Beobachten. Würdigen. Dokumentieren. Die Mission des Instagram-Accounts @amt_fuer_formensprache ist keine leichte. Für rund 16.000 Fol­lo­wer*­in­nen lenkt die selbst bezeichnete „Bundesweite Dokumentationsstelle für bemerkenswerte Formensprache im Alltag“ den Blick auf das Glück im Winkel deutscher Wohnbauromantik.

Wir sehen ein Einfamilienhaus, Rauputz in Eierschal, Haustür mit Milchglaselementen, davor Waschbeton. Eine Regenrinne fällt senkrecht zwischen zwei Fenstern mit breiten braunen Rahmen, knickt auf der Hälfte der Fassade im 93-Grad-Winkel ab und läuft leicht abfallend um das Gebäude.

Dazu der Account: „Die Jury würdigt die präzise Einbindung der Entwässerung in die Fassadenkomposition. Das Fallrohr nimmt bewusst Abstand vom direkten Weg und rahmt die Fensteröffnung mit bemerkenswerter gestalterischer Konsequenz.“

Die Posts des Amts zeigen allesamt Wohnhäuser, oft 80er-Jahre. In einer weißen Box begründet die Jury auf jedem Foto dessen Auswahl. Mal wird ein hoher Zaun als „konsequente Ausformulierung privater Rückzugsräume“, mal karierte Fassadenplatten als „bemerkenswerter Beitrag zur optischen Orientierungslosigkeit“ gelobt oder auf ein „spannungsvolles Lichtspiel“ im Innenraum verwiesen, „das Tageslicht nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als gezielt dosiertes Gestaltungsmittel versteht“.

Wer hier spricht, bleibt im Verborgenen. Der Account verrät nicht, wer diese Jury ist, deren scharfer Blick immer wieder zwischen Wertschätzung und Persiflage mäandert. Geht es ihnen um die Gebäude, die Sprache oder doch etwas ganz anderes?

Gestalterisch wie sprachlich ist das Ergebnis jedenfalls ein Hochgenuss und lädt dazu ein, auch mal selbst im Alltag nach versteckter Formkunst zu suchen. In der endlosen Instagram-Timeline aus lauten Trends und perfekt inszenierten Leben wirkt das Amt nüchtern, aber auch erfrischend. Eben wie eine 93-Grad-Regenrinne an der Fassade.

@amt_fuer_formensprache, auf Instagram