taz: Elu, was ist die Geschichte hinter Ihrem Lieblingstattoo?

Elu: Ich habe einige Deqs und ich liebe alle. Ein Besonderes ist die Sonne, die ich mir selbst auf die Stirn tätowiert habe. Wir Kur­d*in­nen werden oft als Kinder der Sonne bezeichnet. Wir beten auch zu der Sonne und mein Geburtsname, Rojda, bedeutet Sonnenaufgang. Die Sonne ist für mich also eine gelebte Verkörperung auf meiner Haut.

taz: Welche Bedeutung haben Tattoos in der kurdischen Kultur?

Elu: Grundsätzlich haben die Symbole einen Bezug zur Natur und zum kulturellen Glauben. Sie dienen zum Schutz, zur Heilung, um Segen zu geben, aber auch zur Dekoration. Manche Menschen tätowieren sich, um ihre Abstammung zu markieren. Das heißt, man konnte damals erkennen, welchem Stamm welche Person angehört oder wie groß die Familie einer Frau war. Auch heute sind das viele Gründe, weshalb sich Leute in der Diaspora diese Tätowierungen machen lassen. Es geht um Sichtbarkeit und die Autonomie über den eigenen Körper. Die Tradition ist ein Teil unserer Identität und das Tätowieren eine Form des Erinnerns.

Bild: Nalin Çiftçi Im Interview: Elu Geburtsname Rojda, ist eine kurdisch-alevitische multidisziplinäre Künstlerin. Sie ist in der Diaspora in Deutschland aufgewachsen. Seit zehn Jahren ist sie Dekkake und praktiziert traditionell kurdische Tätowierkunst.

taz : Welche Rolle spielen Frauen in der Tätowierkunst?

Elu: Traditionell wurde der Tinte häufig die Muttermilch einer Frau beigefügt. Es musste die Milch von einer Mutter sein, die eine Tochter bekommen hat, weil man geglaubt hat, dass das Segen bringt. Es waren hauptsächlich Frauen, die Deq praktiziert haben und die tätowiert wurden. Sie waren die Trägerinnen des Wissens und haben die Tradition weitergegeben.

 Durch die Unterdrückung der Identität und Sprache hatten Leute Angst, sich sichtbar als kurdisch zu markieren

taz: Inwiefern haben die Vertreibung und die Verfolgung der Kurd*innen Deq beeinflusst?

Elu: Durch die Unterdrückung der Identität und Sprache hatten Leute Angst, sich sichtbar als kurdisch zu markieren. In den letzten zwei Generationen ist Deq und damit unsere Sichtbarkeit fast verschwunden. Auch im visuellen Sinne, dass Leute sich durch Tätowierungen erkennen können: Das ist eine Person, die gehört der gleichen Gruppe an wie ich. Das ist fast verloren gegangen, genauso wie sich nach eigenem Wunsch zu markieren und sichtbar zeigen zu können. Die Unterdrückung im eigenen Heimatland und die Stigmatisierung, dass Deq als unzivilisiert angesehen wird, hat dafür gesorgt, dass Deq beinahe verschwunden ist.

taz: Gibt es heute eine Art Revival?

Elu: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen, dass es meine Generation geschafft hat, Deq wieder zu einer aktiven Praxis umzukehren. Als ich angefangen habe, gab es nur wenig Informationen darüber. Aufgrund der Stigmatisierung ist nicht so viel eigene Arbeit innerhalb unserer Community passiert, um Deq zu dokumentieren und praktizieren. Deswegen haben wir über die Zeit leider viel verloren. Mittlerweile ist viel mehr Aufarbeitung geschehen. Es kommen immer mehr Leute aus meiner Generation, um sich von mir ein Deq tätowieren zu lassen.

taz : Woran liegt das?

Elu: Ich glaube, das ist eine Sache der Sichtbarkeit. Auch in der Diaspora konnten Kur­d*in­nen wegen faschistischer Bewegungen nie so laut wir selbst sein wie jetzt. Meine Eltern haben mir gesagt: Du bist Kurdin, aber wenn du rausgehst, sagst du, dass du Türkin bist, um sicher zu sein. Das hat sich verändert. Kur­d*in­nen haben Platz eingenommen, sei es im Fußball, in der Kultur, in der Musik. Wir sind in sehr vielen Bereichen sichtbar. Und ich glaube, das gibt der jüngeren Generation den Mut und Stolz, sich selbst zu zeigen.

Gespräch „DEQ. A Living Archive – Traditionelle kurdische Tätowierkunst zwischen Erinnerung und Identität“: So, 22.11., 14 Uhr, Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg, Steintorplatz 1, Eintritt frei, mit Anmeldung an freiraum@mkg-hamburg.de

taz: Wie stehen Sie dazu, wenn auch nicht-kurdische Personen sich tätowieren lassen?

Elu: Die Tradition ist noch in einem prekären Zustand, in dem wir innerhalb der Community sehr viel Aufarbeitung machen müssen. Erst mal müssen wir Deq safeguarden, bevor wir in den Prozess kommen, unsere Kultur zu teilen. Momentan praktiziere ich deshalb nur mit Menschen, die einen kulturellen Bezug zu Deq haben. Die Markierungen sollen mit dem Verständnis genutzt werden, dass sie eine Geschichte und Identität mit sich tragen. Es muss Empathie gegenüber dem kurdischen Sein geben. Aber wenn die Symbole nur als etwas Visuelles dienen, rutschen wir in den Bereich der kulturellen Aneignung. Dann würde ich mir wünschen, dass die Leute es lieber von außen wertschätzen.