Krieg in der Ukraine : Свобода и достоинство

Какой сегодня день недели и какое сегодня число? Не знаю, сегодня просто девятый день войны.

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Київ taz | Кажется, что на девятый день полномасштабной войны России против Украины прошел первый шок от осознания этого факта. Парадоксально, что несмотря на то, что взрывы и обстрелы ракетами с каждым днем все ближе и ближе к дому, где укрываешься, уже нет страха. Зато с каждым новым взрывом и с каждым новым кадром из разрушенных городов Украины злость и ненависть становятся больше.

Ночи теперь в Киеве все неспокойнее. Пригороды столицы Украины с северо-западной стороны Ирпень, Буча и Гостомель поддаются массированным обстрелам. Вопреки заявлениям президента России Владимира Путина российские войска уничтожают не только инфраструктуру, но и целенаправленно стреляют по жилым кварталам.

Все кадры этих военных преступлений мгновенно попадают в интернет. Несмотря на то, что украинским военным удается отбивать эти атаки и сдерживать наступление на Киев, мирные жители этих населенных пунктов все же массово покидают свои дома.

В бомбоубежище в Киеве

В то же время в Киеве остается очень много людей, в том числе женщин и детей. 16-летний Захар за последнюю неделю только один раз ночевал у себя дома, остальные ночи он провел на парковке, которая сейчас служит укрытием от авианалетов. Парень рассказывает, что у каждой семьи уже есть свое место там. Его оборудовали коврами, есть отопление и освещение, даже работает интернет.

По его словам, как правило, ему не удается там поспать, но, когда утром возвращается домой, то отсыпается весь день. „В школе, конечно, никаких занятий сейчас нет. У нас опять каникулы, так сказать. Многие мои одноклассники остались в городе. Пока не собираются никуда уезжать, верят в нашу скорую победу“, – рассказывает киевский подросток.

Действительно, детей в городе еще очень много. Вчера из двора впервые за дни войны доносился крик ребят, которые играли в футбол. Дикое ощущение сюрреализма, потому что в этот же момент на горизонте раздавались глухие звуки боя или обстрела. Параллельно какая-то пожилая пара везла на велосипеде мешок картошки – значит в соседний магазин была поставка продуктов. Если бы не это глухое эхо, можно было бы подумать, что все как в обычной, довоенной жизни.

„Нам нечего терять“

Мэр Киева Виталий Кличко ежедневно обращается к киевлянам, сообщая о том, как прошла ночь в городе, а также как работает инфраструктура. Все сложно, но под контролем, говорит он всегда. Коммуникации работают, транспорт ходит, поставки продуктов и медикаментов осуществляются в небольших количествах. Коммунальные службы вновь начали вывозить мусор. Забавно, кто-то на пару дней назад на мусорном баке написал баллончиком „Путин, гори в аду“. Интересно, если российский солдат сюда попадет, подумает ли он, что ему здесь рады?

Накануне президент Владимир Зеленский общался с представителями иностранной прессы. В Киеве, в своем офисе. Он тоже на месте. Хотя российская пропаганда уверяет, что он уже давно покинул Украины. Украинский президент выглядит измотанным, но держит твердую позицию. Теперь он национальный герой. Несмотря на то, что еще накануне войны у него было много критиков и оппонентов, сейчас все вокруг него объединились – и политики, и народ. Не проходит и дня, чтобы люди не слушали его заявлений.

Даже в очереди за хлебом, которого все еще очень мало в Киеве, люди смотрят на телефоне его обращения. Хвалят за правильные слова и действия, это очень успокаивает и без того сплоченный народ. В одном из них он сказал, обращаясь к Кремлю: „Нам нечего терять, кроме нашей свободы и достоинства“.

И так, действительно, думает сейчас каждый не только в Киеве, но и других городах Украины. Если через какое-то время случится блокада столицы Украины, то никто не сдастся, потому что украинцы уже заплатили слишком высокую цену за свое желание быть свободными и независимыми.