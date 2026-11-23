Resilienz ist das Stichwort der Stunde. Sowohl im Umgang mit Kürzungen in kommunalen Haushalten sowie landes- und bundesweiten Förderprogrammen als auch in der Vorbereitung auf Ankündigungen der AfD, weltoffene Kultur- und Bildungsprogramme einzuschränken, sobald sie die Macht dazu hat: Kulturelle Einrichtungen versuchen sich im Ausbau von Resilienz.

Aber was ist unter Resilienz zu verstehen? Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Konzept weit gefasst und reicht von mentaler und kollektiver Widerstandskraft bis zur Pflege von Redundanz, um den Ausfall von Systemteilen kompensieren zu können. Zugleich ist klar, dass es nicht darum geht, die Flinte zu früh ins Korn zu werfen. Angesichts der relativ geringen Summen, die im Kulturhaushalt eingespart werden können, lohnt sich auch in Zeiten knapper Haushalte die politische Auseinandersetzung. Auch dem völkischen Kulturverständnis gilt es eher offensiv als defensiv entgegenzutreten. Vorwegeilenden Gehorsam gibt es schon genug.

Nimmt man das Stichwort jedoch ernst, stößt man auf ein ökologisches Konzept, das in der Tat hilfreich sein könnte, um kulturellen Einrichtungen wie Museen, Gedenkstätten, Theatern, Opernhäusern, Konzerthäusern und der Freien Szene in schwierigen Zeiten die Beobachtung eigener Möglichkeiten zu erleichtern. Resilienz, so hat der kanadische Ökologe C. S. Holling in den 1970er Jahren an Populationen von Pflanzen und Tieren erforscht, ist die Fähigkeit eines Systems, auch angesichts eines Verlusts von Elementen und Strukturen seine Identität zu erhalten. Das betrifft vor allem die Fähigkeit, nach weitreichenden Zerstörungen, wie etwa einem Waldbrand. neu anfangen zu können.

Holling unterstellt einen Anpassungszyklus, in dessen Verlauf Ökokomplexe nach einer Wachstums- und Konsolidierungsphase einen externen Schock erleiden oder auch unter interner Überlastung zusammenbrechen und einen Neuanfang finden. Man stelle sich vor, dass von heute auf morgen keinerlei Theater mehr gefördert wird, für Jahre kein Theater mehr stattfindet und schon fast vergessen ist, dass es einmal so etwas gab. Irgendwann legt ein Mensch einen Teppich auf das Pflaster einer Einkaufszone, vollführt zwei, drei Gesten, ein paar Leute bleiben stehen, schauen zu – und das Theater ist wiedergeboren. Das wäre ein Beispiel für ein resilientes Theater, auch wenn dieses Beispiel in der aktuellen Situation vermutlich nicht sehr willkommen ist.

Mit Instabilität rechnen

Holling hat sein Konzept der Resilienz für Fragen des Unternehmensmanagements ausgearbeitet und dabei unterstrichen, dass das Konzept eine Alternative zu den beiden Begriffen der Stabilität und der Antizipation darstellt. Resiliente Systeme rechnen mit ihrer Instabilität und sie verzichten auf die Vorhersage etwaiger Störungen und Zerstörungen, da sie ohnehin in einer komplexen Welt operieren, die unvorhersehbar ist. Holling spricht von einer Welt der Panarchie, worunter er allerdings nicht die Herrschaft von allem (griech. pan), sondern die Herrschaft des dionysischen, lustvoll unberechenbaren Hirtengottes Pan versteht.

Der springende Punkt ist, dass dies kein Grund für Fatalität ist. Auch wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, kann man bereits jetzt etwas tun. Es geht um die Kraft des biegsamen Schilfgrases, sagt man in der buddhistischen Weisheitslehre. Es geht um eine Redundanz, ein Ausweichen auf Ersatzstrukturen, die über die eigene Organisation hinausweist.

Wie aber unterscheidet eine kulturelle Einrichtung zwischen ihrer Identität und ihren Strukturen? Nimmt man das Resilienzkonzept ernst, muss man diese Frage beantworten und diese Unterscheidung einüben. Für kulturelle Einrichtungen bietet es sich an, zwischen ihrer Institution und ihrer Organisation zu unterscheiden. Denn mit der ersten Hälfte dieser Unterscheidung ist man vertraut.

Kulturelle Einrichtungen halten sich tendenziell für unangreifbar, weil sie sich mit ihrer eigenen Institution verwechseln. Institutionen sind Einrichtungen, die an einen gesellschaftlichen Auftrag glauben. Dass es nicht leichtfällt, diesen Auftrag zu formulieren, bestärkt eher den Glauben an ihn, als dass es ihn schwächt. Für eine mögliche Antwort auf die Frage nach dem Auftrag kommt die Pflege des Schönen ebenso in den Blick wie die Kritik der Zustände. Wer soll sich um diese Pflege, diese Kritik kümmern, wenn nicht eine kulturelle Einrichtung der Präsentation der Künste? Institutionen, so Arnold Gehlen, entlasten die Kommunikation. Solange es kulturelle Einrichtungen gibt, muss nicht andernorts das Schöne bewundert und die Kritik formuliert werden. Andernorts wäre das nur eine Belastung.

Ist das eine Formulierung für die Identität einer kulturellen Einrichtung? Worin bestehen dann ihre Strukturen? Gehört all das, was die jeweils konkrete Organisation einer Institution ausmacht, zu ihren Strukturen? Niklas Luhmann verdanken wir die Unterscheidung zwischen Institution und Organisation. Erstere glaubt an einen gesellschaftlichen Auftrag, letztere arbeitet an der Ungewissheit ihrer Ziele.

Hätten wir es so mit der paradoxen Situation zu tun, dass kulturelle Einrichtungen, die sich um ihre Resilienz bemühen, ihre kontingente Organisation nutzen müssen, um an ihrem institutionellen Wert zu arbeiten? Müssen dieselben Strukturen, die eventuell gestrichen beziehungsweise angegriffen werden, dafür in Anspruch genommen werden, die Zukunft der Institution erfinden?

Wie hält das Personal das aus?

Die Frage ist vermutlich produktiver als jede denkbare Antwort. Denn kulturelle Einrichtungen wie auch andere Organisationen tun sich in der Regel schwer, sich als Organisation zu denken. Die Annahme eines gesellschaftlichen Auftrags legt einen gnädigen Schleier über die konkrete Organisation und ersetzt die Überprüfung der täglichen Entscheidungen durch die Feier der Existenz der Einrichtung.

Eine resiliente kulturelle Einrichtung hingegen würde man daran erkennen, dass sie sich laufend auch als Organisation zum Thema macht. Sie kennt und beobachtet ihre Strukturen und Prozesse unter dem Gesichtspunkt alternativer Möglichkeiten. Sie entwirft nicht nur ihre Ziele, sondern sie erprobt und verwirft sie auch. Sie rekonstruiert ihre Kontingenz, um noch einmal Luhmann zu zitieren. Und sie tut dies mit allem, was sie hat, mit ihrem Personal, ihren Strukturen und ihrer Kompetenz.

Der Punkt ist, dass das Museum, das Theater, das Konzerthaus, das Projekt der Freien Szene dies nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt tun, um eine Kürzung oder einen Angriff zu kontern, sondern dass sie das laufend tun und als Basis ihres Geschäfts verstehen. Erst dann wären sie resiliente Systeme.

Wie halten Leitung und Personal das aus? Wie müssen Abteilungen, Prozesse, Kompetenzen, Evaluationen gebaut sein, um die laufende Rekonstruktion von Kontingenz nicht nur zu ermöglichen, sondern produktiv werden zu lassen? Die Arbeit an Resilienz hat die Form einer Antwort auf diese Fragen.

Neuen Nährboden finden

Noch einmal: Es geht nicht um Stabilität und es geht nicht um Vorbereitung auf einen Ernstfall. Stabilität ist in einer turbulenten, von Rückkopplungen geplagten Welt so unmöglich wie Vorbereitung unter Bedingungen der Unvorhersehbarkeit.

Die resiliente Organisation arbeitet im Modus der losen Kopplung. Ihr Paradigma ist jener Schleimpilz (Dictyostelium discoideum), der nach der Beschreibung von Ilya Prigogine in seinen einzelnen Zellen lebt, sich zum Pilz formt, wenn sein Nährboden erschöpft ist, auf Wanderschaft geht, bis ein neuer Nährboden gefunden ist, und wieder zerfällt. Das beherrscht nicht jeder. Aber es ist als Bild geeignet, um den Fluchtpunkt zu benennen, auf den man sich einlässt, wenn man das ökologische Konzept der Resilienz zum Maßstab nimmt.

Im Unterschied zu diesem Pilz existieren soziale Systeme nicht nacheinander, sondern parallel in diesen beiden Zuständen. Sie oszillieren mit jeder Entscheidung zwischen Verteilung und Bündelung. Man kann getrennte Wege gehen oder zusammenbleiben. Auch dies gälte es unter dem Vorzeichen von Resilienz zu erkennen und zu trainieren. Man ist dann, wenn man so will, per se vorbereitet. Nichts schützt vor der restlosen Zerstörung, aber solange noch etwas übrig ist, kann ein Neuanfang gewagt werden – zugunsten der Pflege des Schönen und der Kritik der Zustände.

So oder so ist erkennbar, dass das Thema der Resilienz den Latenzschutz durchbricht, der es einer Institution erspart, sich als Organisation zu reflektieren. Das sollte man wissen, wenn man sich darauf einlässt. Die gerade im Kulturbereich in den vergangenen Jahrzehnten vielerorts geübte Institutionenkritik hat diesen Latenzschutz im Übrigen eher gestärkt als geschwächt. Denn so glaubte man zu wissen, was es zu verteidigen gilt.

Transparenzhinweis: Der Autor ist Mitglied des Kulturbeirats der Stadt Dresden, der im Auftrag des Stadtrats von Dresden das Amt für Kultur und Denkmalschutz bei Entscheidungen über die institutionelle und die Projektförderung kultureller Einrichtungen berät.