I n diesem Jahr wäre der Komponist Morton Feldman 100 Jahre alt geworden. Dem souverän kauzigen Vertreter der New York School wurden ganz große Feierlichkeiten, bis auf wenige Ausnahmen, in Berlin eher nicht gegönnt. Daher kann man sich umso mehr freuen, dass das Festival Klangwerkstatt Berlin am Sonnabend zu „Morton Feldman 100“ in das Kunstquartier Bethanien lädt, wo das kammermusikalische Spätwerk „For Philip Guston“ von 1984 erklingt.

Feldmans Musik besteht vor allem aus sich langsam verschiebenden Patterns und ist aus kleinsten musikalischen „Zellen“ konstruiert, Wiederholung ist ein beliebtes Mittel der Wahl dafür. Kein Minimalismus, aber so ähnlich. Erik Drescher spielt an der Flöte, Richard Putz am Schlagzeug und Mikhail Mordvinov Klavier beziehungsweise Celesta. Sitzfleisch sollte man genügend mitbringen, die Sache beansprucht vier Stunden. Das ist bei Feldman jedoch nie zu viel, vielmehr verschiebt sich die Wahrnehmung dabei allmählich gleich mit. Wichtig: nicht zu verwechseln mit der parallel im Hamburger Bahnhof veranstalteten Aufführung durch das Ensemble Modern (Kunstquartier Bethanien, 7. 11., 18 Uhr).

Damit nicht genug des Feierns. Wer bereit war, sich von Feldmans Musik sanft in einen Schwebezustand versetzen zu lassen, kann am Mittwoch im HKW dann raketenantriebsbeschleunigt richtig abheben. Da wird gleich das nächste Jubiläum mit einem großen Solitär begangen. Vor 90 Jahren wurde der brasilianische Musiker Hermeto Pascoal geboren und revolutionierte während seiner Karriere die Samba- und Bossa-Innovationen seines Landes mit unerhörten Arrangements und unermüdlichem Forscherdrang.

Das weckte Interesse auch in Berlin, etwa bei Daniel Glatzel, dem Gründer der vor 20 Jahren gestarteten Sci-Fi-Jazz-Bigband Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO). 2015 kam es zu einem gemeinsamen Konzert in Berlin. Da Pascoal vergangenes Jahr gestorben ist, gibt es jetzt ein „Tribute To Hermeto Pascoal“ mit einigen von dessen wichtigsten Wegbegleitern, die als Hermeto’s Mothership das AMEO galaktisch erweitern. Sagen Sie hinterher bitte nicht, Sie hätten nichts davon gewusst (HKW, 11. 11., 20 Uhr).

Im Übrigen ist der hohe Norden als Region längst nicht mehr so ruhig wie vor ein paar Jahren noch. Da kann Unterstützung jeglicher Art nicht schaden. Vom RIAS Kammerchor kommt diese, gemeinsam mit dessen Leiter Justin Doyle und der Kastenzitherspielerin Hedi Viisma, am Freitag in der Gethsemanekirche unter dem Titel „Über Brücken“. Von Estland und Finnland zieht der Abend bis zu Schweden und Island. Zu hören sind A-cappella-Musik, zum Teil mit traditionellen Gesangstechniken wie Kulning oder Yoik, und Werke für chromatische Kantele, unter anderem von Arvo Pärt, Veljo Tormis, Einojuhani Rautavaara, Karin Rehnqvist und Anna Þorvaldsdóttir (Gethsemanekirche, 13. 11., 20 Uhr).