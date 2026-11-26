Der Wind pfeift eisig über die rohe Brache ums Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) am Westhafen, aber in der Küche der Künstlerresidenz des Hauses gibt es knallstarken Kaffee und kristallklare Konzentration. Jakob-Margit Wirth und Matilde Outeiro, die beiden Ku­ra­to­r*in­nen der Parasite School, bauen gerade mit ihren Mit­strei­te­r*in­nen aus verschiedenen Teilen der Welt eine Ausstellung auf.

Im Juni hatten sie das Projekt Parasite School mit einer dicht besuchten Auftaktveranstaltung über parasitäre Strategien in der Kunst auf den Weg gebracht. Danach wollten sechs Künst­le­r*in­nen in Berlin und anderswo in Unternehmen und Institutionen eintauchen: in eine große Distributionsfirma, eine Unternehmensberatung, ein Jobcenter, eine Rückkehreinrichtung, eine Social-Media-Agentur und ein Geldtransportunternehmen. Sie wollten dort nicht nur beobachten, sie wollten stören, verschieben, verändern. Die taz hat über ihre Ideen berichtet. Nun zeigen sie im Rahmen der mehrtägigen Veranstaltung Conditions of Entry im ZK/U, was daraus geworden ist.

Wirth, der seit Jahren mit künstlerischen Mitteln in die politischen und ökonomischen Produktionsbedingungen von Stadt interveniert, beschäftigt sich dabei auch schon immer mit der Figur des Parasiten. Interessant an ihr ist, dass sie die gemütliche Position eines subversiven Außen nicht kennt. Die parasitäre Kunst behauptet erst gar nicht, unschuldig außerhalb zu stehen. Wie weit aber muss sich der Parasit seinem Wirt angleichen, um von ihm aufgenommen zu werden?

Ein Ehering muss her

Eine besonders avancierte Studie in Sachen Anpassung hat ein*e Künst­le­r*in mit dem Decknamen togetherotherwise betrieben. Die Person hat sich in die Welt der Unternehmensberatungen begeben. Während in der Küche des Trakts mit Residenzräumen Nudeln mit Pesto gekocht und unter lautem Geklapper Geschirr gespült wird, erzählt sie von der Arbeit an ihrer neuen Identität.

 Es gilt, einen teuren Anzug mit der größten Selbstverständlichkeit der Welt zu tragen

„Zunächst einmal galt es, die eigene Biografie umzuschreiben, möglichst bis in die Tiefen des Internets hinein“, sagt togetherotherwise. Strategisches Reframing heißt so etwas in der Sprache der Unternehmensberatung. Da man in dieser Welt am liebsten frisch von der Hochschule kommende Menschen rekrutiert, musste togetherotherwise das eigene fortgeschrittene Alter zum Alleinstellungsmerkmal erklären: defizitbasierte Differenzierungsstrategie.

Es gilt, einen teuren Anzug mit der größten Selbstverständlichkeit der Welt zu tragen. Oder einen Ehering als Zeichen der Verlässlichkeit. Das alte Fahrrad bleibt stehen. Auf einer Party in Charlottenburg muss sich togetherotherwise gegenüber dem Bartender als jemand zu erkennen geben, der gerade mal zwei der zahlreichen Cocktails auf der Karte kennt.

Parallel dazu läuft eine Art Fremdsprachenkurs. Es gibt Leadership-Gespräche auf Konferenzen und Kaffeeverabredungen mit Consultants, für die 20 Minuten vorgesehen sind. Und immer wieder die Frage, ob man hier wirklich arbeiten wolle. Noch nicht genug gelitten zu haben, könnte sich als Problem erweisen.

Das erste Material, an dem togetherotherwise künstlerisch arbeitet, ist also die eigene Person. Alle vier Wochen hat sie sich selbst dieselben Interviewfragen gestellt, nach ihrer Identität, ihrer Praxis, ihrem Begehren. In der Ausstellung werden drei dieser Selbstbefragungen zu sehen sein, ebenso eine Videocollage, die Messebesuche, Friseurtermine, LinkedIn-Konversationen und Assessmenttests miteinander verlinkt.

Wer darf nach unten?

Ein paar Räume weiter, in einem der Studios, in denen auch die Arbeiten der Parasite School zu sehen sein werden, sitzt Rosanna Marie Pondorf. Links und rechts sind andere Künst­le­r*in­nen in Gespräche vertieft, jemand kämpft mit einem Stoß Papier, zwischendurch trägt jemand ein großes Brett durch den Raum. Pondorf kann unter ihrem Klarnamen auftreten. Sie hat aufgegeben.

Die Künstlerin, die sich seit Jahren mit den materiellen Erscheinungsformen gesellschaftlicher Macht beschäftigt und aus entwerteten Euroscheinen, die sie kostenlos von der Bundesbank bezieht, Papier und Skulpturen herstellt, interessierte sich für die Menschen, die dafür bezahlt werden, den materiellen Reichtum anderer zu verteidigen und wollte bei einem Geldtransportunternehmen anheuern.

Die Sicherheitswirtschaft ist eine Wachstumsbranche, berichtet Pondorf. In welchem Verhältnis steht ihr Wachstum zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben? Was macht es mit einem Menschen, im Zweifelsfall die Unversehrtheit von Sachen gegen die von Menschen abzuwägen?

Bei ihren ersten Erkundungen stieß Pondorf auf eine unerwartete Hürde. Die Ausbildung, die sie hätte absolvieren müssen, wird für Arbeitslose nach ihren Recherchen mit rund 8.000 Euro gefördert. Um für diese Form der Rekrutierung infrage zu kommen, hätte sie ihre künstlerische Existenz mitsamt ihrem Versicherungsstatus „zerbrechen müssen“, wie sie sagt.

Eine bemerkenswerte Beobachtung: So leicht es ihr sonst falle, sich mit Charme Zugang zu einer Institution wie der Bundesbank zu verschaffen, so schwer sei ihr der Eintritt in eine gesellschaftlich weniger prestigeträchtige Arbeitswelt erschienen. Auch das Scheitern eines Parasiten erzählt etwas über seinen Wirt. Pondorf hat nun ein kleines Objekt zur Selbstverteidigung entwickelt, eine Art Schlagring, mit dem sich auch Glas zersplittern lässt.

Drei Monate sind wenig

Dass sich institutionelle Zugangskriterien mitunter erstaunlich flexibel handhaben lassen, haben hingegen Boisseau & Westermeyer erfahren. Das Künst­le­r*in­nen­duo hat sein Projekt beendet und kann sich deshalb ebenfalls outen. Ihnen gelang es, einen dreitägigen Workshop auf der Website der Arbeitsagentur unterzubringen, obwohl diese normalerweise ganz andere Anforderungen an Dauer und Zertifizierung von Fortbildungen stellt.

 Eine Künstlerin hat sich als migrantische Reinigungskraft mit schlechten Deutschkenntnissen ausgegeben

Unter den Teilnehmenden waren zwei Menschen, deren bisherige Arbeit inzwischen künstliche Intelligenz erledigt. Nun wollten sie lernen, wie sie sich diese ihrerseits zunutze machen können – und entwickelten eine KI, die dem Gemeinwohl dient und auf einem lokalen Rechner bleibt.

Conditions of Entry Am Donnerstag, dem 26. November, öffnet Conditions of Entry seine Türen für die Öffentlichkeit: eine prozessorientierte Ausstellung, die erste künstlerische Ergebnisse von On Parasiting präsentiert. Um 19 Uhr ist die Ausstellungseröffnung im Rahmen des ZK/U Open House, um 20 Uhr folgt eine Liveperformance von Margarita Garcia. Am Sonntag, dem 29. November, gibt es um 16 Uhr einen geführten Ausstellungsrundgang mit den Künstler*innen*, um 17 Uhr ein Gespräch. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, findet ab 14 Uhr die Finissage statt – und die Parasiten ziehen weiter. Wo? Alles im ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik, Siemensstraße 27, 10551 Berlin. Weitere Informationen: parasiting.net

Bei aller Geschäftigkeit ringsum bleiben die Gespräche im Studio noch immer fokussiert. Andere Beteiligte wie Hiba Ali und Studio Pancaroba, die ihre Anonymität noch wahren müssen, berichten von den Möglichkeiten des Eindringens in die digitale und politisch stark manipulierte Aufmerksamkeitsindustrie und von den Erfahrungen als Arbeiterin in einem Amazon-Werk vor einigen Jahren. Vivi Matarem, die an einer Kunsthochschule arbeitet, hat sich als migrantische Reinigungskraft mit schlechten Deutschkenntnissen ausgegeben und in einer Rückkehreinrichtung Notizen hinterlassen, die zum zivilen Ungehorsam ermuntern.

Wenige Monate inklusive Vorbereitung, das ist wenig Zeit, um sich in eine Arbeitswelt zu integrieren, geschweige denn, sie zu verändern, berichten die meisten der Künstler*innen. Wie viel subversives Potenzial trotzdem in der Aneignung fremder Systeme steckt, das lässt sich ab Donnerstag im ZK/U besichtigen.