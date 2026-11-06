Konzept für den Görlitzer Park„Orte für Konsum und Hilfe schaffen“

taz: Herr Kiefer, das Bündnis Görli zaunfrei hat ein Konzeptpapier vorgelegt, wie mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit Drogenkonsum und Obdachlosigkeit im Görlitzer Park umgegangen werden sollte. Wer steht dahinter und wie wurde es erarbeitet?

David Kiefer: Initiiert wurde das aus dem Bündnis Görli zaunfrei heraus. Wir haben schon vor ungefähr einem Jahr angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir gemerkt haben, dass es angesichts der sozialen Konflikte im öffentlichen Raum mit den bestehenden Angeboten so nicht weitergehen kann. Wir haben dann eine Arbeitsgruppe gebildet und uns im Rahmen einer Beteiligung mit den sozialen Trägern rund um den Görli und AnwohnerInnen zusammengesetzt und ausgetauscht. Das war im Mai, damals waren an die 70 Leute beteiligt, das war sehr interessant und fruchtbar. Diese Impulse sind jetzt in das Konzept eingeflossen.

Im Interview: David Kiefer ist Mitglied im Bündnis Görli zaunfrei, das vor rund drei Jahren von Gruppen und Initiativen in den Kiezen um den Görlitzer Park gebildet wurde.

taz: Wurden auch Obdachlose oder DrogenkonsumentInnen gefragt?

Kiefer: Wir sind als Menschen, die hier wohnen – und manche von uns auch beruflich – im regelmäßigen Austausch mit Leuten, die davon betroffen sind, auch solchen, die konsumieren. In diesem Rahmen kriegen wir natürlich mit, was deren Probleme sind. Wir haben auch wissenschaftliche Untersuchungen wie die Berliner Crack-Studie einbezogen, die im Juni veröffentlicht wurde. Die stellt tatsächlich ganz ähnliche Forderungen auf wie wir.

taz: Kurz gefasst könnte man sagen: Das Bündnis sieht eine Notwendigkeit, diese sozialen Probleme zu bewältigen, aber eben nicht durch Repression oder Abschließen?

Kiefer: Die Crack-Studie sagt klipp und klar, dass repressive Maßnahmen nicht funktionieren, und das haben ja alle Versuche der letzten 15 Jahre gezeigt. Die Null-Toleranz-Strategie von CDU-Senator Frank Henkel hat erst dafür gesorgt, dass die Probleme aus dem Park in die umliegenden Kieze verlagert wurden. Es gab die „Task Force Görli“ mit dem Ordnungs- und Grünflächenamt, es gibt die „Brennpunkt- und Präsenzeinheit“ der Polizei, das alles funktioniert nicht. Wir haben im Rahmen des Prozesses festgestellt, dass vor allem abends und nachts eine Versorgungslücke besteht. Auch an Feiertagen oder an Wochenenden reicht das vorhandene Versorgungsangebot, das tatsächlich schon relativ umfangreich ist, einfach nicht aus. Es geht nun einerseits darum, dass sich diese Angebote besser abstimmen, aber auch um eine Ergänzung durch weitere Optionen.

taz: Das Konzept kombiniert Street- oder „Parkwork“ mit dem Angebot von Ruhe-, Rückzugs- und Aufenthaltsorten, wo Beratung und medizinische Versorgung stattfinden soll. Auch Konsum soll dort möglich sein.

Kiefer: Die Leute müssen ja irgendwohin. Das hat auch die Schließung gezeigt: Den Park dicht zu machen, ändert gar nichts an der Situation und geht an der Problematik vorbei. Das merken wir auch gerade wieder in der kalten Jahreszeit. Im Sommer gibt es noch Nischen, am Kanal oder anderswo, aber alle Lücken werden langsam, aber sicher zugebaut, und es gibt immer weniger informelle Räume. Was dazu führt, dass die Personen sich verstärkt im öffentlichen Raum treffen. Wir wollen Orte schaffen, wo sie sich aufhalten und im günstigsten Fall auch konsumieren können und an die Hilfsangebote angedockt sind.

taz: Soll das ein zentraler Ort im Park sein?

Kiefer: Nein, das muss auch gar nicht im Görli sein. Es gibt in Berlin ja mehrere Orte, wo die Problematiken mit Crack und Obdachlosigkeit präsent sind. Eine zentrale Einrichtung nur im oder am Görli zu schaffen, wäre nicht sinnvoll, es kann ja auch nicht sein, dass dann alle zum Görli kommen. Wir denken an eine dezentrale Umsetzung in ganz Berlin.

taz: Ein Vorschlag ist auch, dass Mikrohandel von Drogen im Park toleriert werden soll – kann Berlin so etwas im Alleingang tun?

Kiefer: Wir meinen damit nicht den Mikrohandel im Park, sondern in den Hilfseinrichtungen. Wie das funktionieren kann, müssen die Verantwortlichen entscheiden, aber wenn das gewollt ist, ist das auch möglich. Das klassische Problem beim Crack ist, dass nach dem Konsumieren eine sehr starke Depression und ein Verlangen nach erneutem Konsum einsetzt, und wenn die Leute es irgendwo kaufen, wird es meist vor Ort konsumiert. In Zürich sind in den Hilfseinrichtungen Mikrohandel für den unmittelbaren Eigenbedarf und Konsum erlaubt. In Köln wird das gerade unter einem SPD-Oberbürgermeister umgesetzt, auch Bremen strebt so etwas an. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

taz: Was soll nach Ihrer Vorstellung die Rolle der Polizei sein?

Kiefer: Die sollen ihren Job machen, aber es ergäbe keinen Sinn, wenn sie in solchen Einrichtungen präsent wären. Wo sich Polizei aufhält, hält sich natürlich keine Drogenszene auf, das funktioniert nicht. Wenn sie aufgrund irgendwelcher Bedürfnisse aus einer Einrichtung heraus gerufen werden, ist es natürlich sinnvoll, dass sie da hinfahren.

taz: Sie haben für den Görli überschlagen, dass nach einer Anfangsinvention von 220.000 Euro für die Infrastruktur nur rund 670.000 Euro im Jahr für Personal und Sachmittel fällig würden.

Kiefer: Wir haben uns einfach angesehen, was Container und Ausstattung kosten, und was die Personalmittel nach TVÖD oder Mindestlohn wären. Natürlich ist das ein bisschen modellhaft am Reißbrett entstanden – man wird sich angucken müssen, was die tatsächlichen Bedarfe sind, wie viel Platz und wie viel Personal man braucht. Es müssen ja auch keine Container sein, es gibt auch bezirks- oder landeseigene Immobilien, die vielleicht in Frage kommen. Uns ging es darum zu zeigen, dass man auch mit relativ kleinen Summen etwas schaffen kann.

taz: Hoffen Sie, dass das Thema in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielt?

Kiefer: Wir werden dafür sorgen. Wir haben ja nicht nur die Presse über unser Konzept informiert, sondern sind auch auf die politische Verantwortlichen im Bezirk und auf Landesebene zugegangen. Mit denen werden wir in den Austausch gehen.