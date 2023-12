Korruptionsvorwürfe im Ländle : Landesregierung wusste nichts

Baden-Württembergs Regierung weiß nichts von Korruptionsvorwürfen gegen afghanische Investoren. Die USA sanktionieren die beiden.

BERLIN taz | Die Landesregierung von Baden-Württemberg hatte laut ihrem Sprecher Matthias Gauger keine Kenntnisse von den schweren Korruptionsvorwürfen gegen Mir Rahman Rahmani und seinen Sohn Adschmal Rahmani. Die beiden afghanischen Geschäftsleute und Ex-Parlamentarier sind im Ländle mit zahlreichen Immobilienprojekten aktiv. Dabei tritt nur der Sohn in Erscheinung.

Am Montag hatte das US-Finanzministerium die beiden und 44 ihrer Firmen wegen „transnationaler Korruption“ mit Sanktionen belegt, Vermögen in den USA beschlagnahmt und US-Bürgern Strafen angedroht, sollten sie weiter Geschäfte mit den Rahmanis machen.

23 der sanktionierten Firmen der Rahmanis sitzen demnach in Deutschland, meist in Herrenberg, 30 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Laut Pressestelle der Landesregierung sei diese nicht an der Auswahl der Rahmanis als Investoren beteiligt gewesen. Das „Quantum Garden“-Projekt in Ehningen bei Stuttgart, das zur 2016 gegründeten Ozean-Gruppe der Rahmanis gehört, eröffnete im April 2023 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zusammen mit Rahmani jr., wie die Webseite der Gruppe zeigt. Auch Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) besuchte das „Leuchtturmprojekt“ (Kretschmann) in Ehningen.

Laut Landesregierung hätte Kretschmann an der Eröffnung im Rahmen der seit 2021 laufenden Initiative der Wirtschaftsförderung Stuttgart, der Fraunhofer-Gesellschaft, der IBM und der Gemeinde Ehningen an der Eröffnung teilgenommen. Von der taz auf die US-Vorwürfe gegen die Rahmanis angesprochen, erklärte Regierungssprecher Gauger am Mittwoch: „Darüber können wir ja gar nicht im Bilde sein.“

Bund muss Sanktionen durchsetzen

Das sei von einer Landesregierung auch zu viel verlangt. „Die Durchsetzung von Sanktionen ist Aufgabe des Bundes“, ergänzte später seine Pressestelle. „Wir wussten sicher nichts von den korrupten Machenschaften“, so Gauger. „Die Landesregierung guckt sich das jetzt natürlich an“. Über mögliche Geldwäsche könne man noch nichts sagen. Laut US-Finanzministerium hätten die Rahmanis in den Jahren 2014 bis 2021 „Hunderte Millionen“ US-Dollar aus US-Aufträgen für das afghanische Militär unterschlagen.

Sie hätten sich Parlamentsmandate erkauft – die sie mit Machtübernahme der Taliban im August 2021 verloren –, um so noch mehr korrupte Geschäfte machen zu können. Zugleich bauten sie sich ein Firmenimperium im Ausland auf. Gegenüber dem amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde Ehningen nannte sich Rahmani jr. „Unternehmer, Visionär, Vater!“. Er kündigte strategische Partnerschaften mit deutschen Energiefirmen und Verträge mit Nato-Truppen in Europa an.