder durch Besuch einer Ganztagsschule oder einer Schule, die nachmittags mit einem Kita-Träger kooperiert, erfüllt wird. Bei der praktischen Umsetzung habe die Behörde „Gestaltungsspielraum“. Dass dieser durch die jetzt geplanten Neuerungen überschritten wäre, „ist nicht ersichtlich“, sagt Sprecher Peter Albrecht. Die für die GTS prägende Verzahnung von Unterricht, Neigungs- und Spielangeboten könne weiter durchgeführt werden, wie man dargelegt habe.

Auch die Grünen kritisieren die Sparmaßnahmen

Die Rechtsanwältin Brandes erklärt, sie halte es für denkbar, dass mehrere Schulkonferenzen gemeinsam vor das Verwaltungsgericht zögen, um genau diese Frage klären zu lassen. „Doch auch unabhängig von einer Klagemöglichkeit hat sich die Verwaltung an Gesetze zu halten“, sagt sie.

So oder so scheint dieser Sparplan am meisten zu wackeln. Die Grünen-Landesvorsitzende Selina Storm erklärte schon vor einer Woche, sie halte das Vorhaben für falsch. In einem Beschluss namens „Ausgaben für Bildung sind Investitionen in die Zukunft“ kritisierte der Grünen-Landesparteitag auch weitere Sparmaßnahmen wie die Erhöhung der für die Lehrerzuweisung maßgeblichen „Basisfrequenzen“ in den 7. bis 10. Klassen der Gymnasien und an den Oberstufen von Stadtteilschulen und Gymnasien. Wenn im Bildungsbereich gekürzt werden müsse, dann vorrangig in der Verwaltung, regten die Grünen an.

Die oppositionelle CDU legte am Freitag einen Antrag vor, auf diese Sparmaßnahmen zu verzichten und stattdessen in der Verwaltung zu sparen.

Für Montag früh ist nun zudem eine Pressekonferenz angesetzt, bei der die Regierungsfraktionen SPD und Grüne 17 eigene Haushaltsanträge vorstellen. Gut möglich, dass man den Ganztagsgrundschulen ihre Lehrer doch noch lässt.

Das Bündnis, das zur Demo aufrief, appelliert, dass alle Kürzungen zurückgenommen werden. „Unsere Schulen brauchen mehr Unterstützung statt weniger Personal“, sagt der GEW-Vorsitzende Sven Quiring. Es ginge hier um die Zukunft der Stadt, da müsste sich auch der Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mal äußern, ergänzt Torsten Schütt von der Gemeinschaft der Stadtteilschul-Elternräte (GEST). „Der nimmt aber an der Diskussion gar nicht teil.“