Matthias Bauer sagt: „Ich sehe ihn noch genau vor mir“. Die Rede ist von Klaus Koch, Jazzbassist in der DDR und, das ist nicht unwichtig, darüber hinaus. Als „visionär, frisch und virtuos“ charakterisiert Maike Hilbig sein Spiel. „Das klingt ganz natürlich, nicht aufgesetzt, und kommt aus einem Guss“, meint Ben Lehmann. „Ich habe mich in seinem Sound wiedergefunden“, sagt Isabel Rößler.

Am 3. September hätte Koch seinen 90. Geburtstag begehen können; diesen Sonntag wird im Kreuzberger Impro-Labor Exploratorium nachgefeiert. Bauer, Hilbig, Lehmann und Rößler, alle vier selber am Bass, werden dabei sein. Bassisten haben es in der Aufmerksamkeitsökonomie schwer. Im Jazz und der improvisierten Musik immerhin gibt es ganze Soloalben von ihnen, Klaus Koch selbst veröffentlichte 1988 eins.

Das erste Album mit Klaus Koch war gleich ein Klassiker: „Solarius“ vom Rolf Kühn Quintett, ein mitteleuropäisches Joint Venture von 1965 mit den Brüdern Rolf (Klarinette, BRD), Joachim (Klavier, noch DDR), Michał Urbaniak (Saxofon), Czesław Bartkowski (Drums; beide Polen) und Klaus Koch. Einer der wenigen, „denen ich damals vertrauen konnte“, wird sich Joachim Kühn, der 1966 aus der DDR ausreiste, im Interview mit dem Jazzjournalisten Rainer Bratfisch erinnern. Aus dieser Zeit stammt auch das Album „Turning Point“, die letzte Plattenaufnahme Joachim Kühns in der DDR, eingespielt im Februar 1966 und regulär erstmals in diesem November veröffentlicht.

Der Instrumentalist scheut keine Songs

„Erzählerischer Jazz“, sagt Maike Hilbig dazu. Klaus Koch gehört zur Besetzung von „Turning Point“. Er bleibt in der DDR und wird ein viel gefragter Musiker. 1968 erscheint vom Klaus-Lenz-Sextett mit Gastsolisten die EP-Single „Protestsongs“ als Beilage einer gleichnamigen Anthologie. Manfred Krug singt internationalistische Lieder, Klaus Koch ist am Bass dabei. Der Instrumentalist scheut also keine Songs. Matthias Bauer weist darauf hin, dass Koch Mitglied des Rundfunk-Tanzorchesters von Günter Gollasch gewesen sei, des prägenden Ensembles für Tanzmusik und Swing in der DDR.

Ganz anders, an den Free Jazz Ornette Colemans erinnernd, klingt dann 1973 das Friedhelm Schönfeld-Trio auf einer Split-LP mit dem im Vergleich eher zugänglichen Hubert-Katzenbeier-Quintett: Schönfeld (Klarinette, Saxofon), Klaus Koch und am Schlagzeug Günter „Baby“ Sommer verwandeln in 20 Minuten einen elegischen Auftakt in einen expressiven Ausbruch. 1975 löst Koch Conny Bauer im Quartett Synopsis als Bassisten ab. 1979 kommt Koch mit, als die Workshop Band des Pianisten Ulrich Gumpert in einem Joint Venture von VEB Deutsche Schallplatten Berlin/DDR und der Free Music Production (FMP) in Berlin (West) ein komplettes Album einspielt.

Und Klaus Koch ist einer, der sein Wissen weitergibt. Er unterrichtet an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Ost-Berlin. Einer seiner Schüler wird Matthias Bauer: „Ich bin ein Jahr lang zu ihm in seine Wohnung nach Pankow gefahren. Wir haben zusammen musiziert, Musik gehört und gesprochen. Von Klaus Koch konnte man Zuhören lernen.“ Am 8. November 1999 treten der ehemalige Schüler und sein Lehrer zusammen in Berlin im Podewil mit Bill Dixon (Trompete) und Tony Oxley (Schlagzeug) auf, zu 10 Jahre Mauerfall im Anschluss an das Total Music Meeting. Von dem Abend gibt es eine CD, „Berlin Abozzi“, wieder auf FMP: „Auf der Heimfahrt hat mir Klaus Koch erzählt, er habe einen tollen Bass, Baujahr 1800, den spiele er nie. Ein Jahr später, kurz nach der Veröffentlichung, ist er gestorben.“ Der Bass von Klaus Koch wohnt mittlerweile bei Matthias Bauer und wird für besondere Anlässe aktiviert. Vielleicht am Sonntag?