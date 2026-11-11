Lange waren in Deutschland nicht mehr so viele Menschen auf der Straße wie in den letzten Tagen. Widerstand ist angesagt. Aber was ist eigentlich Widerstand? Und hat die bildende Kunst dazu etwas zu sagen? In den letzten Jahren labeln Künst­le­r:in­nen ihre Arbeit gerne als widerständig. Fragt sich nur, in welchem Sinne. Geht es um Ideale, um politische oder soziale Fragen oder um ein gegen den Lauf der Welt aufbegehrendes Lebensgefühl?

Die Kunst von Nicolas Daubanes zeigt, wie vielschichtig und emotional aufgeladen der Begriff „Widerstand“ ist. Seine Gedanken kreisen auf verschiedenen Ebenen um das Phänomen: Da wäre der Chronist Daubanes, der an Aufstände und Gefangene aller Zeiten erinnert und im Besonderen an die Widerstandskämpfer der Résistance. Da ist der Arbeiterkünstler, der mit akademischen Kunsttechniken bricht, und der Feldforscher Daubanes, der sich nicht scheut, Orte des Widerstands aufzusuchen – seien es Haftanstalten, NS-Gedenkstätten oder soziale Brennpunkte.

Seit 20 Jahren pflügt der Franzose, Jahrgang 1983, die Geschichte seines Landes um und erinnert an den Blutzoll der Freiheit. Er, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, lebt im südfranzösischen Perpignan und schert sich nicht um die globale Kunstszene. Seine Themen treiben ihn an. „Das innere Feuer“ heißt seine aktuelle Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.

Die Ausstellung Nicolas Daubanes: „Le feu intérieur“. Kunsthalle Karlsruhe, Orangerie, bis 10. Januar 2027

KZ-Gedenken im Pariser Pantheon

Aufmerksamkeit hatte Daubanes indes schon zuvor erregt. 2025 stellte er zwei riesige Panoramaformate im Pariser Pantheon aus. Sie erinnern an einem Ort, der eigentlich berühmten Wissenschaftlern und Künstlern vorbehalten ist, an die namenlosen Widerstandskämpfer gegen die deutsche Besatzung.

Diese sperrigen Bilder stellte er für Karlsruhe neu her. Eines berührt das deutsch-französische Verhältnis unmittelbar. „Historisches Konzentrationslager Struthof-Natzweiler“ erinnert an das unweit von Straßburg gelegene Konzentrationslager, in dem ab 1941 Widerstandskämpfer aus ganz Europa zusammengezogen wurden, damit sie rosa Granit für den Ausbau der Führerresidenz in Berlin abbauen.

Mit Eisenpulver gezeichnet: Nicolas Daubanes „La fenêtre de Galilée de Villa Medicis“, 2025 Foto: D. Molajoli; VG Bild-Kunst, Bonn 2026

Auf den Bildern zu erkennen ist aber nur Wald, entlaubte Bäume, aufrecht und jämmerlich, schwarz-weiße Kargheit, aus der ein Wachturm hervorlugt. Eine flirrende Energie geht von ihm aus. Sie ist das Resultat von Daubanes’ Material und Technik. „Ich wollte schon immer ohne die klassischen Werkzeuge und Materialien auskommen, so kam ich auf Eisenspäne, um die Gefängniswelt abzubilden“, so Daubanes.

Dahinter stehe die Idee von pulverisiertem, explodiertem Stahl. „Wenn ein Häftling mit einer Feile die Gefängnisgitter ansägt, entsteht Eisenpulver“, sagt der Künstler. Das Pulver oder die Späne wirft er auf die magnetisierten Flächen, bei denen er zuvor mit dem Cutter Partien ausgeschnitten hat, die das Eisenpulver nicht anziehen, also weiß bleiben.

Aber zurück zum Wald von Struthof-Natzweiler. Er steht für das Vergessen eines Lagers, in dem ab 1943 auch jüdische Häftlinge Opfer medizinischer Versuche wurden. Der Wald habe die Sicht auf das an einem Berg gelegenen Lager verdeckt, rechtfertigten Anwohner später ihr Wegsehen. Doch das ist unwahr: Es gab den Wald in den 1940ern noch nicht. Der Künstler verwandelte das Verdrängen in eine leise wispernde Leerstelle, die er im Gespräch mit Kuratorin Kirsten Claudia Voigt als „Emotion eines Verlusts, des inneren Feuers“ beschrieben hat.

Solche beredten Leerstellen gibt es viele in seinem Werk. Seien es die gespenstischen, von Grafiken Piranesis inspirierten, ins Nichts führenden Gänge des Zellengefängnisses Montluc in Lyon, in dem der Gestapo-Chef von Lyon Klaus Barbie den führenden Kopf der Résistance Jean Moulin foltern ließ. Seien es die schweren Holztüren der Abtei Fontevraud, die Napoleon einst in ein Gefängnis mit harten Haftbedingungen verwandelte und denen Daubanes die Albträume Goyas einschrieb. Oder seien die Werke, die an die Opfer der Commune von 1871 erinnern.

Michel Foucault, Gilles Deleuze und die Gefängnisaufstände

Dass ein Franzose eine derart eindringliche Untersuchung des Phänomens des Widerstands verfolgt, ist kein Zufall. Die Französische Revolution bestimmt trotz der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich das Selbstverständnis der Nation. Die Studentenbewegung begann in Paris, und in den 1970er Jahren erschütterten eine Reihe von Gefängnisaufständen das Land. Michel Foucault, Gilles Deleuze und Jean-Paul Sartre engagierten sich damals für eine Reform der überfüllten französischen Gefängnisse. 1975 erschien Foucaults „Überwachen und Strafen“, das die Geburt der funktionalen Haftanstalt nachzeichnet.

Daubanes wird es gelesen haben. Als er in Nancy an einem Denkmal für die Deportierten des Zweiten Weltkriegs arbeitete, entdeckte er die Fragmente einer in Stein gemeißelten Inschrift des Hauptportals des inzwischen abgerissenen Gefängnisses von Nancy. Sie lautete „Maisons d’ârrét, de justice et de correction“, Häuser der Verhaftung, des Rechts und der Besserung. Der Künstler stellte von dem Schriftzug sechs monumentale Abriebe her.

Brunnenschale aus dem Holz von Gefängnistüren in der Ausstellung „Feu intérieur“ von Nicolas Daubanes Foto: Felix Grünschloss; Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Eine der Frottagen hängt in Karlsruhe senkrecht an der Wand. Daneben liegen die aus Nancy geliehenen Steinquader, stellvertretend für den Ort des Geschehens. Auch in der Ausstellung zu sehen ist eine große Brunnenschale, wie sie auch vor der Villa Medici in Rom steht. Das Original aus Granit war Daubanes auf einer Reise aufgefallen, es erinnerte ihn an das schlichte Essgeschirr in Haftanstalten. Er ließ die Schale in einem Betrieb für Resozialisierungsmaßnahmen 1:1 nachbauen – aus dem Holz von Gefängnistüren.

Gitterstäbe zu Eisenstaub, Orte zu Denkmälern, Gefängnistüren zu Kunstwerken – Daubanes’ Kunst feiert die Transformation. Sie verknüpft die Kraft chemischer und physikalischer Prozesse mit den Ideen von Freiheit und Gleichheit. Das würde Daubanes selbst so direkt wohl nicht sagen, eher spräche er über sein Interesse an der unergründlichen Natur des Menschen.