Im klassischen Konzertbetrieb gehören Improvisationen immer noch zu den Ausnahmen. Es gilt in der überwiegenden Mehrheit die geschriebene Note oder Partitur, es wird ja nicht alle Musik mit Noten fixiert. Daher ist es schon eine Besonderheit, wenn die Pianistin Tamara Stefanovich am Sonnabend im Pierre Boulez Saal zum gemischten Doppel lädt. So spielt sie zunächst mit dem Kollegen Nenad Lečić Kompositionen für zwei Klaviere, genauer Werke von Claude Debussy, Maurice Ravel, Bernd Alois Zimmermann und dem im Februar 100 Jahre alt gewordenen György Kurtág.

Den übrigen Teil des Programms bestreitet sie mit dem Trio DLW improvisierend als SDLW. Hinter den drei Buchstaben verbergen sich der Vibrafonist Christopher Dell, der Schlagzeuger Christian Lillinger und der Bassist Jonas Westergaard. Als DLW schaffen sie eine Art improvisierte Avantgardemusik, streng, konzentriert und ungelogen einzigartig (Pierre Boulez Saal, 21. 11., 19 Uhr).

Wie vor Kurzem bekanntgegeben wurde, ist der Synthesizer übrigens Instrument des Jahres 2027. Da kann es nicht schaden, sich schon einmal auf die große Feier einzustimmen, wenn ebenfalls am Sonnabend im Synthesizer Museum die Musiker Schneider TM und Simon Berz sowohl solo als auch im Duo an elektrisch bearbeitetem Schlagzeug, Analogsynthesizern, Gitarre und Effektgeräten zu einem Abend angewandter Klangforschung laden. Selbstverständlich wird hier ebenfalls improvisiert (Synthesizer Museum, 21. 11., 19.30 Uhr).

Um noch einmal auf den 100. Geburtstag von György Kurtág zurückzukommen: Am Sonntag widmet das Kairos Quartett in der Ölbergkirche dem ungarischen Komponisten einen eigenen Abend. Kurtág hat dabei nicht bloß das Glück, sein Jubiläum selbst noch erlebt zu haben, er hat zudem ein durch aphoristische Knappheit und Lakonik gekennzeichnetes Werk geschaffen, in dem Musik für Streichquartett einen wichtigen Platz einnimmt. Das Gespräch, in dem „vier vernünftige Leute“ sich musikalisch unterhalten, scheint Kurtág sehr zu liegen. Zu den Besonderheiten dieses Abends gehört übrigens nicht allein eine halb szenische Aufführung und eine Lesung, sondern auch eine Imbisspause (Ölbergkirche, 22. 11., 18 Uhr).

Ein kleines Jubiläum mit reichlich Zukunftsperspektive begeht schließlich das ensemble mosaik am Dienstag im Silent Green. Man feiert das 10. Doppelportraitkonzert als Teil des Förderstipendiums „Progetto Positano“. Gemeinsam mit dem ensemble mosaik wurde es 2017 von der Ernst von Siemens Musikstiftung ins Leben gerufen und bietet zwei Stipendiaten die Möglichkeit, einen Monat in Italien in der Casa Orfeo der Kempff-Kulturstiftung in Positano an der Amalfiküste zu verbringen, um dort zu arbeiten. Die Werke präsentiert das Ensemble anschließend im Konzert in Berlin. Dieses Jahr sind die vorgestellten Stipendiaten Zeynep Toraman aus Istanbul und Bertram Wee aus Singapur (Silent Green, 24. 11., 20 Uhr).