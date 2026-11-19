Ein schlichter Holzklotz, umrahmt von einem Bauzaun. Vor dieser Kulisse zelebrierten am vergangenen Sonntag, dem Volkstrauertag, AfD-Politiker und Vertreter einer „Denkmalinitiative“ in Biesdorf ihr Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten. Noch zwei Tage zuvor hatte dort unverhüllt ein Kriegerdenkmal gestanden, 1922 errichtet für die Männer, die ihr Leben verloren hatten „für Volk und Vaterland“, wie es damals hieß. Doch dann hatte es die evangelische Kirchengemeinde Biesdorf, auf deren Grundstück das Denkmal steht, eingehaust und den Bauzaun angebracht.

Warum? Im Oktober hatten Mitglieder der Denkmalinitiative in einer Nacht- und Nebelaktion eine Adlerfigur auf das Denkmal gesetzt. Der preußische Adler umkrallt die Weltkugel. So war das Denkmal tatsächlich 1922 errichtet worden. Doch in den 1970er Jahren waren Adler, Weltkugel und ein metallener Zaun auf ungeklärte Weise abhandengekommen. Die B.Z. hatte die Aktion eine „Restaurierung“ des Denkmals genannt. Das Bezirksamt sagt, es hätte keinen Bauantrag gegeben. Die Kirchengemeinde, der das Denkmal gehört, hat Strafanzeige gestellt.

Nach der Jahrtausendwende bemühte sich das Biesdorfer Ehepaar Lessing mit einer Denkmalinitiative um die Restaurierung des Obelisken und die Rückversetzung in den Zustand von 1922, also mit dem Adler, der die Weltkugel umkrallte. Das hatte der Gemeindekirchenrat 2012 vehement abgelehnt. Denn, so der damalige Gemeindepfarrer, der Adler sei ein Herrschaftssymbol, so eine politische Aussage wolle man nicht unterstützen. Die Gemeinde, die nicht glücklich darüber ist, dass ihr das Denkmal gehört, stellte auf eigene Kosten die Standfestigkeit her. Mehr nicht.

Der Kranz der AfD-Fraktion Foto: Ev. Versöhnungskirchengemeinde Berlin-Biesdorf

An Volkstrauertag und Totensonntag wurde das Denkmal seitdem zu einem Wallfahrtsort. Die Kirchengemeinde sprach von „Heldengedenken“, das sie für die deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs ablehnt. 2019 beantragte die AfD im Bezirksparlament die originalgetreue Rekonstruktion des Kriegerdenkmals. Als einer der wenigen AfD-Anträge wurde er mit den Stimmen von CDU und SPD angenommen. Umgesetzt konnte er nicht werden, weil die Kirchengemeinde keine Rekonstruktion wünschte.

Gegen die christliche Friedensbotschaft

Die evangelische Superintendentin für den Kirchenkreis Berlin Süd-Ost, Judith Kierschke, erklärt: „Die ohne Zustimmung der Gemeinde angebrachte Adlerfigur ist ein imperiales Symbol, das der christlichen Friedensbotschaft widerspricht.“ Ein Sprecher der Kirchengemeinde begründet die „vorübergehende“ Einhausung des Denkmals mit Sicherheitsfragen. Die Adlerfigur sei in einer ungenehmigten Aktion angebracht worden. „Bautechnische Unterlagen und eine Bauabnahme liegen nicht vor.“ Für eventuelle Schäden müsse die Kirchengemeinde haften. In der B.Z. hat der Steinbildhauer Andreas Hoferick, der die Adlerfigur geschaffen hat, die Sicherheitsbedenken zurückgewiesen. Der ist extrem fest verankert worden. „Da passiert nichts.“

Der grüne Abgeordnete Pascal Grothe hat sein Abgeordnetenbüro direkt vor Ort. Er sagt der taz: „Der Adler, der seine Krallen in die Weltkugel schlägt, steht für einen Machtanspruch, der unermessliches Leid gebracht hat. Dass er fehlt, ist Teil der Geschichte, und ich stehe an der Seite der Kirchengemeinde.“

Der Kirchengemeinde zufolge wurden nach der Veranstaltung am diesjährigen Volkstrauertag vor dem Denkmal Pfarrer und weitere Mitglieder der Gemeinde in sozialen Medien beleidigt, beschimpft und bedroht. Das will sie zur Anzeige bringen. Auf der Veranstaltung hatten der Fraktionsvorsitzende der AfD in der BVV Marzahn-Hellersdorf gesprochen, ein Vertreter der Denkmalinitiative sowie ein früheres Mitglied der AfD-Fraktion, das laut Medienberichten wegen Verletzung der Verfassungstreue, Antisemitismus und Holocaustleugnung aus dem Dienst als Polizeibeamter entlassen wurde.