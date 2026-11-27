W em in diesen trüben Tagen die Energie fehlt, darf sich am Freitag (27. 11.) eine kleine Injektion von der westafrikanischen Frauen-Combo Nana Benz du Togo abholen. Die hatten im Sommer einen überbordenden Auftritt im Hof des Humboldt Forums. Nun präsentieren sie ihre organisch-elektronische Mischung aus Afrobeat, rituellen Gesängen, Electro-Soul und punkigem DIY-Spirit noch einmal dort – selbstredend drinnen. Flirrend wird es hoffentlich trotzdem.

Anlass ist die Eröffnung von drei Ausstellungen im Rahmen von „Mein. Dein. Unser!?“ – der Programmschwerpunkt beschäftigt sich mit dem Natur- und Kulturerbe auf globaler sowie lokaler Ebene. Vorab gibt es lateinamerikanische Klänge vom Vokalensemble Canto Diáspor, die ihr neues Album präsentieren (27. 11., 19 Uhr, Foyer des Humboldt Forums, freier Eintritt).

Im Jahr 1965, also in politisch und gesellschaftlich ebenfalls sehr bewegten Zeiten, nahm der Avantgarde-Komponist Steve Reich die Stimme des afroamerikanischen Straßenpredigers Brother Walter auf. Der verkündete: „It’s gonna rain“ – und meinte wohl kaum den nächsten Niederschlag, eher dräuende Katastrophen. Der Minimal-Musik-Pionier Reich verwandelte den Mitschnitt in einen sich wiederholenden, dabei aber verändernden Loop. Nun interpretiert das Tanz- und Musiktheater Opera Lab Berlin unter anderem dieses Stück von Reich neu und stellt Fragen in den Fokus, die von Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und Macht handeln. Am Samstag (28. 11.) ist Premiere, weitere Vorstellungen folgen (am 29. 11. sowie am 1., 2., 4. + 5. 12, 20 Uhr, English Theatre Berlin).

Wer bei Haus- beziehungsweise Wohnzimmermusik an folkloristische Klänge denkt, also an heimeliges Geklampfe am Indoor-Lagerfeuer, kann sich am Sonntagnachmittag in der Kuppelhalle des Silent Green eines Besseren belehren lassen. Dort findet wieder das schöne, partizipative Format „Kantine Musik“ statt, in das die avantgardistisch gesinnte Echtzeit-und Improvisations-Szene involviert ist. Und bei dem es ausdrücklich ums Beisammensein gehen soll, neben dem Musikmachen und -erleben. Diesmal spielen unter anderem zwei sehr besondere Per­kus­sio­nis­t:in­nen mit: die britische Komponistin und Instrumentenbauerin Bex Burch und der aus dem Senegal stammenden Dudù Kouate (29. 11., 15–19 Uhr, Silent Green).

Das aus Seoul stammende Ensemble WhatWhy Art spielt im Metropol Foto: Sang Hoon

Am Mittwoch (2. 12.) laden das Solistenensemble Kaleidoskop und das aus Seoul stammenden Ensemble WhatWhy Art ins Metropol, um ihre Zusammenarbeit mit dem zwischen Asien und Europa arbeitenden Komponisten Konstantin Heuer vorzustellen. Den interessiert die Barockmusik ebenso wie Clubsounds oder die indonesische Gameran-Tradition.

Auf instrumenteller Ebene treffen an diesem Abend jedenfalls Streicher auf Elektronik, aber auch auf traditionelle koreanische Instrumente. Der Name des Stücks, das sich mit verschiedenen mikrotonalen Traditionen beschäftigt, ist jedenfalls schon einmal klangvoll: „Cheop Cheop San Maek“ – „Bergketten, die sich endlos aneinanderreihen“ (2. 12., 20 Uhr, Metropol).