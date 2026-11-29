Aus Sicht von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) brauchte es die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz nicht, um beim Klimaschutz voranzukommen. Ein ehrgeiziges Papier hätten vor allem die Ölstaaten blockiert. Die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien könnten sie jedoch nicht aufhalten, meint Schneider.

Martin Pehnt, Geschäftsführer am Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu), gibt Schneider recht. Zwei zentrale Punkte hätten den Widerstand Deutschlands, der EU und anderer Staaten gegen die Erklärung ausgelöst: Zum einen seien fossile Energien nicht als Haupttreiber der Klimakrise benannt worden. Zum anderen sei die Carbon-Capture-Technologie als Freibrief für die weitere Nutzung von Kohle, Öl und Gas in Stellung gebracht worden.

Bei Carbon Capture and Storage (CCS) wird CO 2 direkt bei seiner Entstehung in industriellen Prozessen abgefangen und unterirdisch gespeichert. Die Wirksamkeit der Technologie und ihre möglichen Folgen für das Klima sind jedoch umstritten. Dass die euroäischen Staaten die Erklärung gemeinsam abgelehnt hätten, sei ein gutes Signal, sagte Pehnt der taz.

Kritik an der Klimafinanzierung

Ohnehin haben Abschlusserklärungen auf Klimakonferenzen eher symbolische Bedeutung. Bei früheren COPs habe es zwar Erklärungen gegeben. Großen Einfluss auf das Erreichen der Klimaziele hätten sie aber nicht gehabt, erklärte Matthias Kalkuhl, Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Fachleute wie Laura Schäfer von der Umweltorganisation Germanwatch finden jedoch, dass Schneider sich nicht nur auf die Schulter klopfen könne. Schließlich sei er mit nur wenig neuem Geld für Klimafinanzierung im Globalen Süden zur Konferenz gekommen. Deutschland sei zwar eines der wenigen Länder, die überhaupt neue Finanzierungszusagen gemacht hätten, sagte Schäfer. Doch der Beitrag zu einem Anpassungsfonds sei von etwa 60 Millionen auf nur 10 Millionen Euro gesunken. Dabei hätten gerade die Industriestaaten eine historische Verantwortung, andere Länder zu unterstützen.

 Es ist schwierig, in Zeiten klammer Kassen mehr Geld für Klimafinanzierung locker zu machen Matthias Kalkuhl, PIK

Schäfer sieht deshalb nicht nur die Ölstaaten in der Verantwortung für das Scheitern der Erklärung. „Die EU und andere Industrieländer kamen mit leeren Händen, aber langen Listen, was sie möchten“, sagt Schäfer. Das habe die Gruppe der Öl- und Gasstaaten nutzen können, um die Verhandlungen an anderer Stelle zu blockieren.

Neue Wege der Zusammenarbeit

Ein Problem dabei: Innenpolitisch ist Deutschland auf Sparkurs. Das wirkt sich deutlich auf die Mittel für Entwicklungsarbeit und Klimafinanzierung aus. „Es ist schwierig, in Zeiten klammer Kassen dafür mehr Geld locker zu machen“, meint PIK-Forscher Kalkuhl. Nach Einschätzung von ifeu-Experte Pehnt macht sich zudem bemerkbar, dass Umweltminister Schneider wenig klimapolitischen Rückenwind habe.

Die Klimaforscher sehen aber auch im Format der COP ein Problem. Wenn sich nicht alle verpflichteten, hätten diejenigen das Nachsehen, die vorangingen. „Die EU kann nicht als einzige Volkswirtschaft versuchen, bis 2045 klimaneutral zu werden, wenn andere Länder nicht auch einsteigen und das ernstnehmen“, so Kalkuhl.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden, bleibt Aufgabe künftiger Klimakonferenzen. Man müsse sich vom Prinzip einstimmiger Beschlüsse verabschieden, argumentiert Kalkuhl. Das wäre ein großer Paradigmenwechsel. Vor allem fehle es an Mechanismen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Staaten müssten deshalb insbesondere über neue Kooperations- und Finanzierungsmodelle sprechen. Wer gemeinsame oder ähnliche Interessen verfolge, könnte in verschiedenen Bereichen Koalitionen bilden.

Aufgaben für die Bundesregierung

Ein Beispiel dafür sei der Regenwaldfonds TFFF, sagte der PIK-Forscher. Er wurde bei der vergangenen COP in Brasilien eingerichtet. Regionen wie die EU oder China, die ein großes Interesse am Klimaschutz und damit am Erhalt des Regenwaldes haben, können darüber Geld für dessen Schutz bereitstellen. Regierungen in Regenwaldländern erhalten Anreize, die Entwaldung zu reduzieren. Diese erfolgsabhängige Finanzierung löse auch das Problem, dass sich die direkte Wirkung von Geldern auf die Emissionsminderung nur schwer messen lasse, sagte Kalkuhl.

Auch in der deutschen Klimapolitik sehen die Fachleute noch Luft nach oben. Deutschland habe in Antalya bewiesen, dass es klimapolitisch glaubwürdig agiere, so Pehnt. „Das müssen wir in Deutschland jetzt auch beweisen und in glaubwürdige Politik übersetzen.“ Das Jahr 2026 sei durchwachsen gewesen; es habe eine Öffnung hin zu fossilen Energien gegeben: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will etwa neue Gaskraftwerke bauen.

Schon jetzt zeigen mehrere Analysen, etwa der Denkfabrik Agora Energiewende oder des Expertenrates für Klimafragen der Bundesregierung, dass Deutschland bei einem Weiter-So seine Klimaziele verfehlen wird.