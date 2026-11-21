Seit 40 Jahren ist Presingi Adinarayana im Fischereihafen von Kakinada (Andhra Pradesh) am Golf von Bengalen unterwegs. Er hat den Wandel vom hölzernen Ruderboot zum Glasfaserboot miterlebt. Er kennt diesen Teil der Ostküste Indiens wie seine Westentasche. Seit Jahren fischt Adinarayana, Vorsitzender des örtlichen Fischereivereins, verschiedene Arten von Schnecken, Austern und Herzmuscheln. Mit dem Verkauf des Fangs an Großhändler ernährt er seine Familie. Seine Heimat ist für ihre Mangrovenwälder bekannt sowie für Reis und Meeresfrüchte, die Indien exportiert.

Doch die industrielle Entwicklung um den Fischereihafen von Kakinada führt dazu, dass immer mehr Schadstoffe ins Wasser gelangen. Das verrät dessen schimmernde Oberfläche. Darunter leidet die Fischerei.

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

„Es gibt viele Ölbohrunternehmen, Düngemittel-, Pharma- und andere Fabriken in der Region, die das Meer über Jahrzehnte hinweg verschmutzt haben und zudem Emissionen in die Luft abgegeben“, sagt Adinarayana.

Mega-Ammoniakfabrik zur Dekarbonisierung des Exports

Nun soll in Kakinada mit Investitionen von 10 Milliarden US-Dollar Indiens größte Ammoniakfabrik namens „AM Green“ entstehen. Sie soll jährlich 1,5 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak produzieren – mit dem Ziel der Dekarbonisierung und des Exports.

Doch: „Es fand keine öffentliche Anhörung zu dem Projekt statt, bei der wir unsere Bedenken hätten vorbringen können“, sagt Adinarayana. Die Fischer stünden nun vor einem „Kampf ums Überleben“.

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Das Vorhaben soll eine neue Verbindung nach Europa schaffen: Indien will von Kakinada aus grünes Ammoniak und grünen Wasserstoff exportieren. Das Werk soll sich über eine Fläche von 200 Hektar erstrecken und entsteht auf dem Gelände einer früheren Fabrik für Ammoniak und Harnstoff, um sie zu einer Anlage für grünen Ammoniak umzubauen.

Nicht nur die Fischer vor Ort sehen das Projekt kritisch. Das Menschenrechtsforum von Andhra Pradesh fordert vom Sachverständigenausschuss des Umweltministeriums, AM Green die Genehmigung zu verweigern, die Umweltverträglichkeitsprüfung zu überarbeiten und eine öffentliche Anhörung anzusetzen.

Im Jahr 2021 kündigte Indiens Premier Narendra Modi eine Mission für grünen Wasserstoff an, die 2023 verabschiedet wurde. Bis 2030 soll Indien zu einem globalen Zentrum der Wasserstoffproduktion werden und mindestens 5 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr herstellen. Später könnte die Jahresproduktion auf 10 Millionen Tonnen steigen.

Grünen Wasserstoff: Eigene Dekarbonisierung statt Export?

Deutschland stellte seine Wasserstoffstrategie schon 2020 vor. Laut dem in den USA ansässigen Institute for Energy Economics and Financial Analysis deckt Deutschland 70 Prozent seines Wasserstoffbedarfs durch Importe. Gründe dafür sind die hohen Produktionskosten im Inland und die strengen EU-Kriterien für die Produktion von grünem Wasserstoff. Genau diesen Markt will Indien erschließen.

Grüner Wasserstoff kostet in Europa im Schnitt 7,63 US-Dollar pro Kilogramm, in Indien dagegen nur 4 bis 5 US-Dollar. Grauer Wasserstoff ist mit 2 bis 3 US-Dollar pro Kilo günstiger und dominiert daher weiterhin den indischen Markt.

Indien will von 2026 bis 2030 staatliche Fördermittel von 1,6 Milliarden US-Dollar für grünen Wasserstoff und seine Folgeprodukte bereitstellen. Laut eunem Bericht von Bain & Co, dem Verband der indischen Industrie (CII) und dem Rocky Mountain Institute (RMI) lag Indiens Kapazität der 2024 in Betrieb genommenen Pilotprojekte für grünen Wasserstoff bei weniger als 0,01 Millionen Tonnen. Als Grund nennen die Autoren hohe Produktionskosten.

„Manche Branchen lassen sich nur schwer dekarbonisieren, wie etwa Stahl und Zement. Für den Stahlsektor liefert grüner Wasserstoff nicht nur saubere Energie, sondern dient auch als Reduktionsmittel“, sagt Soumya Dutta vom Bündnis South Asian People’s Action on Climate Crisis (SAPACC). Er hält Indiens Kurs grundsätzlich für richtig, wenn das Land grünen Wasserstoff zur Dekarbonisierung seiner Industrie einsetzt, statt ihn nur zu exportieren.

Europa muss sich wegen China mit Indien arrangieren

„Wenn wir uns aber die Ausrichtung auf den Export ansehen, setzen wir unsere Land- und Wasserressourcen stärker unter Druck, nur um Europa zu versorgen“, sagt er. So würden Indiens Ressourcen und die Bevölkerung ausgebeutet.

Im Zuge der Annäherung bei den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen unterzeichnete AM Green eine Absichtserklärung mit BASF über den Export von 10.000 Tonnen grünem Ammoniak nach Deutschland. Hinzu kamen mit dem deutschen Energiekonzern Uniper und dem Hafen Rotterdam gemeinsam verfasste Absichtserklärungen.

Ab 2027 soll AM Green grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak nach Deutschland und in andere EU-Länder liefern. Ex­per­t:in­nen in Indien beurteilen diesen Handel unterschiedlich. „Das Freihandelsabkommen EU-Indien kann in zweierlei Hinsicht wirken: Indien liefert Energie, Europa wird zum Technologiepartner“, sagt die Handelsexpertin Parul Bakshi.

Europa fürchte China, sagt der Politikwissenschaftler Mohd Saqib von der Universität Kaschmir. China beherrsche einen Großteil des Marktes für kritische Rohstoffe und verfüge dank eigener Technologien über eine der leistungsfähigsten Lieferketten für Batterien. „China ist nicht so auf Europa angewiesen wie Indien“, sagt Saqib. „Europa ist sich dessen bewusst, dass es sich mit Indien arrangieren muss, um China entgegenzutreten.“

Große Landflächen benötigt

Um das Ziel von 5 Millionen Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr zu erreichen, benötigt Indien bis 2030 eine Elektrolyseurkapazität von 15 Gigawatt und eine Versorgung mit 125 Gigawatt erneuerbarer Energie. Würde diese Energie mit Photovoltaikanlagen erzeugt, wären dafür 253.000 Hektar Land erforderlich.

Dutta findet, Europa solle lieber in den USA in grünen Wasserstoff investieren, wo große Landflächen zur Verfügung stünden. „Günstige erneuerbare Energie und Indiens billige Arbeitskräfte locken Europa in unser Land“, sagt er. Die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak erfordere erneuerbare Energie und damit große Landflächen. „Am Ende führt das zur Vertreibung großer Teile der Bevölkerung“, warnt er.

Laut der Datenanalyseorganisation Land Conflict Watch sind in Indien bereits 39.052 Hektar Land aufgrund von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien umstritten. Laut einer Umfrage der Federation of European Businesses in India (FEBI) haben 71 Prozent der befragten Unternehmen Schwierigkeiten, behördliche Genehmigungen zu erhalten.

Ausnahmen von der Umweltverträglichkeitsprüfung

Indien hat bestimmte Projekte für grünen Wasserstoff von der obligatorischen Umweltverträglichkeitsprüfung ausgenommen und ihnen die gebührenfreie zwischenstaatliche Übertragung erneuerbarer Energie ermöglicht. „Wasserstoff wird nicht allein dadurch grün, dass er durch Elektrolyse mit erneuerbarer Energie hergestellt wird“, sagt der bekannte Umweltexperte und -aktivist E. A. S. Sarma aus Andhra Pradesh.

„Wenn Solar- oder Windenergie die Anlagen antreibt, was passiert dann nachts? Man kann versuchen, Energie zu speichern. Doch Indien verfügt derzeit nicht über genügend Batteriespeicher. Deshalb braucht es letztlich Strom aus dem Netz, und der stammt aus Kohlekraftwerken“, gibt Sarma zu bedenken.

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An der Küste von Kakinada schreibt Adinarayana die Namen jener auf ein Blatt, die weit entfernt fischen und noch nicht zurückgekehrt sind. Die Notizen helfen ihm, den Überblick darüber zu behalten, wer nach mehreren Tagen auf See wieder zurückkehrt.

„Das sind keine Zahlen, das sind Menschen, die mehr als eine Woche unterwegs sind, um einen Fang zu machen und ihre Familie zu ernähren“, sagt er. Das wollen sie auch künftig tun, „ohne dass jemand eingreift“.

Safeena Wani ist freie Multimediajournalistin in Srinagar mit Schwerpunkt Kaschmir und Ladakh und Mitglied im Journalist:innen-Netzwerk 101Reporters. Sie ist Teilnehmerin des Workshop „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Natalie Mayroth.