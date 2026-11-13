D er November hat wenig Charme. Doch immerhin: Es gibt tolle Konzerte, die einen des Öfteren in der kommenden Woche vor die Qual der Wahl stellen. So ist etwa fast Halbzeit beim alljährlichen PANDAwomen Festival, das im November Frauen aus aller Welt eine Bühne bietet. Am Freitag (13.11, 20.30 Uhr, Kulturbrauerei) etwa wird die georgische Künstlerin TARREX das Ergebnis einer ambitionierten Albumproduktion zwischen experimentellen Beats und avantgardistischer Elektronik vorstellen: sieben Songs in sieben Tagen. Die ebenfalls auftretende norwegische Band Vepsestikk oszilliert zwischen Jazz, Prog Rock und Indie Pop.

Der Veranstaltungsort Panda Platforma in der Kulturbrauerei, der sich um Austausch mit Osteuropa bemüht, wurde übrigens unlängst von Russland zur „unerwünschten Organisation“ erklärt, was auch nicht-russischen Freun­d:in­nen des Orts Probleme bereiten könnte – zumindest, wenn sie beabsichtigen, nach Russland reisen.

Ein Jazz-Highlight folgt dort am Mittwoch (18.11., 20 Uhr), wenn die Pianistin Aki Takase auf die Saxofonistin Silke Eberhard trifft. Die beiden treten in den folgenden Tagen, ab Donnerstag (19.11), zudem beim Rejazz-Festival auf, das ebenfalls weibliche Musikschaffen in den Fokus stellt – neben weiteren Musiker:innen, etwa der stets maskierten tollen Keyboarderin Liz Kosack.

Wer hätte 2019, als das Bauhaus sein 100. Gründungsjubiläum feierte, antizipiert, dass die AfD bald wieder Kampagnen gegen die Kunst- und Architekturschule starten würde, die von den Nazis zerstört wurde? Ab Freitag findet ein zweitägiges, musikalisch breit aufgestelltes Festival statt, das sich dem Sound dieser Moderne widmet. Der Festivaltitel „Ich fühle Luft von anderem Planeten“ geht zurück auf ein Zitat von Arnold Schönberg, dessen Zweites Quartett in fis-Moll neben anderen Stücken in der Kirche St. Elisabeth (13.11, 19 Uhr) zur Aufführung kommt. Auch Workshops wird es geben: So werden etwa Kandinskys Farben, Licht und Temperatur mit DIY-Synthesizern im Temporary Bauhaus-Archiv (14.11., 11–12:30, 12:30–14 Uhr) hörbar gemacht.

Zudem findet am Freitag (13.11.) die Releaseshow von Jens Friebes Projekt Friberty statt. Neuerdings singt er auf Englisch. Man darf gespannt sein – schließlich bestand der Charme seiner smarten, deutschen Texten nicht zuletzt darin, Diskursives in eingängigen Pop zu verwandeln. Auf der Bühne steht er nicht mehr mit Band, sondern mit zwei Synthesizern und einem Drumcomputer (20.30 Uhr, Urban Spree).

Das neue Projekt von Jens Friebe heißt Friberty Foto: Juno Meinecke

Auch der Mittwoch (18.11.) verspricht Terminüberforderung. Neben Takase und Eberhard tritt die wild klingende Supergroup SML mit ihrem Mix aus kosmischem Jazz, Proto-Techno und Psychedelik (20.30 Uhr, Gretchen) auf, entstanden im Umfeld des Chicagoer Labels International Anthem. Und im Silent Green stellen die ähnlich stimulierenden Math-Rock-Jazzer Horse Lords ihr Album „I Demand To be Taken to Heaven Alive“ vor (18.11, 20 Uhr).